Đẳng cấp top đầu lứa tiểu hoa 90, Dương Tử "vỗ mặt" Địch Lệ Nhiệt Ba

Dương Tử phá kỷ lục về lượt xem trên Douyin với tư cách là nghệ sĩ đầu tiên thuộc lứa 90.
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Dương Tử là ngôi sao có nhiều tác phẩm thành công, đa dạng thể loại cả về cổ trang lẫn hiện đại như Hương Mật Tựa Khói Sương, Cá Mực Hầm Mật, Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn... Một hai năm trở lại đây, có khá nhiều tranh cãi xoay quanh vấn đề tài nguyên của Dương Tử xuống cấp kể từ khi rời Hoan Thụy.
Thế nhưng, trong mắt công chúng cô vẫn rất được quan tâm và săn đón. Bằng chứng là, theo một thống kê vừa công bố gần đây, Dương Tử đã chính thức trở thành nữ nghệ sĩ sau 90 đầu tiên phá 100 tỷ lượt xem trên nền tảng Douyin (Tiktok Trung Quốc), điều mà ngay tới cả Địch Lệ Nhiệt Ba cũng khó lòng làm được.
Trước khi bị đàn chị Triệu Lệ Dĩnh “soán ngôi” 100 tỷ view, Dương Tử là người đầu tiên cán mốc 40 tỷ, 60 tỷ, 70 tỷ, 80 tỷ và 90 tỷ lượt xem trên nền tảng này. Qua đó, có thể thấy độ hot của nữ diễn viên cao tới mức nào.
Đều là những "đỉnh lưu" hàng đầu nên việc fan 2 bên thường xuyên cãi cọ, đấu đá trên mạng xã hội là điều thường thấy. Người hâm mộ Dương Tử chê Nhiệt Ba diễn xuất kém, còn fan của mỹ nhân Tân Cương mỉa mai ngôi sao Cá Mực Hầm Mật đụng dao kéo, gu thời trang tệ. Tuy nhiên, gần đây Dương Tử đã đổi đội ngũ stylist và có gu thời trang cải thiện hơn rất nhiều.
Địch Lệ Nhiệt Ba lại nổi bật nhờ nhan sắc đỉnh cao, hiếm có đối thủ. Cô nàng cũng sở hữu bộ sưu tập phim ảnh đáng nhớ như Tam Sinh Tam Thế, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh... Tuy nhiên, thời gian gần đây Địch Lệ Nhiệt Ba đang gặp phải những khó khăn trong sự nghiệp khi cô trở thành thảm họa diễn xuất trong lần trở lại ở Công Tố Tinh Anh với rating thê thảm.