Đẳng cấp top đầu lứa tiểu hoa 90, Dương Tử "vỗ mặt" Địch Lệ Nhiệt Ba

Dương Tử là ngôi sao có nhiều tác phẩm thành công, đa dạng thể loại cả về cổ trang lẫn hiện đại như Hương Mật Tựa Khói Sương, Cá Mực Hầm Mật, Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn... Một hai năm trở lại đây, có khá nhiều tranh cãi xoay quanh vấn đề tài nguyên của Dương Tử xuống cấp kể từ khi rời Hoan Thụy.

Dương Tử có địa vị cao hơn hết trong top tiểu hoc 90.

Thế nhưng, trong mắt công chúng cô vẫn rất được quan tâm và săn đón. Bằng chứng là, theo một thống kê vừa công bố gần đây, Dương Tử đã chính thức trở thành nữ nghệ sĩ sau 90 đầu tiên phá 100 tỷ lượt xem trên nền tảng Douyin (Tiktok Trung Quốc), điều mà ngay tới cả Địch Lệ Nhiệt Ba cũng khó lòng làm được.