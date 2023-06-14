Đụng độ tạo hình, Bạch Lộc bất ngờ 'lấn át' Dương Tử lẫn Địch Lệ Nhiệt Ba

Có vẻ như lần này, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử đều có phần lép vế trước Bạch Lộc.

Mới đây, Bạch Lộc đã tham gia ghi hình cho chương trình Keep Running ở Thái Lan. Vừa xuất hiện, cô nàng đã gây ấn tượng với bộ trang phục ngắn màu tím, kiểu tóc buộc cao hai bên làm tăng thêm sự trẻ trung, tinh nghịch cho nàng tiểu hoa. Tuy nhan sắc không được đánh giá cao, thế nhưng tạo hình này của Bạch Lộc lại được khán giả khen ngợi hết lời.

Tạo hình mới đây của Bạch Lộc được khen ngợi không ngớt. Bạch Lộc đang là ngôi sao sáng của làng giải trí hoa ngữ. Kể từ sau Trường Nguyệt Tẫn Minh, Bạch Lộc đang là cái tên được chú ý và có thể sánh ngang hàng Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt ba.

Bạch Lộc sáng bừng trên xứ sở chùa vàng. Hôm 1/6, Dương Tử cũng đã tung ra một số hình ảnh mới nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi. Trong ảnh, nữ chính Trầm Vụn Hương Phai buộc tóc hai bên, mặc đồ hoa nhí nhảnh, dễ thương. Nhiều người đã phải lên tiếng thừa nhận rằng những phong cách ngọt ngào, đáng yêu rất hợp với nàng tiểu hoa 90 này. Dương Tử theo đuổi phong cách ngọt ngào, đáng yêu. Tuy nhiên, khi đặt lên bàn cân so sánh với Bạch Lộc, tạo hình này của cô trông có phần già dặn hơn rất nhiều. Chiếc váy có họa tiết và màu sắc khiến cô trông già đi chục tuổi. Bên cạnh đó, thiết kế tay phồng mà nữ diễn viên chọn có phần lỗi mốt khiến bắp tay trông có phần to.

Dương Tử có phần thua kém Bạch Lộc trong cùng một kiểu tạo hình. Trước đó, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng đã tung ra loạt ảnh phong cách dễ thương mừng sinh nhật lần thứ 31. Tuy nhiên, điều khiến công chúng chú ý là thân hình gầy và đôi chân thiếu sức sống của mỹ nhân Tân Cương. Địch Lệ Nhiệt Ba diện thiết kế có họa tiết và màu sắc khá giống với Dương Tử. Sau khi tái xuất giới giải trí vào tháng 3, nữ diễn viên liên tục tham gia sự kiện và đóng phim, thiếu thời gian nghỉ ngơi. Nữ diễn viên xuất hiện với thân hình gầy báo động khiến cô có phần kém sắc hơn hẳn. Địch Lệ Nhiệt Ba có phần hốc hác, thiếu sức sống trong tạo hình lần này.

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