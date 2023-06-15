Sức hút vai diễn của Tiêu Chiến, xứng danh 'đỉnh lưu' của làng giải trí Hoa ngữ

Sao quốc tế 15/06/2023 21:39

Tính đến thời điểm hiện tại, sức hút của Tiêu Chiến là điều khó bàn cãi. Các bộ phim anh tham gia dù đôi khi gây tranh cãi nhưng lại đạt tỉ suất lượt xem rất cao.

Theo truyền thông Hoa ngữ mới đây, vai Xuân Sinh của Tiêu Chiến trong bộ phim "Vùng biển trong mơ ấy" đang gây chú ý lớn với khán giả. Nguyên nhân đến từ diễn xuất tốt và khả năng nhập vai của anh. Ngoài ra, Tiêu Chiến vốn dĩ đã sở hữu lượng người hâm mộ khủng, nên không khó để vai diễn của anh ở Vùng biển trong mơ ấy đứng top đầu về độ hot hiện tại.

Trong bảng xếp hạng Vlinkage về độ hot các vai diễn của những ngôi sao Hoa ngữ, Tiêu Chiến đang đạt điểm số khá cao. Cụ thể, nhân vật An Ni của Địch Lệ Nhiệt Ba đang đứng ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng với 9.17 điểm.

Trong khi đó, vai diễn Tiêu Xuân Sinh của Tiêu Chiến với 9.31 điểm xếp top 1. Riêng vai Hứa Hồng Đậu của Lưu Diệc Phi với 9.18 điểm, đứng sau cả vai của Tiêu Chiến.

Một số vai khác như Lê Tô Tô (Bạch Lộc) với 9.14 điểm, Tôn Đầu Đầu (Triệu Lộ Tư) với 9.07 điểm và Trình Tiêu (Đàm Tùng Vận) với 9.03 điểm.

Sức hút vai diễn của Tiêu Chiến, xứng danh 'đỉnh lưu' của làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 1Sức hút vai diễn của Tiêu Chiến, xứng danh 'đỉnh lưu' của làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 2

Từ khi lên sóng từ đầu tháng 6, phim "Vùng biển trong mơ ấy" lập tức gây sốt và trở thành một trong những phim thu hút nhất mùa hè năm nay. Ngoài lượng người tham gia tăng vọt trên Khốc Vân thì các vai diễn của Tiêu Chiến, Lý Thấm đều liên tục nhận về sự quan tâm lớn.

Theo nhiều chuyên gia phim ảnh đánh giá, sở dĩ phim "Vùng biển trong mơ ấy" có sức hút như vậy một phần đến từ nội dung phim. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả chính là đến từ sức hút của Tiêu Chiến. Cộng thêm, anh kết hợp với bạn diễn Lý Thấm - một trong những ngôi sao có thực lực diễn xuất khiến phim "Vùng biển trong mơ ấy" càng được khán giả đánh giá tích cực.

Theo truyền thông Hoa ngữ, rating phim trên đài CCTV8 cũng vượt mốc 1.5%, có thời điểm cao nhất lên tới 2,0797%, dẫn đầu tất cả các kênh phát sóng cùng thời điểm, trong đó có cả phim của Cúc Tịnh Y, Địch Lệ Nhiệt Ba.

Sức hút vai diễn của Tiêu Chiến, xứng danh 'đỉnh lưu' của làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 3Sức hút vai diễn của Tiêu Chiến, xứng danh 'đỉnh lưu' của làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 4

Vùng Biển Trong Mơ kể về những năm 70 ở Bắc Kinh, là câu chuyện sinh động về quá trình trưởng thành, phấn đấu, theo đuổi ước mơ của một nhóm người trẻ tuổi. Nhân vật chính cùng những người anh em tốt của mình phải trải qua nhiều giai đoạn phát triển trong cuộc đời như thi đại học, vào đời, xây dựng sự nghiệp, ra nước ngoài, bước chân vào quan trường... và cùng nhau tìm ra ý nghĩa của việc cố gắng phấn đấu trong quá trình giúp đỡ lẫn nhau đó.

Các nhân vật nữ trong phim cũng phải trải qua đủ mọi gập ghềnh vất vả của cuộc đời, để thấy được những gắn kết đan xen trong vận mệnh đời nhau. Thông qua bối cảnh của cuộc cải cách mở cửa, bộ phim đã miêu tả rõ nét sự trưởng thành và phá kén của các nhân vật, để khắc họa sự phát triển nhanh chóng của đất nước, và thể hiện tình cảm đáng quý giữa người với người, truyền tải đi những nguồn năng lượng tích cực về ý chí vươn lên để phát triển lớn mạnh.

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