Tiêu Chiến tiết lộ lý do không làm trắc nghiệm MBTI khiến dân tình một phen cười nghiêng ngả

Tiêu Chiến là một trong những lưu lượng tiểu sinh có độ nổi tiếng nhất nhì thị trường phim ảnh Hoa Ngữ hiện nay. Anh luôn được đánh giá là có kỹ thuật diễn xuất ổn định, tròn vai. Chính vì thế, mọi động thái liên quan đến anh chàng luôn được công chúng đặc biệt quan tâm.

Theo đó, trong một buổi phỏng vấn mới đây, Tiêu Chiến chia sẻ rằng anh không biết kết quả trắc nghiệm MBTI (trắc nghiệm tính cách) của mình là gì bởi bài trắc nghiệm này quá dài. Dù đã tò mò mở ra làm nhưng khi thấy gần 100 câu hỏi dài lê thê, nam diễn viên đã tắt ngay trong vòng một nốt nhạc. Điều này khiến fan hâm mộ của Tiêu Chiến được một phen cười nghiêng ngả vì độ lười biếng của anh chàng.

Dù chưa làm trắc nghiệm, Tiêu Chiến khá chắc chắn mình là người hướng nội (I - Introvert). Tuy nhiên, nhiều khán giả lại dự đoán anh thuộc hội INFJ (Introversion: hướng nội; iNtuition: trực giác; Feeling: cảm xúc; Judgement : óc phán đoán).

Thời gian gần đây, Tiêu Chiến đã có bước chuyển hình mạnh mẽ với dự án chính kịch mang tên Vùng Biển Trong Mơ Ấy. Diễn xuất của anh chàng trong vai Tiêu Xuân Sinh nhận về nhiều lượt khen ngợi.

Vốn là người Trùng Khánh nhưng khi đóng Vùng Biển Trong Mơ Ấy, nam diễn viên lại dùng phương ngữ Bắc Kinh nhuần nhuyễn như người bản địa. Từ điều này có thể thấy, để hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc, Tiêu Chiến không chỉ rèn luyện diễn xuất mà còn chú ý việc trau dồi đến cả phương ngữ và đài từ. Đây là một nỗ lực đáng ghi nhận của nam diễn viên khi chuyển mình với dòng phim mang đề tài lịch sử, nhân vật nặng chiều sâu tâm lý.

Kể từ khi phát sóng, Vùng Biển Trong Mơ Ấy đã xác lập mức rating trung bình cực kỳ ấn tượng vượt trên 1.2%. Có thể nói, đây là thành tích ấn tượng trong số những tác phẩm Hoa ngữ công chiếu trong vài năm trở lại đây. Tập 18 của bộ phim mới đây còn cán mốc rating cao đến 1.9143% trên Khốc Vân. Kỷ lục này một lần nữa khẳng định với một kịch bản thuyết phục, diễn viên diễn xuất chắc tay, bộ phim rất có tiềm năng trở thành một trong những tác phẩm thành công nhất của màn ảnh Hoa ngữ trong năm 2023.