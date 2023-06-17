Loạt ảnh Lưu Diệc Phi lộ vẻ ngoài đen nhẻm trước ống kính nước ngoài

Mới đây, loạt hình ảnh ghi lại cảnh Lưu Diệc Phi thử vai ở hậu trường Hoa Mộc Lan vào năm 2020 đã bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên Weibo.

Gần đây, những hình ảnh ghi lại cảnh Lưu Diệc Phi thử vai ở hậu trường Hoa Mộc Lan vào năm 2020 đã bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Weibo.

Trong loạt hình ảnh được lan truyền, Lưu Diệc Phi gây bất ngờ khi để lộ mặt mộc không qua bộ bọc. Đáng chú ý, tại thời điểm thử vai cho Hoa Mộc Lan, nữ diễn viên đã phải tự “nhuộm da” để phù hợp hơn với tạo hình mạnh mẽ, rắn rỏi của nàng công chúa Disney. Dẫu vậy, có thể thấy mỹ nhân cổ trang vẫn giữ được vẻ đẹp mỹ miều và sang trọng của mình.

Bên cạnh đó, điểm trừ lớn nhất trên khuôn mặt của cô nàng là hàm răng xỉn màu và không đều. Tuy nhiên, nhìn chung nàng Hoa Mộc Lan vẫn khiến người xem phải xuýt xoa vì thần sắc tươi tắn và thanh lịch.

Mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ còn chứng minh được tâm huyết và sự chuyên nghiệp của mình khi sẵn sàng để mặt mộc quay phim và không dùng thêm bộ lọc để tạo hình phù hợp với tạo hình nhân vật nhất có thể. Có thể thấy, cô nàng không hề sợ xấu như các mỹ nhân Hoa ngữ khác.

Tuy nhiên, theo truyền thông, ban đầu Lưu Diệc Phi không được chọn cho vai Hoa Mộc Lan nhưng sau khi rất nhiều người thử vai này nhưng không có ai đạt, điều này đủ chứng minh cái duyên của Lưu Diệc Phi với nàng công chúa Disney.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loat-anh-luu-diec-phi-lo-ve-ngoai-en-nhem-truoc-ong-kinh-nuoc-ngoai-593135.html