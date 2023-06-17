Dân tình xót xa khi MC Tạ Na cũng có ngày làm khách mời tại sân nhà Đài truyền hình Hồ Nam

Sao quốc tế 17/06/2023 11:03

Mới đây, dân tình không khỏi xót xa trước khoảnh khắc MC Tạ Na tới sân nhà Đài truyền hình Hồ Nam với tư cách là khách mời của chương trình Xin Chào Thứ Bảy.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung rầm rộ trước khoảnh khắc MC Tạ Na tới Đài truyền hình Hồ Nam để ghi hình cho chương trình Xin Chào Thứ Bảy với tư cách là khách mời của tập mới. Được biết, Đài truyền hình Hồ Nam như ngôi nhà thứ 2 của Tạ Na bởi đây là nơi cô gắn bó hơn 10 năm với chương trình Happy Camp. Chương trình này được xem là bệ đỡ hoàn hảo khiến cô vụt sáng thành nữ MC nổi tiếng trong nước.

Dân tình xót xa khi MC Tạ Na cũng có ngày làm khách mời tại sân nhà Đài truyền hình Hồ Nam - Ảnh 1

Tuy nhiên, kể từ khi show Happy Camp bị hủy bỏ để ra đời Xin Chào Thứ Bảy Tạ Na vẫn chưa hề quay lại sân khấu này. Chương trình này có format gần giống Happy Camp nhưng thay toàn bộ dàn MC trừ thầy Hà.

Dân tình xót xa khi MC Tạ Na cũng có ngày làm khách mời tại sân nhà Đài truyền hình Hồ Nam - Ảnh 2

Vào ngày trở lại, Tạ Na đã đi thẳng về phòng trang điểm dành cho MC theo thói quen nhưng nhanh chóng bị gọi đến phòng trang điểm dành cho khách mời. Người đón và tặng hoa cho Tạ Na chính là đạo diễn cho Happy Camp. Nhiều khán giả không khỏi xót xa vì vẫn địa điểm cũ và con người cũ, tưởng là về nhà nhưng giờ Tạ Na đã ở vị trí khác. Đến giờ vẫn chưa có thông báo chính thức nào cho sự biến mất của chương trình có tuổi đời lớn và có ảnh hưởng đến khán giả Trung Quốc nhất.

Dân tình xót xa khi MC Tạ Na cũng có ngày làm khách mời tại sân nhà Đài truyền hình Hồ Nam - Ảnh 3

Tạ Na được biết đến là một trong những nữ MC hàng đầu trong showbiz Trung Quốc. Trước khi trở thành MC, cô được biết đến với vai trò ca hát, diễn xuất trong phim điện ảnh và truyền hình. Xuất hiện trong rất nhiều bộ phim, Tạ Na dần được khán giả quen mặt và yêu mến nhất định. Danh tiếng của Tạ Na cũng từ đó được ghi nhận.

Dân tình xót xa khi MC Tạ Na cũng có ngày làm khách mời tại sân nhà Đài truyền hình Hồ Nam - Ảnh 4

Cột mốc của cuộc đời làm nghệ thuật của Tạ Na sang trang khi cô trở thành MC của chương trình quốc dân Happy Camp. Cô là nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên cán mốc 100 triệu lượt theo dõi trên Weibo.

Về chuyện đời tư, Tạ Na kết hôn với Trương Kiệt vào năm 2011 sau nhiều năm hẹn hò. Dù có nhiều người nghi ngờ về tương lai hôn nhân của họ, nhưng họ vẫn trở thành cặp đôi lý tưởng trong làng giải trí.

Dân tình xót xa khi MC Tạ Na cũng có ngày làm khách mời tại sân nhà Đài truyền hình Hồ Nam - Ảnh 5

Đầu năm 2017, Tạ Na và Trương Kiệt đột ngột xóa mọi thông tin và hình ảnh liên quan trên mạng xã hội, làm dấy lên những lời đồn thổi về việc hai người đường ai nấy đi. Tuy nhiên, đến tháng 9, Trương Kiệt đã bất ngờ tiết lộ vợ anh đang mang thai song sinh.

Năm 2019, một lần nữa, tin đồn cả hai ly hôn lại lan truyền khi một blogger cho rằng, Tạ Na ly hôn do Trương Kiệt ngoại tình với Đặng Tử Kỳ. Cả hai cũng bị bắt gặp đến cục dân chính với tâm trạng không tốt. Tuy nhiên, sau đó, động thái Tạ Na ủng hộ ca khúc mới của Trương Kiệt và gọi anh bằng biệt danh "Anh Kiệt" đã làm dịu lòng người hâm mộ và giảm bớt sự lo lắng.

Dân tình xót xa khi MC Tạ Na cũng có ngày làm khách mời tại sân nhà Đài truyền hình Hồ Nam - Ảnh 6

Sau nhiều năm bên nhau, tình yêu của Tạ Na và Trương Kiệt vẫn luôn trọn vẹn như ngày ban đầu. Tình yêu và sự đồng lòng của họ được coi là một ví dụ về sự gắn kết và đáng ngưỡng mộ trong làng giải trí Trung Quốc.

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