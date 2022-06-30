Tuy là lần thứ 2 sinh con, nhưng nữ MC nổi tiếng Tạ Na đã phải trải qua nhiều thời khắc nguy kịch.
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Trong cuốn sách mới ra mắt của mình, Tạ Na đã chia sẻ kinh nghiệm mang thai lần 2 của cô. Nữ MC tiết lộ, cô đã mắc phải chứng tiểu đường thai kỳ nên liên tục nôn mửa và ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe, khi mang thai lần 1 cô không hề bị căn bệnh này.
Khi sinh con gái, cô bé chỉ nặng có 2,5kg nhưng lại hít phải một ít nước ối nên cần phải đưa vào lòng ấp để chăm sóc. Đến ngày thứ 5, con gái Tạ Na mới bình phục, nhưng bé lại tiếp tục bị vàng da nên phải nằm lòng ấm thêm 2 ngày.
Tạ Na tâm sự, lúc chứng kiến con gái nguy kịch, cô đã gần như suy sụp, nhưng luôn phải cố gắng điều chỉnh tâm trạng để duy trì nguồn sữa mẹ. Đến ngày thứ 3, bé mới có thể bắt đầu uống sữa.
ít lâu trước đây, Tạ Na cũng từng tiết lộ việc cô bị trầm cảm sau sinh. Suốt quãng thời gian chăm sóc con tại nhà, tâm trạng cô rất tệ, khi đối mặt với những rắc rối nhỏ cũng đủ khiến cô bật khóc, không còn cảm nhận ý nghĩa của cuộc sống nữa.
May mắn thay, suốt thời gian này, ông xã của cô là Trương Kiệt luôn bên cạnh, động viên và giúp nữ MC vượt qua tất cả khó khăn. Đến hiện tại, Tạ Na mới có đủ dũng khí để công khai mọi chuyện với công chúng.