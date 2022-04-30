10 năm hôn nhân viên mãn của 'MC quốc dân' Tạ Na và nam ca sĩ Trương Kiệt

Tuy lúc đầu vấp phải nhiều sự phản đối nhưng cuối cùng Tạ Na và Trương Kiệt vẫn có thể nắm tay nhau đi đến đích hạnh phúc.

Cuộc hôn nhân hạnh phúc của Trương Kiệt – Tạ Na được rất nhiều người ngưỡng mộ. Tuy vậy, để có thể nắm tay nhau đi một đoạn đường dài như vậy, cả hai đã phải trải qua không ít gian nan. Cuộc hôn nhân hạnh phúc của Trương Kiệt – Tạ Na được rất nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Weibo Trương Kiệt vốn là ca sĩ có tiếng tăm tại thị trường Trung Hoa. Nam ca sĩ còn được mệnh danh là “ông hoàng nhạc phim” với nhiều bản OST đình đám. Cong phía bà xã anh, Tạ Na hơn Trương Kiệt 1 tuổi và là nữ MC nổi tiếng của đài truyền hình Hồ Nam. Tạ Na dùng sự duyên dáng của mình để dẫn dắt nhiều chương trình giải trí và góp mặt trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng.

Cặp đôi quen biết và nảy sinh tình cảm với nhau vào năm 2007 ở quán karaoke, lúc này nữ MC vừa trải qua mối tình khó quên cùng nam tài tử Lưu Diệp. Khi vừa thấy Trương Kiệt, Tạ Na đã chào hỏi anh bằng cái ôm thắm thiết. Chính cái ôm này đã khiến cho Trương Kiệt rơi vào lưới tình với nữ MC xinh đẹp nên anh đi đến quyết định theo đuổi cô. Trương Kiệt bị nghi ngờ rằng chỉ là đang muốn mượn danh tiếng của Tạ Nam để phát triển sự nghiệp khi công khai hẹn hò với cô - Ảnh: Internet Tuy vậy, sau khi Trương Kiệt và Tạ Na công khai yêu nhau, cuộc tình của cả hai đã bị phần đông công chúng ném đá vì họ nghi ngờ rằng nam ca sĩ chỉ là đang muốn mượn danh tiếng của cô MC nổi tiếng để phát triển sự nghiệp mà thôi. Thế nhưng cặp đôi đã bỏ ngoài tai tất cả mọi đàm tiếu không hay và vẫn nắm tay nhau đi đến điểm kết viên mãn.

Vào năm 2011, tức là sau 4 năm yêu nhau, Trương Kiệt và Tạ Na chính thức làm đám cưới tại Shangri-La, Vân Nam. Năm 2018, MC Tạ Na đã hạ sinh hai cô công chúa xinh đẹp cho ông xã Trương Kiệt. Tới tháng 5/2021, cặp đôi nổi tiếng lại đón chào thêm một bé gái xinh xắn khác. Tạ Na và Trương Kiệt vẫn hạnh phúc sau 10 năm chung sống - Ảnh: Internet Giống như các cặp vợ chồng nổi tiếng khác, dù đã kết hôn nhiều năm và có con chung nhưng Trương Kiệt và Tạ Na vẫn liên tục vướng vào những tin đồn ly hôn vô căn cứ. Tuy nhiên, hai vợ chồng này dường như không mấy bận tâm tới những tin đồn kia. Cả gia đình 5 thành viên vẫn hạnh phúc và yêu nhau thắm thiết.

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