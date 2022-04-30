Trương Triết Hạn viết thư tay tố Cung Tuấn 'lợi dụng' tên tuổi mình 'xào couple'? Fan phản pháo 'xé couple' quay xe ủng hộ Cung Tuấn

Sao quốc tế 30/04/2022 16:09

Trương Triết Hạn viết một bức thư tay tố Cung Tuấn lợi dụng tên tuổi của mình xào couple khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội.

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn hiếm khi nhắc tới nhau sau bộ phim "Sơn hà lệnh". Mối quan hệ của họ từng bị ví như Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến. Trương Triết Hạn nổi lên cùng Cung Tuấn, trở thành những ngôi sao được săn đón sau thành công của bộ phim đam mỹ “Sơn hà lệnh” đầu năm 2021. Nhưng sau đó, mỗi người có phương hướng phát triển riêng. Tuy nhiên, Trương Triết Hạn lại vướng vào bê bối lớn khiến bản thân bị phong sát toàn diện. Sau khi bạn đồng nghiệp “rớt đài” Cung Tuấn được cho là vẫn tiếp tục xào couple để nâng cao danh tiếng.

Trương Triết Hạn viết thư tay tố Cung Tuấn 'lợi dụng' tên tuổi mình 'xào couple'? Fan phản pháo 'xé couple' quay xe ủng hộ Cung Tuấn - Ảnh 1
Trương Triết Hạn và Cung Tuấn - Ảnh minh họa: Internet

Sau một thời gian dài ở ẩn, mới đây nam ngôi sao một thời bất ngờ đăng bức thư tay lên mạng tố nam diễn viên từng hợp tác chung trong Sơn Hà Lệnh là Cung Tuấn lợi dụng tên tuổi mình để xào couple.

Cụ thể ở đầu bức thư tay đăng trên Instagram, Trương Triết Hạn đã gửi lời cảm ơn đến những người bạn luôn tin tưởng mình trong cơn sóng gió. Vốn đang ở đỉnh cao sự nghiệp, đáng tiếc giờ Trương Triết Hạn lại bị phong sát toàn diện, thậm chí các tài khoản mạng xã hội như Weibo cũng không được phép sử dụng nữa.

Trương Triết Hạn viết thư tay tố Cung Tuấn 'lợi dụng' tên tuổi mình 'xào couple'? Fan phản pháo 'xé couple' quay xe ủng hộ Cung Tuấn - Ảnh 2
Trương Triết Hạn viết thư tay tố Cung Tuấn - Ảnh: IGNV

Ngoài ra, trong bức thư này chàng mỹ nam cũng tiết lộ thêm số số thông tin liên quan đến bạn đồng nghiệp từng diễn chung trong Sơn Hà Lệnh. Trương Triết Hạn cho biết, kể từ tháng 6/2021 sau khi kết thúc hợp tác đôi bên đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Thế nhưng cũng vào tháng 8 năm ngoái, đối phương lại liên tục kéo tên tuổi của Trương Triết Hạn để quảng bá cho bản thân. Sự việc này khiến nam diễn viên dù khó chịu nhưng cũng không có cách nào can thiệp được. Cuối cùng, Trương Triết Hạn hi vọng những ai đọc được bức thư của bản thân có thể lý trí hơn, đừng để bị lợi dụng.

Trương Triết Hạn viết thư tay tố Cung Tuấn 'lợi dụng' tên tuổi mình 'xào couple'? Fan phản pháo 'xé couple' quay xe ủng hộ Cung Tuấn - Ảnh 3
Sơn Hà Lệnh - Ảnh minh họa: Internet

Dù không nhắc cụ thể đến tên của bất kỳ ngôi sao nào, thế nhưng những người đọc được bức thư của Trương Triết Hạn đều ngầm hiểu đối phương là Cung Tuấn. Tuy nhiên sau khi đăng tải, bức thư của Trương Triết Hạn lại không nhận được sự ủng hộ của cư dân mạng. Đa số đều cho rằng hành động này của nam diễn viên giống như đang tạo thêm kẻ thù cho chính mình. Chỉ một bức thư không có bằng chứng mà muốn cho Cung Tuấn “đội nồi” thì rất khó.

- Ship couple là fan làm chứ Cung Tuấn sau Sơn Hà Lệnh cũng có nhắc gì đến Trương Triết Hạn nữa đâu. Thấy bức thư của cậu này đúng là một nước đi sai, tự tạo thêm kẻ thù cho mình.

- Này là xé couple công khai hả? Nhưng bằng chứng đâu, đăng không thế này khéo làm mất hảo cảm của người qua đường và fan couple đó. Nước đi này sai quá sai.

- Tự nhiên đăng bài ẩn ý thế này mất hảo cảm thật, fan couple giờ chắc cũng quay xe ủng hộ Cung Tuấn hết rồi.

- Thấy từ sau tháng 5 Cung Tuấn có nhắc gì đến Trương Triết Hạn nữa đâu, tự dưng lại xé couple thế này.

Trương Triết Hạn viết thư tay tố Cung Tuấn 'lợi dụng' tên tuổi mình 'xào couple'? Fan phản pháo 'xé couple' quay xe ủng hộ Cung Tuấn - Ảnh 4
Khán giả tiếc nuối cho mối quan hệ đồng nghiệp từng thân thiết - Ảnh minh họa: Internet

Hiện việc Trương Triết Hạn xé couple, tố Cung Tuấn lợi dụng tên tuổi mình vẫn đang thu hút sự chú ý lớn của cư dân mạng. Nhiều người cảm thấy khá đáng tiếc cho mối quan hệ đồng nghiệp từng tốt đẹp của 2 nam diễn viên này.

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