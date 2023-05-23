Tạ Na: Hành trình trở thành MC hàng đầu Cbiz và chuyện tình 16 năm viên mãn như cổ tích

Tạ Na vẫn là một trong những cái tên MC hot nhất nhì Trung Quốc. Với tài năng và sự nỗ lực không ngừng, cô nàng đã thành công chiếm trọn tình yêu của người hâm mộ.

Tạ Na là một trong những cái tên nổi bật hàng đầu trong showbiz Trung Quốc. Cô nàng đã trải qua một cuộc đời đầy thăng trầm. Sinh ra trong gia đình nghệ thuật ở Tứ Xuyên, cô bước vào làng giải trí từ khi còn trẻ. Tạ Na đã tham gia cuộc thi hùng biện ở tuổi 14 và tốt nghiệp Đại học Sư phạm Tứ Xuyên. Tạ Na là cái tên quen thuộc của showbiz Trung Năm 18 tuổi, Tạ Na đến Bắc Kinh để bắt đầu hành trình theo đuổi giấc mơ. Trước khi trở thành MC, cô đã khám phá sự nghiệp ca hát, diễn xuất trong phim điện ảnh và truyền hình. Xuất hiện trong rất nhiều bộ phim, Tạ Na dần được khán giả quen mặt và yêu mến nhất định. Danh tiếng của Tạ Na cũng từ đó được ghi nhận.

Cột mốc của cuộc đời làm nghệ thuật của Tạ Na sang trang khi cô trở thành MC của chương trình quốc dân Happy Camp Cột mốc của cuộc đời làm nghệ thuật của Tạ Na sang trang khi cô trở thành MC của chương trình quốc dân Happy Camp. Cô là nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên cán mốc 100 triệu lượt theo dõi trên Weibo. Sau Happy Camp, tên tuổi của Tạ Na hạ nhiều dần, thế nhưng cô vẫn là nữ MC hàng đầu trong showbiz xứ Trung. Bên cạnh sự nghiệp thành công, Tạ Na còn nổi tiếng với câu chuyện tình đẹp cùng Trương Kiệt. Cả hai được coi là một giai thoại trong làng giải trí Hoa ngữ. Hôn nhân viên mãn của cặp đôi nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ từ phía công chúng. Tuy nhiên, để có được hạnh phúc như ngày hôm nay, cả hai đã phải trải qua không ít khó khăn.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Tạ Na còn nổi tiếng với câu chuyện tình đẹp cùng Trương Kiệt Trương Kiệt và Tạ Na quen biết và nảy sinh tình cảm với nhau từ năm 2007 sau khi Tạ Na trải qua mối tình khó quên cùng nam tài tử Lưu Diệp. Cả hai gặp nhau lần đầu tiên ở quán karaoke, vừa thấy mặt anh cô đã chào hỏi bằng cái ôm nồng nàn. Và cũng chính cái ôm ngày hôm ấy đã khiến trái tim Trương Kiệt rung động, đi đến quyết định theo đuổi Tạ Na. Trương Kiệt là người theo đuổi Tạ Na Sau khi công khai yêu nhau, mối tình của hai người đã bị nhiều người ném đá, nghi ngờ Trương Kiệt chỉ muốn mượn danh tiếng của Tạ Na để phát triển sự nghiệp do lúc đó, Tạ Na là MC rất nổi tiếng. Thế nhưng bỏ qua tất cả mọi đàm tếu không hay, họ vẫn kiên định nắm tay nhau. Cuộc sống của hai vợ chồng hiện tại vô cùng viên mãn Tìm hiểu và yêu nhau 4 năm, vào năm 2011, cặp đôi chính thức tổ chức hôn lễ tại Shangri-La, Vân Nam và nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ phía khán giả. Vào năm 2018, sau 7 năm hôn nhân, Tạ Na đã sinh cho Trương Kiệt cặp sinh đôi hai cô công chúa xinh xắn. Đến tháng 5/2021, cả hai lại đón chào thêm một bé gái. Chặng đường hôn nhân của Trương Kiệt và Tạ Na đã trải qua không hề dễ dàng nhưng họ vẫn luôn tin tưởng và yêu thương nhau Giữa thế giới giải trí với hàng loạt tin đồn, sóng gió đầy thị phi thì hôn nhân của Tạ Na và Trương Kiệt vẫn vững vàng và ngày càng viên mãn hạnh phúc. Từ 4 năm yêu nhau đến hơn 16 chung sống, chặng đường hôn nhân của Trương Kiệt và Tạ Na đã trải qua không hề dễ dàng.

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