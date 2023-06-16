'Nữ thần thanh xuân' Ngô Thiến chính thức rời Đạp Gió 2023, lý do khiến người hâm mộ xót xa

Sao quốc tế 16/06/2023 15:23

Đúng như những đồn đoán trước đó, Ngô Thiến đã thực sự rút khỏi Đạp Gió 2023.

Trước đó, tin đồn về việc nữ diễn viên Ngô Thiến rời khỏi chương trình Đạp Gió 2023 rầm rộ khắp mạng xã hội với phỏng đoán từ khán giả. Đến hôm nay (16/6), theo Sohu đưa tin, phía Ngô Thiến chính thức thông báo rút khỏi show này với lý do sức khoẻ.

'Nữ thần thanh xuân' Ngô Thiến chính thức rời Đạp Gió 2023, lý do khiến người hâm mộ xót xa - Ảnh 1
Nữ diễn viên Ngô Thiến rời khỏi chương trình Đạp Gió 2023.

Mới đây, phía Ngô Thiến đã đưa ra thông báo: "Bởi Ngô Thiến không được nghỉ ngơi hợp lý sau khi phẫu thuật điều chỉnh thị lực 2 mắt, dẫn đến một loạt các phản ứng bất lợi sau phẫu thuật, cô ấy tạm thời rời khỏi sân khấu Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 và ngừng các công việc khác. Yên tâm nghỉ ngơi. Cảm ơn ban tổ chức chương trình và các chị em đã đồng hành, giúp đỡ, cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ".

'Nữ thần thanh xuân' Ngô Thiến chính thức rời Đạp Gió 2023, lý do khiến người hâm mộ xót xa - Ảnh 2
Cô tạm thời đóng băng công việc vì lý do sức khỏe.

Theo thông tin từ phòng làm việc của Ngô Thiến, nữ diễn viên đã phải đi bệnh viện kiểm tra, điều trị do ảnh hưởng của ca phẫu thuật thị lực 2 mắt nên không thể có mặt trong buổi ghi hình tập tiếp theo và vòng công diễn thứ 4. Ngô Thiến là một trong những nhân tố được khán giả dành nhiều sự chú ý ở Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023. Trước đó, nữ diễn viên được mệnh danh là "nữ thần thanh xuân" của dòng phim thần tượng Trung Quốc.

'Nữ thần thanh xuân' Ngô Thiến chính thức rời Đạp Gió 2023, lý do khiến người hâm mộ xót xa - Ảnh 3
Ngô Thiến được quan tâm khi đến với Đạp Gió 2023.

Kể từ sau khi kết hôn và sinh con với Trương Vũ Kiếm, Ngô Thiến gần như dành toàn bộ thời gian cho con và gia đình. Phải đến khi ly hôn, Ngô Thiến mới quay trở lại showbiz. Đây là lần đầu cô tái xuất trong một show giải trí sau thời gian dài ở nhà nội trợ, vì vậy, thu hút rất nhiều sự quan tâm.

'Nữ thần thanh xuân' Ngô Thiến chính thức rời Đạp Gió 2023, lý do khiến người hâm mộ xót xa - Ảnh 4
Phần đa người hâm mộ đều cảm thấy nuối tiếc trước tuyên bố của Ngô Thiến.

Ngô Thiến sinh năm 1992, nổi tiếng nhờ vai diễn Triệu Mặc Sênh lúc trẻ trong phim Bên nhau trọn đời năm 2015. Cô còn để lại dấu ấn với các phim Thiếu niên thần thám Địch Nhân Kiệt, Tùy Đường anh hùng 4, Bạn trai vi diệu của tôi, Trạch thiên ký, Lê hấp đường phèn, Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm. Trong đó, Thịnh đường huyễn dạ và Anh chỉ thích em là tác phẩm se duyên cho Ngô Thiến với Trương Vũ Kiếm.

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