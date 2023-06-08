'Ba phần hoang dã' của Ngô Thiến, Trương Bân Bân tiếp tục đạt thành tích nhờ điều này

Trên Tencent, phim phá nhiệt 22.000 điểm trong ngày đầu tiên. Đến ngày phát sóng thứ 9, phim đạt 28.000 điểm nhiệt và trở thành một trong những bộ phim đạt thành tích này trên Tencent nhanh nhất.

Sau khi chính thức khép lại, bộ phim "Ba phần hoang dã" do Ngô Thiến và Trương Bân Bân đóng chính vẫn giữ nhiệt trên Vlinkage khi đứng top 1 bảng chỉ số, đứng top 3 trên Datawin (chỉ số thịnh vượng/độ thảo luận).

Theo Sohu đánh giá, phim “Ba phần hoang dã” dù phát sóng đột ngột, không được quảng bá quá nhiều, hai diễn viên chính đều không phải quá danh tiếng, song vẫn tạo dấu ấn nhờ kể câu chuyện nhẹ nhàng, ngọt ngào, xen lẫn những lí tưởng, hoài bão của tuổi trẻ.

Trải qua 32 tập phát sóng, cặp đôi Từ Yến Thời (Trương Bân Bân) và Hướng Viên (Ngô Thiến) từ hóa giải hiểu lầm thời trung học cho đến thấu hiểu và quyết tâm để bảo vệ tình yêu của mình. Chuyện tình của cặp đôi dù có giận dỗi, ghen tuông song cũng vô cùng ngọt ngào và “hoang dã”. Dù trên màn ảnh, cả hai không có một đám cưới rình rang, tuy nhiên, phân cảnh cuối phim khi họ cùng con trai sánh bước bên nhau, cũng đủ khiến khán giả cảm thấy hài lòng.

Xuyên suốt hành trình phim, ngoài cốt truyện nhẹ nhàng, diễn xuất của Ngô Thiến, Trương Bân Bân là điểm sáng. Truyền thông đánh giá, hai ngôi sao Hoa ngữ có ngoại hình đẹp, thu hút trên màn ảnh. Diễn xuất tự nhiên, màn tung hứng mượt mà của họ giúp các cảnh quay trở nên chân thực và lãng mạn hơn, khiến khán giả tin rằng họ là một cặp đôi thật sự.

Sau phim “Ba phần hoang dã”, Ngô Thiến sẽ có dự án mới “Cửu nghĩa nhân” (đóng cùng Lý Giai Hàng) chờ ngày lên sóng. Trong khi đó, Trương Bân Bân sẽ đóng vai cameo (khách mời) trong phim ”Khói lửa nhân gian của tôi” (Dương Dương, Vương Sở Nhiên đóng chính).