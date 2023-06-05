Ngô Thiến khoe con gái là 'bản sao y bản chính' của mình

Sao quốc tế 05/06/2023 12:04

Sau nhiều đồn đoán xin rút khỏi chương trình Đạp Gió 2023, Ngô Thiến vẫn tiếp tục tham gia vòng công diễn mới. Bên cạnh đó, cô cũng tiết lộ con gái là 'bản sao y bản chính' của mình.

Sau nhiều đồn đoán xin rút khỏi chương trình Đạp Gió 2023, Ngô Thiến vẫn tiếp tục tham gia vòng công diễn mới trong một vài khoảnh khắc hậu trường của chương trình.

Mới đây, trong một phân cảnh hậu trường của chương trình Đạp Gió, Ngô Thiến đã khoe ảnh con gái của mình với Chi Pu và tiết lộ ái nữ rất giống mình. Điều này đã khiến không ít netizen thở phào nhẹ nhõm, họ cho rằng cũng may ái nữ Ngô Thiến giống mẹ chứ không giống người cha ‘tra nam’ Trương Vũ Kiếm.

Ngô Thiến khoe con gái là 'bản sao y bản chính' của mình - Ảnh 1

Được biết, kể từ khi công khai kết hôn, Trương Vũ Kiếm chưa bao giờ cho Ngô Thiến một danh phận. Thậm chí, trong bài đăng thừa nhận có con vào năm 2021, Trương Vũ Kiếm không nhắc đến vợ mà chỉ đề cập tới con. Anh không gọi tên Ngô Thiến mà gọi cô là "mẹ của con". Sự mập mờ của Vũ Kiếm từng khiến khán giả cho rằng anh là người đàn ông không có trách nhiệm, nếu như không bị truyền thông chụp hình chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ thừa nhận có vợ con.

Ngô Thiến khoe con gái là 'bản sao y bản chính' của mình - Ảnh 2

Chính thái độ thiếu tôn trọng, lạnh lẽo trong tình cảm của Trương Vũ Kiếm đã khiến netizen vô cùng phẫn nộ và cảm thấy đáng tiếc cho Ngô Thiến. Và câu chuyện ly hôn của Ngô Thiến lúc ấy nhận được rất nhiều sự ủng hộ và cảm thông của netizen. Nhiều người cho rằng Ngô Thiến xứng đáng được hạnh phúc bên cạnh người yêu thương và tôn trọng mình hơn.

Ngô Thiến khoe con gái là 'bản sao y bản chính' của mình - Ảnh 3

Sau những mất mát về tình cảm, khi tham gia chương trình Đạp Gió 2023, Ngô Thiến thiếu tự tin, ít giao tiếp và không tiến bộ qua mỗi lần diễn. Năng lực ca hát, biểu diễn của Ngô Thiến kém, khiến cô đứng thứ hạng không cao, nhưng vẫn lọt vào vòng trong nhờ được các đội trưởng ưu ái.

Ngô Thiến khoe con gái là 'bản sao y bản chính' của mình - Ảnh 4Ngô Thiến khoe con gái là 'bản sao y bản chính' của mình - Ảnh 5

Chính vì vậy, Ngô Thiến bị khán giả chỉ trích đang lợi dụng sự nổi tiếng sẵn có để giành suất ở lại chương trình, khiến những nghệ sĩ xứng đáng hơn phải ra đi. Đứng trước tranh cãi, Ngô Thiến áp lực và có thông tin cô muốn xin rút khỏi show Đạp gió 2023.

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