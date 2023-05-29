Tái xuất nghệ thuật sau ly hôn, Ngô Thiến nhận 'mưa' lời 'khen' ở phim ảnh, 'bão' lời 'chê' ở show truyền hình

Sao quốc tế 29/05/2023 10:03

Song song với thời điểm bộ phim Ba Phần Hoang Dã lên sóng, chương trình Đạp Gió 2023 có sự tham gia của Ngô Thiến cũng bắt đầu trình làng trước đó không lâu. Tuy nhiên, ở mảng phim ảnh cô nàng được đánh giá cao thì ở chương trình giải trí thì ngược lại.

Những ngày qua, dự án Ba Phần Hoang Dã do Ngô Thiến và Trương Bân Bân đóng chính đã chính thức lên sóng. Được biết, đây là một trong những dự án đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Ngô Thiến sau cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Tái xuất nghệ thuật sau ly hôn, Ngô Thiến nhận 'mưa' lời 'khen' ở phim ảnh, 'bão' lời 'chê' ở show truyền hình - Ảnh 1

Sau 1 tuần ra mắt, dự án đã đạt được thành tích khá cao trên các bảng xếp hạng phim. Bộ phim bước đầu thu hút khán giả nhờ màu sắc tươi mới và lối dẫn dắt câu chuyện thú vị. Phim được gắn mác tình cảm đô thị, chuyển thể dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nhĩ Đông Thố Tử.

Đáng chú ý diễn xuất cuốn hút của các diễn viên chính đang nhận về nhiều phản ứng tích cực từ khán giả. Đặc biệt, Ngô Thiến vốn được mệnh danh là "nữ thần thanh xuân". Hình tượng tiểu thư tràn độc lập, mạnh mẽ không làm khó nữ diễn viên. Lối diễn linh hoạt, nhan sắc trong trẻo của cô được khán giả đánh giá cao.

Bên cạnh đó, nam chính Trương Bân Bân cũng không kém cạnh. Anh thể hiện tốt hình ảnh chàng trai "ngoài lạnh trong nóng". Ngoại hình cao ráo, điển trai cùng diễn xuất chắc tay của ngôi sao 9X là điểm sáng của phim.

Tái xuất nghệ thuật sau ly hôn, Ngô Thiến nhận 'mưa' lời 'khen' ở phim ảnh, 'bão' lời 'chê' ở show truyền hình - Ảnh 2

Song song với thời điểm bộ phim Ba Phần Hoang Dã lên sóng, chương trình giải trí Đạp Gió 2023 có sự tham gia của Ngô Thiến cũng lên sóng. Tuy nhiên, ở mảng phim ảnh cô nàng được đánh giá cao thì ở chương trình giải trí thì ngược lại.

Theo trang mạng xã hội xứ Trung, khi mới diễn ra show, cô là một trong nghệ sĩ nhận được sự quan tâm của công chúng. Tuy nhiên, sự thiếu tự tin, năng lực ca hát lẫn biểu diễn còn hạn chế, khiến Ngô Thiến không đạt thứ hạng cao.

Tái xuất nghệ thuật sau ly hôn, Ngô Thiến nhận 'mưa' lời 'khen' ở phim ảnh, 'bão' lời 'chê' ở show truyền hình - Ảnh 3

Dù vậy, cô vẫn lọt vào vòng trong nhờ các đội trưởng ưu ái. Chính vì vậy, Ngô Thiến bị khán giả chỉ trích đang lợi dụng sự nổi tiếng sẵn có để giành suất ở lại chương trình, khiến những nghệ sĩ xứng đáng hơn phải ra đi.

Tái xuất nghệ thuật sau ly hôn, Ngô Thiến nhận 'mưa' lời 'khen' ở phim ảnh, 'bão' lời 'chê' ở show truyền hình - Ảnh 4

Mặt khác, tính cách của Ngô Thiến cũng trở thành chủ đề bàn tán. Trong khi tại Đạp gió 2023, Ngô Thiến thể hiện thái độ hiền lành, ôn nhu, thì ở show Xin chào thứ Bảy, cô lại có hành động nóng tính, trách móc bạn diễn Trương Bân Bân. Do đó, khán giả cho rằng Ngô Thiến bị sụp đổ hình tượng, vốn không phải cô gái nhỏ bé, hiền dịu như những gì nữ diễn viên thường thể hiện.

Trước những tranh cái, nữ diễn viên cảm thấy áp lực. Trang mạng này cũng tiết lộ, có thông tin Ngô Thiến muốn xin rút khỏi show Đạp Gió 2023. Tuy nhiên, ở hiện tại, nhà sản xuất vẫn chưa có thông báo chính thức.

Tái xuất nghệ thuật sau ly hôn, Ngô Thiến nhận 'mưa' lời 'khen' ở phim ảnh, 'bão' lời 'chê' ở show truyền hình - Ảnh 5

Việc tham gia chương trình giải trí có tác dụng rất lớn, từng giúp nhiều ngôi sao một lần nữa đạt đỉnh cao danh tiếng, sự nghiệp thăng hoa như Vương Tâm Lăng, Trương Bá Chi, Ninh Tịnh... Nhưng với Ngô Thiến, kết quả lại không khả quan như nữ diễn viên kỳ vọng. Điều này phần nào ảnh hưởng đến màn trở lại của NgôThiến sau thời gian ồn ào li hôn Trương Vũ Kiếm.

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