Cảnh hôn trong 'Ba phần hoang dã' gây bão khắp cõi mạng, Ngô Thiến vẫn gây tiếc nuối vì điều này

Sao quốc tế 03/06/2023 15:40

Dù diện mạo lẫn diễn xuất của Ngô Thiến vẫn ổn định, nhưng danh tiếng và sức hút của cô không còn ở thời kì đỉnh cao.

Trong tập 20 gần đây của bộ phim "Ba phần hoang dã" do Ngô ThiếnTrương Bân Bân diễn chính, Yến Thời và Hướng Viên chính thức xác nhận tình cảm của mình sau nhiều năm dài chơi trò “đuổi bắt”. Nụ hôn mãnh liệt thông qua diễn xuất ăn ý của Ngô Thiến, Trương Bân Bân khiến người hâm mộ phim thích thú. Điều này không chỉ giúp tăng điểm nhiệt của phim “Ba phần hoang dã” lên mốc 28.000 trên Tencent mà theo thống kê trên Weibo, điểm vote của phim trên đạt 8,4 điểm, trong khi có tới 47% chấm nội dung 5 sao.

Ngoài ra, không sở hữu dàn diễn viên lưu lượng, có lượng fan đông đảo nhưng cuốn hút với những tình tiết nhẹ nhàng, thú vị. Phim có nhiều cảnh hôn trên sofa, hôn tại văn phòng, trên bàn làm việc thậm chí lén lút trong phòng dụng cụ vệ sinh... thu hút khán giả.

 Cảnh hôn trong 'Ba phần hoang dã' gây bão khắp cõi mạng, Ngô Thiến vẫn gây tiếc nuối vì điều này - Ảnh 1

Trên Vlinkage, bộ phim “Ba phần hoang dã” giữ vị trí thứ 2, sau “Hộ tâm” trên bảng xếp hạng phim có nhiệt độ cao. Điều tiếc nuối nhất là dù phim nhận phản hồi tích cực, song trên bảng chỉ số nhân vật của Vlinkage, nhân vật Hướng Viên của Ngô Thiến chưa từng lọt vào top 10. Trong khi đó, bạn diễn của cô - Trương Bân Bân, luôn được chú ý với vai diễn Từ Yến Thời. Gần nhất, anh đứng vị trí thứ 5 trong bảng thống kê.

Lí giải về điều này, truyền thông nhận định, dù đã li hôn Trương Vũ Kiếm, nhưng mỗi khi nhắc đến Ngô Thiến, công chúng lại nhớ đến những lùm xùm không mấy yên ả trong quá khứ của cả hai. Điều này vô hình trung làm ảnh hưởng đến hình ảnh lẫn sức hút của Ngô Thiến.

Tên tuổi cô không còn ở thời kì đỉnh cao như thời đóng “Bên nhau trọn đời”, “Tùy Đường anh hùng 4”, “Bạn trai vi diệu của tôi”, “Lê hấp đường phèn”, “Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm”, “Anh chỉ thích em”... Sức hút của Ngô Thiến hiện tại kém hẳn so với các đồng nghiệp cùng lứa, thậm chí là bị đàn em vượt mặt. Hiện tại, để vực dậy danh tiếng, Ngô Thiến cần linh hoạt hơn trên màn ảnh - lựa chọn các nhân vật có màu sắc mới mẻ. Hướng Viên của phim “Ba phần hoang dã” dù tròn vai, nhưng khán giả mong đợi Ngô Thiến xây dựng bản thân trong các hình tượng có nội tâm sâu sắc hơn.

Cảnh hôn trong 'Ba phần hoang dã' gây bão khắp cõi mạng, Ngô Thiến vẫn gây tiếc nuối vì điều này - Ảnh 2Cảnh hôn trong 'Ba phần hoang dã' gây bão khắp cõi mạng, Ngô Thiến vẫn gây tiếc nuối vì điều này - Ảnh 3

Phim lãng mạn “Ba phần hoang dã” lấy bối cảnh công sở, tác phẩm tạo được sự chú ý nhờ các tình tiết lãng mạn, xen lẫn hài hước xoay quanh chuyện tình yêu và theo đuổi lí tưởng của cặp đôi chính Từ Yến Thời (Trương Bân Bân) và Hướng Viên (Ngô Thiến).

Vì không muốn bị ông nội giục cưới, ép đi xem mắt, Hướng Viên chấp nhận đến một công ty con của tập đoàn để làm việc. Tại đây, Hướng Viên gặp lại nam thần thời cấp 3 mà cô từng mặt dày theo đuổi, đến mức khiến anh phải chuyển trường. Hiện tại, Từ Yến Thời đã trở thành sếp của Hướng Viên. Trong quá trình giải quyết khủng hoảng của công ty, họ dần hiểu đối phương hơn và thắp lên ngọn lửa tình yêu.

Nụ hôn 'gây bão' khắp cõi mạng của Ngô Thiến và Trương Bân Bân trong “Ba phần hoang dã”

Nụ hôn 'gây bão' khắp cõi mạng của Ngô Thiến và Trương Bân Bân trong “Ba phần hoang dã”

Sau khi phân cảnh hôn mãnh liệt của Ngô Thiến và Trương Bân Bân, fan phim “Ba phần hoang dã” bày tỏ sự hào hứng và thậm chí tích cực chia sẻ trên mạng xã hội cảnh hôn nóng bỏng này.

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