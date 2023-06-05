Na Anh khiến dân tình 'dở khóc dở cười' với màn khuyên Châu Tấn đừng tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng

Sao quốc tế 05/06/2023 11:01

Mới đây, trong một chương trình giải trí xứ Trung, Na Anh đã có màn khuyên Châu Tấn đừng tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng vì quá đáng sợ.

Mới đây, trong chương trình ‘Hướng Về Cuộc Sống’, Na Anh đã chia sẻ với mọi người, trong đó có Châu Tấn là mình đã sụt cả chục cân khi tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng. Được biết, Na Anh không chỉ tham gia chương trình này mùa 2 mà đến mùa 3, cô vẫn xuất hiện với vai trò tiền bối và vẫn dở khóc dở cười với những sân khấu có nhiều vũ đạo.

Dù chưa được mời nhưng Châu Tấn tỏ ra khá 'rén' khi nghe đến tên chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng. Theo đó, Na Anh cũng dành lời khuyên chân thành cho Châu Tấn: "Tuyệt đối đừng đi. Đáng sợ lắm!".

Na Anh khiến dân tình 'dở khóc dở cười' với màn khuyên Châu Tấn đừng tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng - Ảnh 1Na Anh khiến dân tình 'dở khóc dở cười' với màn khuyên Châu Tấn đừng tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng - Ảnh 2Na Anh khiến dân tình 'dở khóc dở cười' với màn khuyên Châu Tấn đừng tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng - Ảnh 3Na Anh khiến dân tình 'dở khóc dở cười' với màn khuyên Châu Tấn đừng tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng - Ảnh 4

Được biết, dù là ca sĩ chuyên nghiệp hàng đầu Trung Quốc nhưng Na Anh lại mù tịt về mảng vũ đạo. Vì vậy, nữ ca sĩ đã tốn rất nhiều thời gian và sức lực để tập nhảy trong khoảng thời gian đó.

Na Anh khiến dân tình 'dở khóc dở cười' với màn khuyên Châu Tấn đừng tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng - Ảnh 5

Nhắc tới Na Anh người ta sẽ nghĩ ngay tới hình ảnh nữ ca sĩ xinh đẹp, nhỏ bé nhưng sở hữu giọng ca đầy nội lực. Cô được truyền thông ca ngợi là đại diện xuất sắc của phái thực lực trong nền âm nhạc đương đại.Trong những năm "chinh chiến" trong làng giải trí, cô đã đạt được rất nhiều giải thưởng danh giá và là một gương mặt gạo cội của dòng nhạc Pop. Cô cũng là HLV được yêu thích trong chương trình The Voice Trung Quốc.

Na Anh khiến dân tình 'dở khóc dở cười' với màn khuyên Châu Tấn đừng tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng - Ảnh 6

Tên tuổi của Thiên hậu làng giải trí được khẳng định với rất nhiều giải thưởng tầm cỡ như: Nữ ca sĩ nhất bảng xếp hạng Phong Vân khu vực Á Đông, Nữ ca sĩ được yêu thích nhất tại MTV Asia Awards, Best Mandarin giải Golden Melody khu vực Đài Loan…

Rộ ảnh Châu Tấn ngày bé với đôi chân dài như 'siêu mẫu' khiến dân tình trầm trồ

Rộ ảnh Châu Tấn ngày bé với đôi chân dài như 'siêu mẫu' khiến dân tình trầm trồ

Mặc dù hiện tại có chiều cao khá khiêm tốn nhưng ngày bé, Châu Tấn từng sở hữu đôi chân dài và tỉ lệ cơ thể như ‘siêu mẫu nhí’ khiến dân tình không khỏi trầm trồ.

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