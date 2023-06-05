Na Anh khiến dân tình 'dở khóc dở cười' với màn khuyên Châu Tấn đừng tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng

Mới đây, trong một chương trình giải trí xứ Trung, Na Anh đã có màn khuyên Châu Tấn đừng tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng vì quá đáng sợ.
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Mới đây, trong chương trình ‘Hướng Về Cuộc Sống’, Na Anh đã chia sẻ với mọi người, trong đó có Châu Tấn là mình đã sụt cả chục cân khi tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng. Được biết, Na Anh không chỉ tham gia chương trình này mùa 2 mà đến mùa 3, cô vẫn xuất hiện với vai trò tiền bối và vẫn dở khóc dở cười với những sân khấu có nhiều vũ đạo.
Dù chưa được mời nhưng Châu Tấn tỏ ra khá 'rén' khi nghe đến tên chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng. Theo đó, Na Anh cũng dành lời khuyên chân thành cho Châu Tấn: "Tuyệt đối đừng đi. Đáng sợ lắm!".
Được biết, dù là ca sĩ chuyên nghiệp hàng đầu Trung Quốc nhưng Na Anh lại mù tịt về mảng vũ đạo. Vì vậy, nữ ca sĩ đã tốn rất nhiều thời gian và sức lực để tập nhảy trong khoảng thời gian đó.
Nhắc tới Na Anh người ta sẽ nghĩ ngay tới hình ảnh nữ ca sĩ xinh đẹp, nhỏ bé nhưng sở hữu giọng ca đầy nội lực. Cô được truyền thông ca ngợi là đại diện xuất sắc của phái thực lực trong nền âm nhạc đương đại.Trong những năm "chinh chiến" trong làng giải trí, cô đã đạt được rất nhiều giải thưởng danh giá và là một gương mặt gạo cội của dòng nhạc Pop. Cô cũng là HLV được yêu thích trong chương trình The Voice Trung Quốc.
Tên tuổi của Thiên hậu làng giải trí được khẳng định với rất nhiều giải thưởng tầm cỡ như: Nữ ca sĩ nhất bảng xếp hạng Phong Vân khu vực Á Đông, Nữ ca sĩ được yêu thích nhất tại MTV Asia Awards, Best Mandarin giải Golden Melody khu vực Đài Loan…