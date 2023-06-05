Na Anh khiến dân tình 'dở khóc dở cười' với màn khuyên Châu Tấn đừng tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng

Mới đây, trong chương trình ‘Hướng Về Cuộc Sống’, Na Anh đã chia sẻ với mọi người, trong đó có Châu Tấn là mình đã sụt cả chục cân khi tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng. Được biết, Na Anh không chỉ tham gia chương trình này mùa 2 mà đến mùa 3, cô vẫn xuất hiện với vai trò tiền bối và vẫn dở khóc dở cười với những sân khấu có nhiều vũ đạo.

Dù chưa được mời nhưng Châu Tấn tỏ ra khá 'rén' khi nghe đến tên chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng. Theo đó, Na Anh cũng dành lời khuyên chân thành cho Châu Tấn: "Tuyệt đối đừng đi. Đáng sợ lắm!".