Rộ ảnh Châu Tấn ngày bé với đôi chân dài như 'siêu mẫu' khiến dân tình trầm trồ

Mặc dù sở hữu chiều cao khiêm tốn và ba vòng không mấy nóng bỏng, Châu Tấn vẫn là một biểu tượng nhan sắc của điện ảnh đại lục cũng như toàn châu Á. Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội rộ lại hình ảnh ‘ngày ấy’ của Châu Tấn. Đáng chú ý, dân tình được một phen ‘tròn mắt dẹt’ với đôi chân dài và tỉ lệ cơ thể như ‘siêu mẫu nhí’ của Đại hoa đán lúc còn bé, netizen không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ.

Nhiều khán giả cho rằng xét về nhan sắc, Châu Tấn cũng được ca ngợi như một đại mỹ nhân của màn ảnh. Mặc dù có chiều cao chưa tới 1m60 và vòng ngực nhỏ, cô vẫn vô cùng sexy trên phim cũng như trong các bộ ảnh. Vẻ đẹp của Châu Tấn vừa mong manh, vừa ngọt ngào, vừa ngây thơ, vừa gợi cảm.

Đáng tiếc, cho đến tuổi trưởng thành, chiều cao của Châu Tấn không tiếp tục tăng trưởng mà trở nên ‘khiêm tốn’. Nhiều khán giả cho rằng có lẽ nàng Đại hoa đán vì dậy thì quá sớm nên chiều cao đã không thể tiếp tục phát triển.

Không những thế, trong dàn diễn viên đình đám hiện nay của làng giải trí Hoa ngữ, Châu Tấn là cái tên hiếm hoi được công nhận bởi năng lực thiên tài trong diễn xuất, được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng “Quốc bảo diễn xuất” của Trung Quốc. Nàng Đại hoa luôn biết cách gây thương nhớ cho khán giả trong mỗi dự án phim mà cô tham gia, bất kể đó là khi cô 19 tuổi hay hiện tại đã bước sang tuổi U50.

Hơn 30 năm theo nghiệp diễn, Châu Tấn đã có nhiều tác phẩm để đời. Thậm chí, nữ diễn viên còn được coi là “nỗi ám ảnh” của sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Theo đó, một sinh viên của trường này từng “than vãn” trên mạng xã hội rằng Châu Tấn luôn xuất hiện trong mỗi kỳ thi của họ: “Kỳ nghỉ của tôi là xem Hậu Cung Như Ý Truyện và điểm mấu chốt là xem cảnh khóc của Nhàn Phi (Châu Tấn) sau khi bôi thuốc cho thái giám Lý Ngọc (Hoàng Hựu Minh thủ vai). Kỳ thi cảnh khóc lúc đi học lại chính là yêu cầu làm ra được kiểu rơi nước mắt đầy vẻ ẩn nhẫn đó như Châu Tấn. Áp lực lớn như núi…”.

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Châu Tấn không chấp nhận 'đóng khung' bản thân. Nữ diễn viên luôn chịu khó tìm hiểu và chấp nhận thử thách mình trong nhiều kiểu nhân vật khác nhau. Chính sự linh hoạt và tài tình trong diễn xuất của Châu Tấn đã giúp cô luôn duy trì được sức nóng tên tuổi trong giới điện ảnh Trung Quốc trong nhiều năm qua.