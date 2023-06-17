Choáng váng với nhan sắc Thành Nghị thời chưa nổi tiếng, vẻ ngoài ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Loạt hình ảnh của Thành Nghị ở "Tru Tiên: Thanh Vân Chí" bất ngờ được dân tình "đào lại" và nhận được sự quan tâm đông đảo trên mạng xã hội.

Gần đây, một số hình ảnh của Thành Nghị ở "Tru Tiên: Thanh Vân Chí" bất ngờ được dân tình "đào lại" đã nhanh chóng thu hút lượng tương tác cao trên mạng xã hội. Nam diễn viên khi ấy nhan sắc không được “chuẩn” và ấn tượng như bây giờ. Tuy anh khá dễ nhìn, nhưng khi đặt chung một khung hình với nam chính Lý Dịch Phong, hoàn toàn có thể thấy rõ sự chênh lệch.

Sau khi Thành Nghị nổi lên nhờ siêu phẩm cổ trang Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, trên mạng xuất hiện không ít nghi vấn cho rằng anh đã phẫu thuật thẩm mỹ. Song, phía công ty quản lý cũng như bản thân nam diễn viên đều lựa chọn im lặng, không đưa ra phản hồi nào. Thành Nghị cùng với Nhậm Gia Luân đang là con át chủ bài, “gà đẻ trứng vàng”, rất được Hoan Thụy coi trọng. Dù đúng là công ty này đã gây ra không ít hành động gây phẫn nộ cho fan các diễn viên cũng như dân tình nói chung, thế nhưng, không thể phủ nhận, kể từ lúc Thành Nghị đầu quân cho Hoan Thụy đến nay, tài nguyên của anh tương đối tốt, không hề kém cạnh bất cứ nam đỉnh lưu nào.

Hiện tại, Thành Nghị đã bị thương trong quá trình quay phim “Anh hùng chí”. Thời điểm đó, truyền thông nhận định, có vẻ như cường độ làm việc liên tục để kịp tiến độ đã khiến vết thương ở lưng của sao nam tái phát. Trước lo lắng của người hâm mộ, đơn vị của nam diễn viên lên tiếng xác nhận và trấn an. Theo đó, các triệu chứng của Thành Nghị được chẩn đoán là bong gân thắt lưng và thoát vị đĩa đệm thắt lưng. Vết thương của anh tương đối ổn định, nhưng hoạt động vẫn còn bất tiện, do đó, anh cần được bảo vệ cẩn thận. Bộ phim “Anh hùng chí” đã chính thức đóng máy. Tác phẩm thuộc thể loại nam tần võ hiệp, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tôn Hiểu, do Thành Nghị và Lý Nhất Đồng đóng chính. Là dự án trọng điểm do Tencent đầu tư sản xuất với kinh phí lên tới 300 triệu NDT, “Anh hùng chí” được kì vọng sẽ tái hiện khúc ca hoành tráng đầy biến động giữa các anh hùng và thời đại.

Thành Nghị ngồi xe lăn tham dự sự kiện sau chấn thương khi quay Anh Hùng Chí Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Thành Nghị ngồi xe lăn tham dự hoạt động của một thương hiệu sau khi bị chấn thương khi quay Anh Hùng Chí.

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