Hoa hậu từng sang Việt Nam thi Miss Grand International bất ngờ qua đời ở tuổi 29 vì một tai nạn thảm khốc

Sao quốc tế 16/06/2023 16:13

Tờ Miss Colombia News đưa tin, Miss Grand Colombia 2017 đã qua đời ở tuổi 29, sau một vụ tai nạn giao thông thảm khốc

Ngày 16/6, tờ Miss Colombia News đưa tin, Miss Grand Colombia 2017 - Francy Yurany Castaño Suarez đã qua đời ở tuổi 29, sau một vụ tai nạn giao thông thảm khốc, trên đường ray ở Puerto Tejada, thuộc tỉnh Cauca.

Hoa hậu từng sang Việt Nam thi Miss Grand International bất ngờ qua đời ở tuổi 29 vì một tai nạn thảm khốc - Ảnh 1
Miss Grand Colombia 2017 - Francy Yurany Castaño Suarez đã qua đời ở tuổi 29

 

Các diễn đàn sắc đẹp cũng đăng tải thông tin về cái chết bất ngờ của Francy Yurany Castaño Suarez. Nhiều khán giả bày tỏ sự bàng hoàng, sốc vì người đẹp ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.

Ban tổ chức Miss Grand Colombia sau đó đã gửi lời chia buồn tới gia đình của Francy Yurany Castaño Suarez trên mạng xã hội: "Chúng tôi vô cùng thương tiếc về sự mất mát này. Xin gửi tất cả sự động viên dành cho gia đình cô ấy vào thời điểm khó khăn này”. Hiện, gia đình Suarez chưa lên tiếng về thông tin đau buồn này.

Hoa hậu từng sang Việt Nam thi Miss Grand International bất ngờ qua đời ở tuổi 29 vì một tai nạn thảm khốc - Ảnh 2
Francy Yurany Castaño Suarez qua đời sau một vụ tai nạn giao thông thảm khốc

 

Francy Yurany Castaño Suarez đại diện Colombia tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017 tổ chức ở Việt Nam. Cô có chiều cao ấn tượng 1,77 m và vóc dáng thanh mảnh.

Được đánh giá cao nhưng tại cuộc thi năm đó may mắn không mỉm cười với người đẹp nên cô đã không giành được giải thưởng nào trong đêm chung kết.

Hoa hậu từng sang Việt Nam thi Miss Grand International bất ngờ qua đời ở tuổi 29 vì một tai nạn thảm khốc - Ảnh 3
Francy Yurany Castaño Suarez đại diện Colombia tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017 tổ chức ở Việt Nam

 

Francy là giáo viên dạy Toán, Vật lý cho học sinh ở những vùng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh ở Colombia. Cô làm việc trong ngành giáo dục nhiều năm để giúp đỡ những trẻ em là nạn nhân của chiến tranh.

Trên trang chủ Miss Grand International viết: "Cô ấy tin vào sự thay đổi, tiến bộ xã hội và làm việc chăm chỉ mỗi ngày để xây dựng hòa bình cho thị trấn. Là một phụ nữ Colombia, cô ấy toát lên sự vui vẻ, chăm chỉ và phóng khoáng".

Hoa hậu từng sang Việt Nam thi Miss Grand International bất ngờ qua đời ở tuổi 29 vì một tai nạn thảm khốc - Ảnh 4
Francy làm việc trong ngành giáo dục nhiều năm để giúp đỡ những trẻ em là nạn nhân của chiến tranh

 

Trước khi tham dự Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) 2017, Francy đại diện bang North of Cauca tham dự cuộc thi Miss Cauca 2014. Sau đó, cô tiếp tục tham dự Hoa hậu Trái Đất Colombia 2016.

 

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