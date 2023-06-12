Hoa hậu Lý Gia Hân tuổi U60: Sở hữu vòng eo 'con kiến', tự tin diện áo tắm khoe dáng cực chuẩn

Nhờ khuôn mặt dễ thương, xinh xắn, năm lên 3 tuổi, Lý Gia Hân đã sớm được phát hiện và tham gia vào một quảng cáo dành cho trẻ em. Đến năm 12 tuổi, vẻ trong sáng, tinh khôi của mỹ nhân Hương cảng lại đem đến cho cô cơ hội đóng quảng cáo lần hai.

Lý Gia Hân sinh năm 1970, mang trong mình hai dòng máu Bồ Đào Nha - Trung Quốc. Trái ngược với cuộc sống nhung lụa khi làm dâu nhà hào môn như hiện tại, mỹ nhân đình đám một thời của màn ảnh xứ Cảng thơm đã trải qua một tuổi thơ cơ cực, đau khổ với những trận cãi vã của cha mẹ và chuỗi ngày mưu sinh vất vả. Thời thơ ấu thiếu vắng sự che chở của người cha đã buộc cô cùng mẹ và chị gái phải gồng mình kiếm tiền trang trải cuộc sống trong căn nhà lồng ảm đạm, dột nát.

Những năm 1990, Lý Gia Hân là một trong tứ đại mỹ nhân của màn ảnh Hồng Kông bên cạnh Quan Chi Lâm, Trương Mạn Ngọc và Lâm Thanh Hà. Nhắc đến mỹ nhân 53 tuổi, công chúng Hồng Kông không thể quên sự góp mặt của cô trong hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như: Thiện nữ u hồn 2, Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất Bại, Nguyên Chấn Hiệp, Đọa lạc thiên sứ, Tuyết sơn phi hồ, Phương Thế Ngọc, Hào môn dạ yến…

Trước những cơ hội nổi tiếng, Lý Gia Hân từ chối tất cả và tập trung phấn đấu để trở thành tiếp viên hàng không

Trong suốt quãng thời gian học phổ thông, vẻ đẹp của sao phim Thiện nữ u hồn 2 đã lọt vào mắt xanh của nhiều nhà sản xuất khiến cô nhận về không ít lời mời đóng phim. Tuy nhiên, thay vì gật đầu trước những cơ hội nổi tiếng, Lý Gia Hân từ chối tất cả và tập trung phấn đấu để trở thành tiếp viên hàng không.

Vẻ đẹp nữ thần của hoa hậu đình đám một thời

Dẫu khiến hàng triệu đàn ông mê mẩn với nhan sắc thanh thuần, thoát tục trên màn ảnh nhưng khả năng diễn xuất của Lý Gia Hân chưa từng được khán giả đánh giá cao. Cô được xem là bình hoa di động, mỹ nhân được đưa vào phim chỉ để… đẹp đội hình.

Sau khi lập gia đình với đại gia Hứa Tấn Hanh vào năm 2008, Lý Gia Hân đã tạm dừng đóng phim và rút lui khỏi làng giải trí để tập trung chăm sóc gia đình. Hai năm sau đám cưới, cặp đôi đón con trai đầu lòng và cậu bé hiện được 13 tuổi.

Sau khi kết hôn cùng Hứa Tấn Hanh vào năm 2008, Lý Gia Hân đã tạm dừng đóng phim và rút lui khỏi làng giải trí để tập trung chăm sóc gia đình

Cuộc hôn nhân của Lý Gia Hân và Hứa Tấn Hanh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Theo HK01, vợ chồng Lý Gia Hân sở hữu khối tài sản 650 triệu USD. Cựu hoa hậu cũng được chồng đại gia yêu chiều, chăm sóc hết mực.

Dù ít hoạt động trong làng giải trí, chỉ thỉnh thoảng tham dự các sự kiện nhưng Lý Gia Hân vẫn là tâm điểm của truyền thông, nhận được sự ngưỡng mộ bởi nhan sắc không tuổi và khối tài sản đáng nể.

Không bận rộn đóng phim hay tham gia các hoạt động nghệ thuật, Lý Gia Hân dành nhiều thời gian cho các hoạt động và đam mê cá nhân. Bên cạnh niềm vui đi du lịch cùng chồng con, cô còn thích tập luyện để giữ gìn sức khỏe và sắc đẹp.

Lý Gia Hân rất chăm chỉ tập luyện yoga

Yoga là bộ môn gắn liền với Lý Gia Hân nhiều năm nay. Ngôi sao nổi tiếng tập yoga hàng ngày hoặc ít nhất 4 buổi một tuần. Cô luôn cố gắng tập luyện khoảng một tiếng mỗi ngày.

Các động tác được Lý Gia Hân yêu thích là yoga cơ bản, hạn chế các động tác nâng cao. Cô cũng chú trọng việc thở đúng trong yoga với hít vào phình bụng và thở ra hóp bụng để đạt hiệu quả cao trong quá trình tập luyện.

Nhan sắc U60 đáng ganh tị của Lý Gia Hân

Với Lý Gia Hân, việc tăng cường sức mạnh cho vùng cơ trọng tâm như vùng bụng rất quan trọng. Nó giúp cô dễ dàng giữ cân bằng trong các động tác yoga. Ngoài ra, cô còn tập luyện thêm bộ môn yoga bay (thực hiện các động tác yoga trên dây treo) để cơ thể linh hoạt, săn chắc.

Vóc dáng siêu chuẩn của cựu hoa hậu tuổi 53

Trong quá trình tập luyện, người đẹp không trang điểm để da có cơ hội bài tiết, thải độc. Ngoài 50 tuổi, gương mặt của Lý Gia Hân bắt đầu có những nếp nhăn nhưng cơ bụng và dáng vóc thanh mảnh của cô vẫn là niềm mơ ước với nhiều phụ nữ.

Lý Gia Hân vẫn thu hút sự chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp, mặn mà

Giờ đây, mỹ nhân đình đám thuở nào đã lui về ở ẩn, chuyên tâm chăm lo cho gia đình. Thỉnh thoảng, cô vẫn xuất hiện tại một vài sự kiện của làng giải trí và thu hút sự chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp, mặn mà dù đã 53 tuổi.