Bí quyết 'giữ lửa' cho cuộc hôn nhân kéo dài hơn 1 thập kỷ của Hoa hậu Hong Kong Lý Gia Hân và chồng tỷ phú

Lý Gia Hân cho biết, gia đình cô rất viên mãn. Cựu Hoa hậu Hong Kong rất hạnh phúc khi được chồng yêu chiều và có một cậu con trai hiểu chuyện. Vì con trai nay đã lớn và có những sở thích riêng nên hai vợ chồng cô có rất nhiều thời gian bên nhau. Cô nói: "Chúng tôi bây giờ đang quay lại thời chỉ có hai người. Tôi và ông xã đi ăn, du lịch, tận hưởng giây phút lãng mạn bên nhau nhiều hơn".

Trang HK01 đưa tin, vừa qua Lý Gia Hân đã trở thành trang bìa cho tạp chí dành riêng cho giới siêu giàu Prestige Hong Kong. Tại đây, cô tiết lộ về "bí quyết" mà mình và ông xã vẫn quan tâm nhau như những ngày đầu kết hôn.

Nói về cậu con trai Jayden, cô cho biết bản thân và cả ông xã Hứa Tấn Hanh đều không chắc chắn về việc sinh con. Dẫu vậy, việc có thể mang thai khi ấy thật tuyệt vời: "Thực ra, khi kết hôn, chúng tôi không chắc chắn liệu mình có muốn trở thành cha mẹ hay không. Cả hai đều quá quen với việc chỉ có hai người. Tuy nhiên, cuối cùng, chúng tôi quyết định muốn thử. Mang thai ở độ tuổi đó và có Jayden thực sự là một điều may mắn."

Kết hôn khi đã gần 40, Lý Gia Hân vẫn được chồng cưng nựng và chăm sóc như "công chúa". Vào những dịp đặc biệt, Hứa Tấn Hanh vẫn không quên viết thiệp, gửi những câu nói yêu thương đến bà xã của mình. Những hành động quan tâm dù nhỏ nhất của chồng đều khiến mỹ nhân Hong Kong cảm động: "Mỗi lần ăn cua, anh ấy luôn nhìn một lượt rồi chọn con đẹp nhất, ngon nhất cho tôi. Hành động nhỏ nhưng đủ khiến tôi hiểu được tình yêu anh ấy dành cho mình thế nào".

Một trong những điều đặc biệt trong cuộc hôn nhân của Lý Gia Hân và Hứa Tấn Hanh đó là hai người không có bí mật, ngay cả mật khẩu điện thoại đều nói cho đối phương. Như bao cặp vợ chồng khác, cả hai không thể tránh khỏi cãi vả nhưng rồi cũng làm lành chỉ sau một ngày vì không muốn sự việc tương tự bị lập lại.

"Chúng tôi thường kết thúc trận tranh cãi bằng một nụ hôn. Cả hai thống nhất không chiến tranh lạnh với nhau. Điều này chẳng những không giải quyết được mâu thuẫn, còn gây tổn thương tâm lý và tình cảm vợ chồng." - Lý Gia Hân tâm sự.

Mang dòng máu lai Trung Quốc và Bồ Đào Nha, Lý Gia Hân xuất sắc đạt ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong khi chỉ mới 18 tuổi, tạo bước đệm cho cô gia nhập làng giải trí xứ Cảng Thơm. Năm 2008, cô kết hôn với doanh nhân Hứa Tấn Hanh và hiện con trai của cả hai đã được 11 tuổi. Cô hiện tại không còn đóng phim mà chỉ thỉnh thoảng tham dự các sự kiện lớn.