Hoa hậu Hong Kong Lý Gia Hân kể lại giây phút 'thập tử nhất sinh' trong phòng cấp cứu

Trang Sina đưa tin, mới đây trên trang cá nhân của mình, Lý Gia Hân đã đăng tải một bức ảnh cô và ông xã Hứa Tấn Hanh cùng nhau đi du lịch. Theo đó, đây cũng là lần đầu mà Hoa hậu Hong Kong ra nước ngoài kể từ khi hồi phục khỏi cơn bạo bệnh.

Sau quá trình hội chẩn, Lý Gia Hân được các chuyên gia và bác sĩ về tim, thận đưa ngay vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) để hút dịch phổi. Cô cho biết, thời điểm đó các bộ phận như tim, gan, phổi, thận đã gần như ngừng hoạt động. Nữ diễn viên đã giành giật lại sự sống từ tay thần chết trong suốt 48 giờ đồng hồ.

Hồi tháng 1 vừa qua, truyền thông Hong Kong được phen chấn động với thông tin Lý Gia Hân "thập tử nhất sinh". Nữ minh tinh đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tim đập nhanh, thở không được và không thể đứng vững.

Lý Gia Hân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tim đập nhanh, thở không được và không thể đứng vững - Ảnh: Internet

Trả lời phỏng vấn của báo chí, Lý Gia Hân tiết lộ nguyên nhân nhập viện một phần có liên quan đến bệnh tim bẩm sinh. Đồng thời, càng về sau thì việc cấp cứu sẽ càng nguy hiểm hơn.

Lý Gia Hân tâm sự, hiện tại cô vẫn còn sợ hãi khi nhớ về thời khắc cận kề với cái chết. Khi bác sĩ rời đi, cô đã vô cùng buồn ngủ nên ông xã Hứa Tấn Hanh đã hỏi bác sĩ rằng có thể cho cô chợp mắt được hay không.

Lúc này, bác sĩ đã nhắn lại hai chữ tiếng Anh "No Hurry" (Không gấp), nên ông xã đã để Lý Gia Hân đi ngủ. Tuy nhiên, sau đó bác sĩ đã gọi lại và yêu cầu đưa cô đến viện ngay lập tức. Thì ra, ý của bác sĩ là "No, Hurry" (Không, đưa cô ấy đến ngay). Khi ấy, nếu Lý Gia Hân đi ngủ thì có lẽ cô sẽ không bao giờ tỉnh lại được.