Lý Gia Hân tuổi 52 vẫn tự tin diện áo tắm khoe body như mới đôi mươi

Sao quốc tế 26/06/2022 14:07

Mới đây Hoa hậu Hong Kong 1988 Lý Gia Hân đã khoe trọn vóc dáng mỹ miều của mình khi diện áo tắm ở tuổi 52.

Hoa hậu Hong Kong Lý Gia Hân mới đây đã đăng tải lên tài khoản Weibo của mình những hình ảnh vô cùng quyến rũ, bất chấp tuổi tác của mình. Trong những bức ảnh này, cô mặc đồ bơi 2 mảnh, khoác áo choàng xuyên thấu, đeo kính đen và đeo trang sức đắt tiền.

ly gia han 1
Lý Gia Hân khoe dáng nuột khi diện bikini ở tuổi 52 - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Lý Gia Hân còn khiến công chúng bất ngờ với vóc dáng nuột nà của cô ở tuổi 52. Người đẹp sở hữu cơ thể săn chắc, vòng 2 phẳng lỳ và đôi chân thon dài. Nhiều netizen đã để lại những bình luận khen ngợi cô như: "Không thể tin đây là một phụ nữ tuổi 52", "Lý Gia Hân là hoa hậu đẹp nhất trong số các hoa hậu Hong Kong"...

ly gia han 2
Lý Gia Hân trong tiệc sinh nhật mới đây của mình - Ảnh: Internet

Để giữ được vóc dáng này, Lý Gia Hân đã phải ăn kiêng nghiêm ngặt và luyện tập thường xuyên. Cách đây không lâu, người đẹp còn đón sinh nhật thứ 52 của mình với bạn bè và người thân.

Sau khi lấy chồng đại gia, Lý Gia Hân được ông xã cưng chiều hết mực. Con trai của hai người hiện đang theo học tại một trường quốc tế và thi thoảng cả gia đình 3 người vẫn cùng nhau đi du lịch.

ly gia han 3
Lý Gia Hân trở thành Hoa hậu Hong Kong khi chỉ mới 18 tuổi - Ảnh: Internet

Mang dòng máu lai Trung Quốc và Bồ Đào Nha, Lý Gia Hân xuất sắc đạt ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong khi chỉ mới 18 tuổi, tạo bước đệm cho cô gia nhập làng giải trí xứ Cảng Thơm. Năm 2008, cô kết hôn với doanh nhân Hứa Tấn Hanh và hiện con trai của cả hai đã được 10 tuổi. Cô hiện tại không còn đóng phim mà chỉ thỉnh thoảng tham dự các sự kiện lớn.

Lý Gia Hân - Lê Tư 'mỗi người một vẻ', xinh đẹp kiều diễm dù đã ngoài 50

Lý Gia Hân - Lê Tư 'mỗi người một vẻ', xinh đẹp kiều diễm dù đã ngoài 50

Đôi bạn thân nổi tiếng của làng giải trí Hong Kong Lý Gia Hân và Lê Từ dù đã ngoài 50 tuổi những vẫn mang nhan sắc vô cùng diễm lệ.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Gia Hân Hoa hậu Hong Kong Lý Gia Hân Hoa hậu HOng Kong sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Lý Gia Hân - Lê Tư 'mỗi người một vẻ', xinh đẹp kiều diễm dù đã ngoài 50

Lý Gia Hân - Lê Tư 'mỗi người một vẻ', xinh đẹp kiều diễm dù đã ngoài 50

Tuổi 52 trẻ trung và xinh đẹp của Hoa hậu Hong Kong Lý Gia Hân

Tuổi 52 trẻ trung và xinh đẹp của Hoa hậu Hong Kong Lý Gia Hân

'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' Lý Gia Hân vừa vượt qua cửa tử

'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' Lý Gia Hân vừa vượt qua cửa tử

'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' Lý Gia Hân và cuộc hôn nhân hạnh phúc 'chống lại cả thế giới'

'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' Lý Gia Hân và cuộc hôn nhân hạnh phúc 'chống lại cả thế giới'

Những mỹ nhân Hoa ngữ từng là 'con giáp thứ 13': Châu Tấn 'phim giả tình thật', Lý Gia Hân nguyện làm 'tiểu tam' vì gia tài kếch xù

Những mỹ nhân Hoa ngữ từng là 'con giáp thứ 13': Châu Tấn 'phim giả tình thật', Lý Gia Hân nguyện làm 'tiểu tam' vì gia tài kếch xù

Khối tài sản hàng trăm triệu USD của vợ chồng Trương Đình được gỡ bỏ phong tỏa

Khối tài sản hàng trăm triệu USD của vợ chồng Trương Đình được gỡ bỏ phong tỏa

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 48 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 8 giờ 13 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 48 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 48 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 3 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 11 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI