Lý Gia Hân tuổi 52 vẫn tự tin diện áo tắm khoe body như mới đôi mươi

Mới đây Hoa hậu Hong Kong 1988 Lý Gia Hân đã khoe trọn vóc dáng mỹ miều của mình khi diện áo tắm ở tuổi 52.

Hoa hậu Hong Kong Lý Gia Hân mới đây đã đăng tải lên tài khoản Weibo của mình những hình ảnh vô cùng quyến rũ, bất chấp tuổi tác của mình. Trong những bức ảnh này, cô mặc đồ bơi 2 mảnh, khoác áo choàng xuyên thấu, đeo kính đen và đeo trang sức đắt tiền.

Lý Gia Hân khoe dáng nuột khi diện bikini ở tuổi 52 - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Lý Gia Hân còn khiến công chúng bất ngờ với vóc dáng nuột nà của cô ở tuổi 52. Người đẹp sở hữu cơ thể săn chắc, vòng 2 phẳng lỳ và đôi chân thon dài. Nhiều netizen đã để lại những bình luận khen ngợi cô như: "Không thể tin đây là một phụ nữ tuổi 52", "Lý Gia Hân là hoa hậu đẹp nhất trong số các hoa hậu Hong Kong"...

Lý Gia Hân trong tiệc sinh nhật mới đây của mình - Ảnh: Internet

Để giữ được vóc dáng này, Lý Gia Hân đã phải ăn kiêng nghiêm ngặt và luyện tập thường xuyên. Cách đây không lâu, người đẹp còn đón sinh nhật thứ 52 của mình với bạn bè và người thân.

Sau khi lấy chồng đại gia, Lý Gia Hân được ông xã cưng chiều hết mực. Con trai của hai người hiện đang theo học tại một trường quốc tế và thi thoảng cả gia đình 3 người vẫn cùng nhau đi du lịch.

Lý Gia Hân trở thành Hoa hậu Hong Kong khi chỉ mới 18 tuổi - Ảnh: Internet

Mang dòng máu lai Trung Quốc và Bồ Đào Nha, Lý Gia Hân xuất sắc đạt ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong khi chỉ mới 18 tuổi, tạo bước đệm cho cô gia nhập làng giải trí xứ Cảng Thơm. Năm 2008, cô kết hôn với doanh nhân Hứa Tấn Hanh và hiện con trai của cả hai đã được 10 tuổi. Cô hiện tại không còn đóng phim mà chỉ thỉnh thoảng tham dự các sự kiện lớn.

Lý Gia Hân - Lê Tư 'mỗi người một vẻ', xinh đẹp kiều diễm dù đã ngoài 50 Đôi bạn thân nổi tiếng của làng giải trí Hong Kong Lý Gia Hân và Lê Từ dù đã ngoài 50 tuổi những vẫn mang nhan sắc vô cùng diễm lệ.

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