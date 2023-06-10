Choáng váng với cơ bụng của 'Hoa hậu đẹp nhất xứ Cảng thơm' Lý Gia Hân ở độ tuổi U60

Sao quốc tế 10/06/2023 19:15

Mới đây, Lý Gia Hân chia sẻ hình đi ngắm biển bằng du thuyền ở Hong Kong (Trung Quốc). Khoảnh khắc cô khoe dáng trong trang phục áo tắm và quần short thu hút sự chú ý của khán giả.

Lý Gia Hân gây chú ý khi nữ diễn viên không ngần ngại khoe dáng trong trang phục áo tắm và quần short thu hút sự chú ý của khán giả. Bức ảnh cho thấy vùng bụng phẳng, cơ bụng săn chắc, có múi rõ nét của Lý Gia Hân. Cựu hoa hậu cũng nhấn mạnh cơ bụng của cô là thật, không sử dụng công nghệ chỉnh sửa ảnh.

Do ngoại hình không có sự thay đổi hay "xuống cấp" so với thời trẻ, hiện tại, nữ diễn viên vẫn theo đuổi phong cách gợi cảm, tôn lợi thế hình thể. Cô thường xuyên đăng ảnh mặc bikini, trang phục cắt xẻ lên trang cá nhân.

Choáng váng với cơ bụng của 'Hoa hậu đẹp nhất xứ Cảng thơm' Lý Gia Hân ở độ tuổi U60 - Ảnh 1Choáng váng với cơ bụng của 'Hoa hậu đẹp nhất xứ Cảng thơm' Lý Gia Hân ở độ tuổi U60 - Ảnh 2Choáng váng với cơ bụng của 'Hoa hậu đẹp nhất xứ Cảng thơm' Lý Gia Hân ở độ tuổi U60 - Ảnh 3

 

Theo Lý Gia Hân, cô có vóc dáng đẹp, duy trì được đường cong gợi cảm ở tuổi trung niên nhờ chăm tập luyện thể thao, kết hợp với chế độ ăn khoa học. Kể từ sau vụ suýt bị đột quỵ vào năm 2022, hoa hậu càng quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Cô tăng cường thời gian vận động, từ bỏ thói quen nhịn ăn. Nữ diễn viên chia sẻ không bỏ tập thể dục thể thao ngày nào trong tuần.

 

Choáng váng với cơ bụng của 'Hoa hậu đẹp nhất xứ Cảng thơm' Lý Gia Hân ở độ tuổi U60 - Ảnh 4

 

Lý Gia Hân sinh năm 1970, mang hai dòng máu Bồ Đào Nha - Trung Quốc. Cô gia nhập showbiz từ năm 14 tuổi ở vai trò người mẫu. Thắng giải Hoa hậu Hong Kong năm 1988, Lý Gia Hân được mệnh danh "Hoa hậu đẹp nhất xứ Hương Cảng" nhờ sở hữu nhan sắc rung động lòng người.

Sau khi giành được vương miện, nữ diễn viên đã rẽ hướng sang vai trò diễn viên truyền hình. Cô nàng ký hợp đồng độc quyền và đài TVB "o bế" góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Thiện Nữ U Hồn 2 (1990), Tiếu Ngạo Giang Hồ: Đông Phương Bất Bại (1991), Đọa Lạc Thiên Sứ (1995)… Đến năm 1993, Hoa hậu chuyển sang tập trung đóng phim điện ảnh. 

Choáng váng với cơ bụng của 'Hoa hậu đẹp nhất xứ Cảng thơm' Lý Gia Hân ở độ tuổi U60 - Ảnh 5

Choáng váng với cơ bụng của 'Hoa hậu đẹp nhất xứ Cảng thơm' Lý Gia Hân ở độ tuổi U60 - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

 

Bên cạnh sự nghiệp thành công, người đẹp đào hoa này cũng có lịch sử tình trường đầy tai tiếng. Mỹ nhân họ Lý có đời tư phức tạp, tốn rất nhiều giấy mực của giới truyền thông. Cô nhiều lần bị gắn mác "cặp" đại gia, thậm chí còn làm tiểu tam trước khi tìm được bến đỗ hạnh phúc bên chồng đại gia hiện tại. Cô có cuộc hôn nhân hạnh phúc với doanh nhân Hứa Tấn Hanh. Khối tài sản ròng của nữ diễn viên và chồng là 650 triệu USD, theo HK01.

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