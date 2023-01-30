Cậu ấm nhà Lý Gia Hân sống vương giả, tận hưởng mọi thú vui xa xỉ trên đời

Sinh ra trong một gia đình siêu giàu, con trai của Lý Gia Hân và chồng tỷ phú có cuộc sống đầy đủ vật chất, xa hoa.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Lý Gia Hân đăng ảnh, tiết lộ cùng chồng và con trai Hứa Kiến Đồng đón bình minh trên phi cơ riêng. Con trai cô sau đó cũng chia sẻ trên Instagram tấm hình đang ngắm khung cảnh ngày mới qua ô cửa sổ máy bay. Chuyến đi được nhiều người gọi là "thú vui xa xỉ của nhà giàu". Lý Gia Hân và chồng con. Ảnh: Weibo Vài ngày trước đó, Hứa Kiến Đồng được bố mẹ đưa đến trường đua ngựa - nơi gia đình có một số ngựa đua. Cậu mặc vest, trông đĩnh đạc ở tuổi 11. Thấy ký giả, Hứa Kiến Đồng vui vẻ vẫy tay chào. Tác phong chỉn chu, cậu chủ động tới bắt tay và chào hỏi người huấn luyện ngựa, đồng thời tỏ ra khá tự nhiên khi đối mặt với ống kính.

Sinh trưởng trong gia đình giàu có, lại là con độc nhất, cậu bé được nuôi dạy và rèn giũa rất bài bản, quy củ. Cậu bé được đánh giá thông thạo nhiều ngoại ngữ, giỏi các môn ngoại khóa như cưỡi ngựa, chơi bóng rổ... Người thừa kế nhà họ Hứa thi thoảng được bố mẹ cho ra nước ngoài du lịch, thường xuyên nghỉ dưỡng cuối tuần cùng họ trên du thuyền của gia đình... Chồng Lý Gia Hân - ông Hứa Tấn Hanh, là cháu nội của Hứa Ái Chu - ông trùm ngành vận chuyển. Bố của Hứa Tấn Hanh là Hứa Thế Huân - chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Trung Kiến. Tập đoàn được thành lập vào năm 1940, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Theo truyền thông, khối tài sản của gia đình họ Hứa trị giá 42 tỷ HKD (tương đương 5,3 tỷ USD), hiện được quản lý trong một quỹ tín thác của gia đình. Hàng tháng, Lý Gia Hân lĩnh khoảng 2 triệu HKD để chi tiêu, từ quỹ này. Với việc là con trai độc nhất của Hứa Tấn Hanh, Hứa Kiến Đồng sẽ là người thừa kế toàn bộ khối tài sản khổng lồ khi trưởng thành. Lý Gia Hân sinh năm 1970, mang trong mình 2 dòng máu Bồ Đào Nha - Trung Quốc. Cô có tuổi thơ đầy khó khăn, nên từ năm 14 tuổi đã phải làm người mẫu bán thời gian để trang trải tiền học phí. Người đẹp nhận được vương miện cao quý trong cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1988, đồng thời cũng là người chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế người Hoa tổ chức cùng năm. Thời gian sau đó, cô gia nhập TVB và bắt đầu nổi danh với hàng loạt bộ phim Thiến Nữ U Hồn 2, Tiếu Ngạo Giang Hồ: Đông Phương Bất Bại, Đọa Lạc Thiên Sứ... Năm 2008, Lý Gia Hân kết hôn với Hứa Tấn Hanh sau 2 năm hẹn hò. Cô cũng tạm ngưng hoạt động trong showbiz để lui về hậu phương chăm sóc gia đình. Gia đình của cô hiện sống tại biệt thự đắt đỏ nhất Hong Kong, giá hàng tỷ HKD. Nhiều năm nay, Lý Gia Hân không còn đóng phim, chỉ thi thoảng đi sự kiện.

Hôn nhân 10 năm không con cái của tài tử Trịnh Y Kiện và kiều nữ TVB Nắm tay nhau suốt 1 thập kỷ, vợ chồng Trịnh Y Kiện hài lòng với cuộc sống hai người, không có ý định sinh con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cau-am-nha-ly-gia-han-song-vuong-gia-tan-huong-moi-thu-vui-xa-xi-tren-oi-550521.html