Cậu ấm nhà Lý Gia Hân sống vương giả, tận hưởng mọi thú vui xa xỉ trên đời

Sao quốc tế 30/01/2023 15:00

Sinh ra trong một gia đình siêu giàu, con trai của Lý Gia Hân và chồng tỷ phú có cuộc sống đầy đủ vật chất, xa hoa.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Lý Gia Hân đăng ảnh, tiết lộ cùng chồng và con trai Hứa Kiến Đồng đón bình minh trên phi cơ riêng. Con trai cô sau đó cũng chia sẻ trên Instagram tấm hình đang ngắm khung cảnh ngày mới qua ô cửa sổ máy bay. Chuyến đi được nhiều người gọi là "thú vui xa xỉ của nhà giàu".

Cậu ấm nhà Lý Gia Hân sống vương giả, tận hưởng mọi thú vui xa xỉ trên đời - Ảnh 1
Lý Gia Hân và chồng con. Ảnh: Weibo

Vài ngày trước đó, Hứa Kiến Đồng được bố mẹ đưa đến trường đua ngựa - nơi gia đình có một số ngựa đua. Cậu mặc vest, trông đĩnh đạc ở tuổi 11. Thấy ký giả, Hứa Kiến Đồng vui vẻ vẫy tay chào. Tác phong chỉn chu, cậu chủ động tới bắt tay và chào hỏi người huấn luyện ngựa, đồng thời tỏ ra khá tự nhiên khi đối mặt với ống kính. 

Cậu ấm nhà Lý Gia Hân sống vương giả, tận hưởng mọi thú vui xa xỉ trên đời - Ảnh 2

Sinh trưởng trong gia đình giàu có, lại là con độc nhất, cậu bé được nuôi dạy và rèn giũa rất bài bản, quy củ. Cậu bé được đánh giá thông thạo nhiều ngoại ngữ, giỏi các môn ngoại khóa như cưỡi ngựa, chơi bóng rổ...  Người thừa kế nhà họ Hứa thi thoảng được bố mẹ cho ra nước ngoài du lịch, thường xuyên nghỉ dưỡng cuối tuần cùng họ trên du thuyền của gia đình...

Cậu ấm nhà Lý Gia Hân sống vương giả, tận hưởng mọi thú vui xa xỉ trên đời - Ảnh 3

Chồng Lý Gia Hân - ông Hứa Tấn Hanh, là cháu nội của Hứa Ái Chu - ông trùm ngành vận chuyển. Bố của Hứa Tấn Hanh là Hứa Thế Huân - chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Trung Kiến. Tập đoàn được thành lập vào năm 1940, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản

Theo truyền thông, khối tài sản của gia đình họ Hứa trị giá 42 tỷ HKD (tương đương 5,3 tỷ USD), hiện được quản lý trong một quỹ tín thác của gia đình. Hàng tháng, Lý Gia Hân lĩnh khoảng 2 triệu HKD để chi tiêu, từ quỹ này.

Với việc là con trai độc nhất của Hứa Tấn Hanh, Hứa Kiến Đồng sẽ là người thừa kế toàn bộ khối tài sản khổng lồ khi trưởng thành. 

Cậu ấm nhà Lý Gia Hân sống vương giả, tận hưởng mọi thú vui xa xỉ trên đời - Ảnh 4

Lý Gia Hân sinh năm 1970, mang trong mình 2 dòng máu Bồ Đào Nha - Trung Quốc. Cô có tuổi thơ đầy khó khăn, nên từ năm 14 tuổi đã phải làm người mẫu bán thời gian để trang trải tiền học phí.

Người đẹp nhận được vương miện cao quý trong cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1988, đồng thời cũng là người chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế người Hoa tổ chức cùng năm. Thời gian sau đó, cô gia nhập TVB và bắt đầu nổi danh với hàng loạt bộ phim Thiến Nữ U Hồn 2, Tiếu Ngạo Giang Hồ: Đông Phương Bất Bại, Đọa Lạc Thiên Sứ...

Cậu ấm nhà Lý Gia Hân sống vương giả, tận hưởng mọi thú vui xa xỉ trên đời - Ảnh 5
Cậu ấm nhà Lý Gia Hân sống vương giả, tận hưởng mọi thú vui xa xỉ trên đời - Ảnh 6

Năm 2008, Lý Gia Hân kết hôn với Hứa Tấn Hanh sau 2 năm hẹn hò. Cô cũng tạm ngưng hoạt động trong showbiz để lui về hậu phương chăm sóc gia đình. Gia đình của cô hiện sống tại biệt thự đắt đỏ nhất Hong Kong, giá hàng tỷ HKD. Nhiều năm nay, Lý Gia Hân không còn đóng phim, chỉ thi thoảng đi sự kiện.

 

Hôn nhân 10 năm không con cái của tài tử Trịnh Y Kiện và kiều nữ TVB

Hôn nhân 10 năm không con cái của tài tử Trịnh Y Kiện và kiều nữ TVB

Nắm tay nhau suốt 1 thập kỷ, vợ chồng Trịnh Y Kiện hài lòng với cuộc sống hai người, không có ý định sinh con.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Gia Hân con trai Lý Gia Hân Hoa hậu Hong Kong TVB sao Hong Kong

TIN LIÊN QUAN

Hôn nhân 10 năm không con cái của tài tử Trịnh Y Kiện và kiều nữ TVB

Hôn nhân 10 năm không con cái của tài tử Trịnh Y Kiện và kiều nữ TVB

'Siêu vòng một' Liễu Nham lại bị bắt gặp hẹn hò cùng trai lạ

'Siêu vòng một' Liễu Nham lại bị bắt gặp hẹn hò cùng trai lạ

Hoa đán TVB Chung Gia Hân khoe cận mặt con gái út đáng yêu

Hoa đán TVB Chung Gia Hân khoe cận mặt con gái út đáng yêu

Trước khi nổi tiếng, Dương Tử từng bị chèn ép đến đáng thương

Trước khi nổi tiếng, Dương Tử từng bị chèn ép đến đáng thương

Nhan sắc hai con gái xinh đẹp của mỹ nhân gốc Việt Chung Lệ Đề

Nhan sắc hai con gái xinh đẹp của mỹ nhân gốc Việt Chung Lệ Đề

Lâm Tâm Như lộ ảnh mặt mộc 'gây choáng' ở tuổi U50

Lâm Tâm Như lộ ảnh mặt mộc 'gây choáng' ở tuổi U50

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 4 giờ 35 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 45 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 7 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 8 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái