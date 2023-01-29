Trước khi nổi tiếng, Dương Tử từng bị chèn ép đến đáng thương

Sao quốc tế 29/01/2023 21:35

Những ngày chập chững bước chân vào nghề, Dương Tử chịu không ít cay đắng để đứng trên đỉnh cao như hôm nay.

Dương Tử hiện là một trong những tiểu hoa đán nổi tiếng nhất showbiz Hoa ngữ. Không nói đến những scandal ồn ào thì Dương Tử là một diễn viên có vẻ đẹp ngọt ngào đáng yêu, diễn xuất ổn và có mắt nhìn kịch bản rất ấn tượng. 

Thế nhưng không ai biết được trên con đường trở thành một ngôi sao hàng đầu như hiện nay, Dương Tử đã phải trải qua những khó khăn thế nào.

Trước khi nổi tiếng, Dương Tử từng bị chèn ép đến đáng thương - Ảnh 1

Trong một chương trình giải trí, nữ diễn viên từng chia sẻ kỷ niệm không thể quên khi đi casting cho một bộ phim nổi tiếng. Khi đó, Dương Tử đã chuẩn bị một thời gian khá dài và quyết tâm có được vai diễn này. Nhưng sau khi nữ diễn viên và mẹ đến phim trường thì nhận được thông báo vai diễn đã thuộc về con gái của nhà đầu tư bộ phim và bị đuổi về trong đêm muộn.

Điều này khiến nàng tiểu hoa buồn bã suốt một thời gian dài, thậm chí có ý định dừng diễn xuất. May mắn là mẹ của nữ diễn viên đã động viên và khích lệ khá nhiều, Dương Tử mới có thể vượt qua cái bóng tâm lý này. 

Trước khi nổi tiếng, Dương Tử từng bị chèn ép đến đáng thương - Ảnh 2

Dương Tử sinh ngày 6/11/1992, diễn xuất từ năm bảy tuổi. Cô từng góp mặt nhiều vai phụ nhỏ, cho đến khi đảm nhận vai chính trong Nhà có trai có gái, Dương Tử đã nhanh chóng trở thành sao nhí được quan tâm, còn được xem là “con gái quốc dân”.

Những bộ phim sau đó, Dương Tử liên tục được nhận vai chính như: Chiến trường sa, Hoan lạc tụng, Không phải sương cũng chẳng phải hoa... Vốn là người có bề dày kinh nghiệm diễn xuất nên Dương Tử đã không làm khán giả thất vọng khi đảm đương những vai chính này. Tuy thế nhưng nữ diễn viên 9x vẫn chưa thực sự có một tác phẩm nổi trội đánh dấu tên tuổi của mình.

Cho đến năm 2018, khi thành công của Hương mật tựa khói sương vượt ra ngoài mong đợi, giúp kéo tên tuổi của Dương Tử thoát khỏi vùng an toàn và vương lên cạnh tranh với những tên tuổi như: Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trát…sau bao năm làm nghệ thuật.

Trước khi nổi tiếng, Dương Tử từng bị chèn ép đến đáng thương - Ảnh 3

Tiếp theo sau đó, Cá mực hầm mật được công chiếu vào mùa hè 2019 đã bùm nổ rating, trở thành bộ phim được giới trẻ yêu thích cuồng nhiệt. Bộ phim thành công đưa thẳng tên tuổi của nam chính Lý Hiện lên top sao, giúp Dương Tử ngày càng củng cố vững chắc vị trí "tiểu hoa đán" trong làng giải trí Hoa ngữ, cũng như được mệnh danh là "nữ hoàng rating" sanh ngang Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Tôn Lệ,...

Dương Tử hiện được đánh giá là diễn viên phim truyền hình có chỉ số thương mại cao nhất nhì showbiz Hoa ngữ. Cát-xê của cô thời điểm 2018 ước tính 19 triệu NDT (gần 2,9 triệu USD), trong khi tới 2021 là 25 triệu NDT (3,8 triệu USD).

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