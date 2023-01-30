Hoa đán TVB Chung Gia Hân khoe cận mặt con gái út đáng yêu

Đăng bức ảnh bên con gái mới chào đời tháng 10 năm ngoái, Chung Gia Hân viết những lời tràn đầy yêu thương, thể hiện tình mẫu tử dành cho con.

Mới đây, diễn viên Chung Gia Hân chia sẻ những hình ảnh của con gái út trên Instagram và chúc mừng khán giả dịp năm mới. Chung Gia Hân khoe con gái thứ 3. Ảnh: Weibo Cô đồng thời tiết lộ tên con gái là "Lương Tử Lâm Anika". Trong ảnh, em bé mặc bộ đồ ngủ màu hồng, nheo mắt cười đáng yêu trước ống kính. Chung Gia Hân viết những lời tràn đầy yêu thương, thể hiện tình mẫu tử dành cho con. Diễn viên diễn giải, mối quan hệ giữa mẹ và bé sơ sinh là thiêng liêng và duy nhất.

Con gái Chung Gia Hân chào đời tháng 10 năm ngoái. Đây là con thứ ba của diễn viên, sau hai bé lớn một trai, một gái. Em bé út của Chung Gia Hân có khuôn mặt được nhận xét giống bố.

Việc mang thai con thứ 3 là một trong những nguyên nhân khiến cô tạm dừng việc hoạt động nghệ thuật. Nhiều tin đồn cho biết Chung Gia Hân muốn giải nghệ. Tuy nhiên, nữ diễn viên bày tỏ hiện tại muốn dành nhiều thời gian hơn cho ông xã và các con, nhưng nếu như có kịch bản và vai diễn phù hợp sẽ quay lại thử sức. Quan trọng là thời điểm thích hợp, nhất định cô sẽ còn đóng phim. Chung Gia Hân và chồng con. Ảnh: Weibo Sinh năm 1985, Chung Gia Hân bước chân vào giới giải trí sau khi đăng quang Hoa hậu Hoa kiều 2004. Khán giả xứ Hương Cảng ưu ái xếp Gia Hân vào danh sách "Ngũ đại hoa đán" của đài TVB cùng với Dương Di, Hồ Hạnh Nhi, Từ Tử San và Trần Pháp Lạp. Cô nổi tiếng với các phim như Bằng chứng thép, Sóng gió gia tộc, Sức mạnh tình thân, Bồ Tùng Linh, Công chúa giá đáo... Nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân Jeremy Leung năm 2016, sau đó sang Canada định cư. Chung Gia Hân thông báo giải nghệ vào cuối năm 2020 sau khi đóng máy phim Bệnh viện nhi. Tuy không còn tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật, người đẹp vẫn tương tác với người hâm mộ qua mạng xã hội và kênh video cá nhân.

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