Hôn nhân 10 năm không con cái của tài tử Trịnh Y Kiện và kiều nữ TVB

Khoảnh khắc tay đan tay lãng mạn của Mông Gia Tuệ - Trịnh Y Kiện nhận được nhiều bình luận, chúc phúc từ khán giả. Fan chúc hai ngôi sao bên nhau trọn đời, luôn yêu nhau như ngày đầu.

Mới đây, diễn viên Mông Gia Tuệ - vợ tài tử Trịnh Y Kiện - đăng ảnh hai vợ chồng bên nhau tại Fukuoka và bày tỏ hạnh phúc với hôn nhân 10 năm.

Mông Gia Tuệ hiện ở Nhật Bản - nơi vợ chồng cô mua một ngôi nhà ở Fukuoka, đồng thời điều hành một công ty bất động sản .

Được biết, nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới, Trịnh Y Kiện đang ở Hong Kong đóng phim đã bay sang Nhật Bản để hội ngộ vợ. Hai người có một tối hẹn hò, tiệc tùng và đi dạo cùng nhau. Trước đó, họ mỗi người một nơi dịp Tết Nguyên đán.

Trịnh Y Kiện và Mông Gia Tuệ bắt đầu hò hẹn từ năm 2006. Suốt 7 năm hò hẹn, đã rất nhiều lần báo giới xôn xao trước thông tin Trịnh Y Kiện và Mông Gia Tuệ dự định làm đám cưới, rồi chia tay.

Lúc đầu, gia đình Trịnh Y Kiện không đồng ý cưới cho rằng Mông Gia Tuệ không phù hợp. Cô nổi tiếng thích chơi chứng khoán và cờ bạc. Nhiều năm trong nghề, cô dồn sạch tiền bạc vào cổ phiếu hay trò đỏ đen. Có tin, Mông Gia Tuệ mất hàng triệu HKD và phải nhờ Y Kiện giúp đỡ.

Đám cưới năm 2013 là lời khẳng định cho mối quan hệ bền vững của Trịnh Y Kiện và Mông Gia Tuệ. Đám cưới của họ diễn ra rất đơn giản nhưng ấm cúng với sự tham gia của khoảng 50 người, đúng với mong muốn của hai nhân vật chính.

Sau khi kết hôn, cặp đôi cũng quyết định không sinh con vì Mông Gia Tuệ không muốn có em bé, muốn kéo dài cuộc sống tự do của vợ chồng son. "Bố mẹ ly hôn từ khi tôi còn nhỏ. Tôi sống cùng bà. Mỗi ngày chứng kiến bà lo lắng, khóc vì mẹ, tôi cảm thấy thật khổ sở. Nếu tôi sinh một người con giống mẹ mình, đó đúng là chuyện khủng khiếp", nữ diễn viên chia sẻ nguyên nhân quyết định không sinh con. Dù vậy, Trịnh Y Kiện rất chiều chuồng vợ.

Những năm qua, Mông Gia Tuệ sống một mình tại Nhật Bản vì thích không khí tại đây, Trịnh Y Kiện đi lại giữa Hong Kong và Nhật vừa chăm sóc vợ vừa làm việc.

Ở tuổi trung niên, Trịnh Y Kiện đắt show nhưng kén chọn kịch bản. Từng được mời tham gia Anh trai vượt chông gai năm 2022 nhưng anh từ chối. Trả lời phỏng vấn, tài tử nói khi không bận rộn công việc, anh sẽ về Nhật với vợ, tận dụng mọi cơ hội để cùng vợ nghỉ ngơi, đi du lịch.

Trịnh Y Kiện sinh năm 1967, nổi tiếng với các phim Phong Vân 2, Hoắc Nguyên Giáp, Cổ Hoặc Tử... Mông Gia Tuệ kém chồng 6 tuổi, từng tham gia nhiều phim TVB như Giải mã nhân tâm 2, Pháp chứng tiên phong, Bàn tay nhân ái 2... Trước khi làm đám cưới, Mông Gia Tuệ và Trịnh Y Kiện đều là ngôi sao của TVB.