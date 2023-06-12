Hoa hậu Hong Kong Lý Gia Hân tự tin diện bikini khoe cơ bụng săn chắc ở tuổi 53 nhờ chăm chỉ luyện yoga

Nhờ chăm chỉ luyện tập yoga trong nhiều năm cùng với lối sống lành mạnh mà hoa hậu vẫn giữ được vóc dáng mảnh manh như thiếu nữ đôi mươi.
- Choáng váng với cơ bụng của 'Hoa hậu đẹp nhất xứ Cảng thơm' Lý Gia Hân ở độ tuổi U60
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Lý Gia Hân sinh năm 1970, mang hai dòng máu Bồ Đào Nha - Trung Quốc. Cô nổi danh từ cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1988. Sở hữu vẻ đẹp lai hài hòa, Lý Gia Hân từng là một trong những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí xứ hương cảng. Đến nay, cô vẫn được gọi là "nữ hoàng không tuổi" hay "hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại" của làng giải trí Hong Kong.
Hôm 10/6, Lý Gia Hân chia sẻ hình đi ngắm biển bằng du thuyền ở Hong Kong (Trung Quốc). Khoảnh khắc cô khoe dáng trong trang phục áo tắm và quần short thu hút sự chú ý của khán giả. Bức ảnh cho thấy vùng bụng phẳng, cơ bụng săn chắc, có múi rõ nét của Lý Gia Hân. Cựu hoa hậu cũng nhấn mạnh cơ bụng của cô là thật, không sử dụng công nghệ chỉnh sửa ảnh.
Theo Lý Gia Hân, cô có vóc dáng đẹp, duy trì được đường cong gợi cảm ở tuổi trung niên nhờ chăm tập luyện thể thao, kết hợp với chế độ ăn khoa học. Kể từ sau vụ suýt bị đột quỵ vào năm 2022, hoa hậu càng quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Cô tăng cường thời gian vận động, từ bỏ thói quen nhịn ăn. Nữ diễn viên chia sẻ không bỏ tập thể dục thể thao ngày nào trong tuần.
Bữa sáng của Hoa hậu Hong Kong thường có hai quả trứng, bánh mì nguyên cám cùng một cốc nước ép cà rốt hoặc táo. Bữa trưa cô hay ăn salad cùng cá, phomai và có thể có thêm một bát mì nhỏ. Món tráng miệng yêu thích là dâu tây, kiwi hoặc vài hạt hạnh nhân. Bữa tối hoa hậu ăn nhiều loại rau kèm thịt lợn hoặc bò. Bữa ăn nhẹ trong ngày chủ yếu là sữa chua hoặc trái cây như chuối.
Từ sau lần nhập viện cấp cứu hồi đầu năm 2022, nữ diễn viên quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Trên Weibo cô đăng nhiều ảnh, video cho thấy bản thân chăm chỉ tập luyện để giữ gìn sức khỏe, vóc dáng. Người đẹp tập nhiều các bài tập giúp cải thiện sức mạnh vùng cơ core, nhờ đó mà vòng hai thêm săn chắc, khỏe khoắn.