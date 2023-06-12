Hoa hậu Hong Kong Lý Gia Hân tự tin diện bikini khoe cơ bụng săn chắc ở tuổi 53 nhờ chăm chỉ luyện yoga

Lý Gia Hân sinh năm 1970, mang hai dòng máu Bồ Đào Nha - Trung Quốc. Cô nổi danh từ cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1988. Sở hữu vẻ đẹp lai hài hòa, Lý Gia Hân từng là một trong những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí xứ hương cảng. Đến nay, cô vẫn được gọi là "nữ hoàng không tuổi" hay "hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại" của làng giải trí Hong Kong.

Nhan sắc gây thương nhớ của người đẹp Hồng Kông.

Hôm 10/6, Lý Gia Hân chia sẻ hình đi ngắm biển bằng du thuyền ở Hong Kong (Trung Quốc). Khoảnh khắc cô khoe dáng trong trang phục áo tắm và quần short thu hút sự chú ý của khán giả. Bức ảnh cho thấy vùng bụng phẳng, cơ bụng săn chắc, có múi rõ nét của Lý Gia Hân. Cựu hoa hậu cũng nhấn mạnh cơ bụng của cô là thật, không sử dụng công nghệ chỉnh sửa ảnh.