'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' Lý Gia Hân: 'Thành công của tôi hoàn toàn là nhờ may mắn'

Xuất hiện trên ấn bản mới nhất của tạp chí dành riêng cho giới siêu giàu Prestige Hong Kong, Lý Gia Hân khiến công chúng trầm trồ bởi nhan sắc mỹ miều và vóc dáng tuyệt mỹ ở tuổi 52. Nhân cơ hội này, nữ minh tinh đã chia sẻ nhiều điều thú vị về sự nghiệp cũng như cuộc sống của cô.

Lý Gia Hân trên tạp chí Prestige Hong Kong - Ảnh: Prestige

Xuất thân từ ngôi vị Hoa hậu Hong Kong, Lý Gia Hân cũng gặt hái nhiều thành công trên con đường diễn xuất. Tuy vậy, cô thừa nhận bản thân không hề ưu tú như vậy mà hoàn toàn là do may mắn: "Có thể nói, tôi không có bất kỳ kỹ năng diễn xuất nào nhưng các vai diễn cứ đến. Tôi thật may mắn khi được đào tạo từ các đạo diễn tên tuổi".