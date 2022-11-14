'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' Lý Gia Hân: 'Thành công của tôi hoàn toàn là nhờ may mắn'

Xuất thân từ ngôi vị Hoa hậu Hong Kong, Lý Gia Hân cũng gặt hái nhiều thành công trên con đường diễn xuất. Tuy vậy, cô thừa nhận bản thân không hề ưu tú như vậy mà hoàn toàn là do may mắn: "Có thể nói, tôi không có bất kỳ kỹ năng diễn xuất nào nhưng các vai diễn cứ đến. Tôi thật may mắn khi được đào tạo từ các đạo diễn tên tuổi".

Xuất hiện trên ấn bản mới nhất của tạp chí dành riêng cho giới siêu giàu Prestige Hong Kong, Lý Gia Hân khiến công chúng trầm trồ bởi nhan sắc mỹ miều và vóc dáng tuyệt mỹ ở tuổi 52. Nhân cơ hội này, nữ minh tinh đã chia sẻ nhiều điều thú vị về sự nghiệp cũng như cuộc sống của cô.

Chia sẻ về hôn nhân của mình, cô cho biết bản thân và cả ông xã Hứa Tấn Hanh đều không chắc chắn về việc sinh con. Dẫu vậy, việc có thể mang thai khi ấy thật tuyệt vời với cô.

"Thực ra, khi kết hôn, chúng tôi không chắc chắn liệu mình có muốn trở thành cha mẹ hay không. Cả hai đều quá quen với việc chỉ có hai người. Tuy nhiên, cuối cùng, chúng tôi quyết định muốn thử. Mang thai ở độ tuổi đó và có Jayden thực sự là một điều may mắn." - Lý Gia Hân cho biết.

Nói về lần "thập tử nhất sinh" hồi đầu năm nay, Lý Gia Hân cho biết hiện cô đã tìm thấy quan điểm sống của mình: "Tôi luôn là người sống cho hiện tại. Khi nghĩ lại về những khoảnh khắc đã đi qua, tôi cảm thấy mình phải sống ở hiện tại nhiều hơn. Tôi cố gắng không để tương lai làm phiền tôi ngày hôm nay, vì mọi thứ có thể thay đổi quá nhanh chóng".

Hồi tháng 1 vừa qua, Lý Gia Hân đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tim đập nhanh, thở không được và không thể đứng vững. Sau quá trình hội chẩn, cô được các chuyên gia và bác sĩ về tim, thận đưa ngay vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) để hút dịch phổi. Lý Gia Hân cho biết, thời điểm đó các bộ phận như tim, gan, phổi, thận đã gần như ngừng hoạt động. Nữ diễn viên đã giành giật lại sự sống từ tay thần chết trong suốt 48 giờ đồng hồ.

Trả lời phỏng vấn của báo chí, Lý Gia Hân tiết lộ nguyên nhân nhập viện một phần có liên quan đến bệnh tim bẩm sinh. Đồng thời, càng về sau thì việc cấp cứu sẽ càng nguy hiểm hơn.

Mang dòng máu lai Trung Quốc và Bồ Đào Nha, Lý Gia Hân xuất sắc đạt ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong khi chỉ mới 18 tuổi, tạo bước đệm cho cô gia nhập làng giải trí xứ Cảng Thơm. Năm 2008, cô kết hôn với doanh nhân Hứa Tấn Hanh và hiện con trai của cả hai đã được 10 tuổi. Cô hiện tại không còn đóng phim mà chỉ thỉnh thoảng tham dự các sự kiện lớn.