Từ Nhược Tuyên từng bị sao nam sàm sỡ ngay trên phim trường

Từ Nhược Tuyên chia sẻ từng là nạn nhân của hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục bởi đồng nghiệp khác giới trên phim trường.

Vào ngày 17/6, ETtoday đưa tin, Từ Nhược Tuyên cho biết cô từng là nạn nhân của hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục bởi đồng nghiệp khác giới trên phim trường. Đây cũng là lần đầu tiên kể lại sự cố của chính mình sau nhiều năm im lặng. Cụ thể, Từ Nhược Tuyên cho biết, cô vào showbiz từ năm 15 tuổi, nhận được sự bảo vệ đặc biệt của quản lý. Nữ nghệ sĩ luôn được bố trí 3-4 nhân viên theo cùng khi làm việc. Quản lý cũng không cho phép cô ngủ một mình ở khách sạn khi vào đoàn phim. Dù vậy, Từ Nhược Tuyên vẫn không tránh khỏi "nanh vuốt" của kẻ có ý đồ xấu và bị đụng chạm cơ thể.

"Đó là trong một cảnh quay tình cảm. Nam đồng nghiệp đã lợi dụng việc quay phim để thực hiện hành vi đáng lên án. Do đang trong cảnh quay nên tôi không thể làm gì anh ta. Tôi muốn tát cho anh ta 6 cái nhưng không dám vì người đó có vai vế trong nghề cao hơn tôi. Sau khi trao đổi với quản lý và đạo diễn, tôi được khuyên không làm lớn chuyện", Từ Nhược Tuyên chia sẻ.

Cô không tiết lộ danh tính nam diễn viên cũng như tên bộ phim. Tuy nhiên, Từ Nhược Tuyên chia sẻ không bao giờ tha thứ và đã liệt đồng nghiệp này vào danh sách đen, từ chối hợp tác trong mọi hoàn cảnh. Cuối cùng, sao nữ khẳng định kể chuyện bản thân bị sàm sỡ không phải để gây chú ý mà muốn kêu gọi diễn viên nữ nâng cao biện pháp bảo vệ chính mình khi làm việc, dũng cảm chống lại hành vi tấn công tình dục sai trái trong showbiz. Từ Nhược Tuyên sinh năm 1975, là diễn viên nổi tiếng Đài Loan. Cô từng là diễn viên phim cấp ba trước khi được chú ý nhờ thực lực. Những phim gắn liền tên tuổi Từ Nhược Tuyên có Cơn lốc tình yêu, Rồng Thiếu Lâm, Phi thành vật nhiễu. Ở tuổi 39, Từ Nhược Tuyên đã gặp được người đàn ông trong mộng, mang lại cho cô cảm giác an toàn và sẵn sàng không bận tâm tới quá khứ của cô. Đó chính là doanh nhân người Singapore - Lý Vân Phong. Anh là con trai độc nhất của gia tộc giàu có và trở thành CEO trẻ nhất Singapore, có tới hơn 100 chiếc du thuyền. Dù Lý Vân Phong từng có một đời vợ và 2 con gái riêng, nhưng Từ Nhược Tuyên vẫn chấp nhận và đồng ý làm vợ anh. Tháng 6/2014, Từ Nhược Tuyên đã chính thức làm đám cưới với Lý Vân Phong, kém cô 3 tuổi, tại Bali, Indonesia. Sau đó, cô mang thai và sinh con trai Dalton ở tuổi 40.

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