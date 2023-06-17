Lý do Ngô Kinh muốn 'hồi sinh' dòng phim võ thuật Trung Quốc quay lại thời đỉnh cao

Nếu thành công, anh sẽ trở thành sao hành động - võ thuật tiếp theo của Trung Quốc, nối bước đàn anh như Thành Long, Lý Liên Kiệt chinh chiến và tạo được dấu ấn riêng ở thị trường phim ảnh Âu - Mỹ. Meg 2: The Trench dự kiến ra rạp vào tháng 8.

Sáu năm kể từ ngày trở thành ngôi sao điện ảnh hàng đầu Trung Quốc, Ngô Kinh sẽ lần đầu vươn mình ra thị trường thế giới với Meg 2: The Trench (Cá mập siêu bạo chúa 2). Anh đóng vai chính cùng tài tử Jason Statham. Đây là tác phẩm rất được mong đợi của Ngô Kinh.

Theo Sina, qua trailer giới thiệu, Ngô Kinh có những cảnh hành động nghẹt thở trong Meg 2: The Trench. Để chiến đấu với quái vật, nhân vật Trương Cửu Minh do sao võ thuật Trung Quốc đảm nhận được trang bị một bộ giáp sắt, có khả năng đập nát tảng đá nặng 200 kg chỉ với một cú vung tay. Jonas Taylor và Trương Cửu Minh sau đó được thả xuống đáy biển và có cuộc chạm trán với sinh vật khổng lồ.

Ngô Kinh còn cảnh nhảy khỏi máy bay, chiến đấu tay không với cá mập. Nam diễn viên cho biết tự mình thực hiện cảnh quay này. Anh bám một tay vào trực thăng, đu người chới với giữa bầu trời rồi nhảy xuống ở độ cao vài chục mét. Trong quá trình quay, cánh quạt của hai trực thăng suýt va vào nhau nhưng may mắn là Ngô Kinh có tâm lý vững nên không sẩy tay. Tài tử chia sẻ cảm thấy rất phấn khích vì được thực hiện cảnh hành động "vượt khuôn mẫu".

Cảnh quay đáng nhớ khác của Ngô Kinh là phân đoạn chiến đấu với bạch tuộc khổng lồ. Anh lặn xuống nước mà không sử dụng bất kỳ thiết bị thở nào. Theo nam diễn viên, anh phải chiến đấu với chính mình mới có thể hoàn thành cảnh quay trong hoàn cảnh mất sức, thiếu oxy, không nhìn thấy gì vì bị dây cáp kéo đi liên tục dưới nước. Sau khi quay xong, Ngô Kinh cho biết kiệt quệ thể lực.

Dù vậy, Ngô Kinh tiết lộ không sợ khó, sợ khổ và từng đề nghị được thực hiện động tác nguy hiểm hơn, nằm ngoài sắp xếp của ê-kíp trong những trường đoạn hành động của mình nhưng bị nhà sản xuất từ chối vì lo ngại xảy ra rủi ro chấn thương.

Không chỉ tấn công thị trường Hollywood để bành trướng tên tuổi, Ngô Kinh còn ấp ủ kế hoạch thâu tóm nền điện ảnh nước nhà. Sau phim hành động, khoa học viễn tưởng, anh muốn hồi sinh dòng phim võ thuật để quảng bá sức mạnh, tinh hoa văn hóa Trung Hoa đến thế giới.

Ngoài ra, từ tháng 4 năm nay, Ngô Kinh đã mở một võ đường đào tạo diễn viên võ thuật, nhằm tìm người kế nghiệp mình. Với cương vị Phó chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc và ngôi sao võ thuật - hành động hàng đầu xứ tỷ dân, nam diễn viên muốn đào tạo những tài năng trẻ tiếp nối thành tựu mà anh cũng như các tiền bối đi trước đã đạt được. Tạ Đình Phong cũng được mời tham gia quá trình tuyển chọn, huấn luyện học viên cùng Ngô Kinh.

Ngô Kinh là ông hoàng phòng vé của Trung Quốc, người duy nhất cán mốc 32,644 tỷ NDT (4,6 tỷ USD) doanh thu tích lũy cá nhân. Từ năm 2017 đến nay, các phim anh đóng chính đều có điểm chất lượng trên trung bình và gây tiếng vang.

Diễn xuất của Ngô Kinh được đánh giá khá tốt. Tại Hoa Biểu lần thứ 16, anh từng giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc với Chiến lang 2. Ngô Kinh cũng lăn xả hết mình vì vai diễn, không sử dụng người đóng thế dù sức khỏe bị tàn phá, chịu đựng di chứng từ những chấn thương khi đóng phim võ thuật. Ở showbiz Trung Quốc, sao võ thuật được ca ngợi là diễn viên kiểu mẫu, tạo cảm hứng cho thế hệ nghệ sĩ trẻ.