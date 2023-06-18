Lộ ảnh con gái Dương Mịch được cho là trông giống hệt như phiên bản nhỏ của mẹ

Bức ảnh được cho là Tiểu Gạo Nếp - con gái Dương Mịch.

Lưu Khải Uy và Dương Mịch kết hôn năm 2014 sau vài lần hợp tác. Họ từng được coi là cặp đôi đẹp của giới giải trí Hoa ngữ. Trong thời gian mặn nồng, Lưu Khải Uy hứa luôn chăm sóc Dương Mịch như cây con. Dương Mịch lấy Lưu Khải Uy khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Sau 4 năm về chung một nhà, có với nhau một nhóc tỳ đáng yêu - Tiểu Gạo Nếp, Dương Mịch lại quăng thêm một “quả bom” chấn động khác khi tuyên bố ly hôn, quyền nuôi con thuộc về sao nam họ Lưu.

Nữ diễn viên luôn cố gắng để báo chí, truyền thông không chụp được hình ảnh Tiểu Gạo Nếp, ngược lại hoàn toàn với Lưu Khải Uy. Những năm qua, Dương Mịch luôn mang danh người mẹ vô tâm khi bị nhà chồng chỉ trích không về thăm con lấy 1 lần trong suốt một thời gian dài. Trên thực tế, cũng vì mong muốn con được trưởng thành bình thường giống như các bạn bè đồng trang lứa khác, nữ diễn viên luôn cố gắng để báo chí, truyền thông không chụp được hình ảnh Tiểu Gạo Nếp, ngược lại hoàn toàn với Lưu Khải Uy. Cô bé trong video được cho là con gái Dương Mịch. Mới đây, cư dân mạng đang sôi nổi chuyền tay nhau đoạn video được cho là Tiểu Gạo Nếp, bởi đường nét khuôn mặt và nụ cười giống hệt Dương Mịch thời còn bé. Rất nhiều netizen đã để lại lời khen, cho rằng tương lai nhóc tỳ này sẽ trở thành một mỹ nhân đích thực.

Dương Mịch cùng phòng làm việc không đưa ra bất cứ phản hồi nào. Bài viết và bức ảnh đã thu hút lượng tương tác cao trên mạng, tuy nhiên phía Dương Mịch cùng phòng làm việc không đưa ra bất cứ phản hồi nào, càng khiến dân tình thêm nghi ngờ đây thực sự là Tiểu Gạo Nếp. Ngược lại, một số khán giả thì tin rằng nữ diễn viên sẽ kiên định với lựa chọn của mình, không để con gái lộ mặt cho tới khi bé trưởng thành. Cặp đôi không ngừng đấu tố nhau hậu ly hôn. Về cuộc hôn nhân với Lưu Khải Uy, gần gũi thì ít mà xa cách thì nhiều. Dương Mịch bận rộn với các dự án phim tại Đại lục. Cô để bố mẹ chồng chăm sóc con gái. Cả hai còn vướng tin ngoại tình. Đỉnh điểm là năm 2016, Lưu Khải Uy bị bắt gặp tới phòng của nữ diễn viên Vương Âu lúc 2h sáng. Đến năm 2018, Dương Mịch và Lưu Khải Uy chia tay

Đường Yên hé lộ cuộc sống hôn nhân với La Tấn, Dương Mịch lập tức bị réo Có thể nói, Đường Yên là một trong những nàng tiểu hoa có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn nhất trong lứa tiểu hoa 80.

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