Đường Yên hé lộ cuộc sống hôn nhân với La Tấn, Dương Mịch lập tức bị réo

Có thể nói, Đường Yên là một trong những nàng tiểu hoa có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn nhất trong lứa tiểu hoa 80.
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Khi xuất hiện trong một buổi phỏng vấn gần đây, Đường Yên đã có những chia sẻ xung quanh cuộc sống hôn nhân cũng như cách giữ gìn sự hòa hợp giữa hai vợ chồng. Nữ diễn viên 'Bên nhau trọn đời' cho biết, cả hai đều là đồng nghiệp nên khá hiểu tính chất công việc của nhau. Do vậy cả hai luôn trân trọng khoảng thời gian được ở bên nhau.
Đường Yên chia sẻ: "Ngay từ khi kết hôn, chúng tôi đều hiểu rằng, việc cả hai thường xuyên phải sống xa nhau là điều rất bình thường. Chính vì vậy, mỗi khi có ngày nghỉ, cả hai đều dành toàn bộ thời gian bên nhau. Chúng tôi coi thời gian bên nhau vô cùng quý giá và luôn trân trọng điều đó".
Cặp đôi được nhiều người ủng hộ từ thời điểm mới hẹn hò cho đến khi chính thức về chung một nhà. La Tấn nổi tiếng là người đàn ông yêu thương và cưng chiều vợ bậc nhất. Khi có những tin tức không hay về cuộc hôn nhân, anh luôn đứng ra bảo vệ bà xã khiến người người ngưỡng mộ.
Ngay lập tức, Dương Mịch bị đưa ra so sánh với Đường Yên. Nhiều người cho rằng, Dương Mịch nên học cô bạn thân cũ về cách chăm sóc và ở bên con. Bởi Dương Mịch thường xuyên bị chỉ trích vì bỏ bê và gần như không bao giờ về thăm con kể từ khi ly hôn cùng Lưu Khải Uy.