Đường Yên hé lộ cuộc sống hôn nhân với La Tấn, Dương Mịch lập tức bị réo

Khi xuất hiện trong một buổi phỏng vấn gần đây, Đường Yên đã có những chia sẻ xung quanh cuộc sống hôn nhân cũng như cách giữ gìn sự hòa hợp giữa hai vợ chồng. Nữ diễn viên 'Bên nhau trọn đời' cho biết, cả hai đều là đồng nghiệp nên khá hiểu tính chất công việc của nhau. Do vậy cả hai luôn trân trọng khoảng thời gian được ở bên nhau.

Đường Yên chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với La Tấn trong một chương trình gây chú ý.

Đường Yên chia sẻ: "Ngay từ khi kết hôn, chúng tôi đều hiểu rằng, việc cả hai thường xuyên phải sống xa nhau là điều rất bình thường. Chính vì vậy, mỗi khi có ngày nghỉ, cả hai đều dành toàn bộ thời gian bên nhau. Chúng tôi coi thời gian bên nhau vô cùng quý giá và luôn trân trọng điều đó".