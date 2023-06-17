Đường Yên hé lộ cuộc sống hôn nhân với La Tấn, Dương Mịch lập tức bị réo

Sao quốc tế 17/06/2023 14:44

Có thể nói, Đường Yên là một trong những nàng tiểu hoa có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn nhất trong lứa tiểu hoa 80.

Khi xuất hiện trong một buổi phỏng vấn gần đây, Đường Yên đã có những chia sẻ xung quanh cuộc sống hôn nhân cũng như cách giữ gìn sự hòa hợp giữa hai vợ chồng. Nữ diễn viên 'Bên nhau trọn đời' cho biết, cả hai đều là đồng nghiệp nên khá hiểu tính chất công việc của nhau. Do vậy cả hai luôn trân trọng khoảng thời gian được ở bên nhau.

Đường Yên hé lộ cuộc sống hôn nhân với La Tấn, Dương Mịch lập tức bị réo - Ảnh 1
Đường Yên chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với La Tấn trong một chương trình gây chú ý.

Đường Yên chia sẻ: "Ngay từ khi kết hôn, chúng tôi đều hiểu rằng, việc cả hai thường xuyên phải sống xa nhau là điều rất bình thường. Chính vì vậy, mỗi khi có ngày nghỉ, cả hai đều dành toàn bộ thời gian bên nhau. Chúng tôi coi thời gian bên nhau vô cùng quý giá và luôn trân trọng điều đó".

Đường Yên hé lộ cuộc sống hôn nhân với La Tấn, Dương Mịch lập tức bị réo - Ảnh 2

Đường Yên hé lộ cuộc sống hôn nhân với La Tấn, Dương Mịch lập tức bị réo - Ảnh 3
Sau khi kết hôn, cặp đôi hạn chế nhận nhiều dự án để tập trung cho tổ ấm. 

Cặp đôi được nhiều người ủng hộ từ thời điểm mới hẹn hò cho đến khi chính thức về chung một nhà. La Tấn nổi tiếng là người đàn ông yêu thương và cưng chiều vợ bậc nhất. Khi có những tin tức không hay về cuộc hôn nhân, anh luôn đứng ra bảo vệ bà xã khiến người người ngưỡng mộ.

Đường Yên hé lộ cuộc sống hôn nhân với La Tấn, Dương Mịch lập tức bị réo - Ảnh 4
Tháng 2/2020, La tấn và Đường Yên đón con gái đầu lòng. Sau khi sinh con, Đường Yên ít đóng phim, lui về hậu trường chăm sóc gia đình.
Đường Yên hé lộ cuộc sống hôn nhân với La Tấn, Dương Mịch lập tức bị réo - Ảnh 5
Hôn nhân viên mãn, Đường Yên được đánh giá ngày càng nhuận sắc.

Ngay lập tức, Dương Mịch bị đưa ra so sánh với Đường Yên. Nhiều người cho rằng, Dương Mịch nên học cô bạn thân cũ về cách chăm sóc và ở bên con. Bởi Dương Mịch thường xuyên bị chỉ trích vì bỏ bê và gần như không bao giờ về thăm con kể từ khi ly hôn cùng Lưu Khải Uy.

Đường Yên hé lộ cuộc sống hôn nhân với La Tấn, Dương Mịch lập tức bị réo - Ảnh 6
Dương Mịch bị mỉa mai nên học hỏi bạn thân cũ. 
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