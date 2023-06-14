Bạn học cũ tung ảnh quá khứ, tiết lộ một bí mật về Đường Yên?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền bài viết của bạn học cũ Đường Yên thời thanh xuân vườn trường kèm theo đó là hình ảnh trong quá khứ của nàng tiểu hoa và cô bạn thân. Theo đó, bạn của Đường Yên cho biết bức ảnh này được chụp vào năm 2000 ở trước cửa một trung tâm thương mại ở Thượng Hải. Khi đó nhân vật Tiểu Yến Tử (nhân vật đình đám của Triệu Vy trong Hoàng Châu Cách Cách) và cũng là thần tượng của Đường Yên tới đây tặng chữ ký nên cả 2 đến từ tờ mờ sáng để đu idol.

Bên cạnh đó, người này cũng tiết lộ Đường Yên ngày đó cao tới 1m71, thuộc kiểu người ăn hoài không béo. Mặc dù sức ăn của Đường Yên phải gấp đôi người này nhưng vẫn ốm khiến người bạn này không khỏi ngưỡng mộ. Tuy nhiên, ở hiện tại, Đường Yên đã trở thành ngôi sao nổi tiếng, còn người bạn này đã định cư ở nước ngoài và cả hai gần như đã không còn giữ liên lạc nữa.

Người bạn này còn kể thời còn đi học, người này và Đường Yên ngồi chung bàn, nhà gần nhau nên chơi rất thân. Mỗi lúc tan học người bạn này đều chở cô nàng về nhà, thường xuyên qua nhà cô chơi và còn ăn cơm cùng gia đình Đường Yên. Người này cho biết bố mẹ Đường Yên rất tốt và bố cô nàng rất vui vẻ.

Nhiều khán giả đã bày tỏ sự tiếc nuối dành cho tình bạn thời thơ ấu của người bạn này và Đường Yên. Bên cạnh đó, nhiều netizen còn bày tỏ sự khen ngợi dành cho nhan sắc của Đường Yên ở độ tuổi thiếu niên. Mặc dù nhan sắc ở hiện tại của cô nàng có nhiều khác biệt nhưng nhan sắc thời điểm đó khá thanh thuần, trong sáng, đặc biệt chiều cao vượt trội khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ.

Được biết, thời điểm bước chân vào làng giải trí, Đường Yên bị nhiều người nghi ngờ mang vẻ đẹp hút mắt nhờ thẩm mỹ. Tuy nhiên, sau đó, fan của cô nàng đã tung ra ảnh cũ của cô nàng không có nhiều thay đổi, khuôn mặt tự nhiên của Đường Yên được khen là vô cùng xinh đẹp và đập tan nghi vấn động chạm ‘dao kéo’.

Đường Yên kết hôn với La Tấn vào năm 2018 và có cuộc sống hôn nhân êm đềm, viên mãn bậc nhất showbiz Hoa ngữ. Khoảng thời gian khi mới kết hôn và sinh con, các hoạt động giải trí của Đường Yên cũng giãn cách dần. Được biết, thời điểm đó thay vì mải mê chạy show kiếm tiền, cô dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.

Sau nhiều năm im hơi lặng tiếng, cuối năm 2022, Đường Yên thông báo tái xuất trong dự án truyền hình của đạo diễn Vương Gia Vệ mang tên Phồn Hoa. Tuy nhiên, trái với sự kỳ vọng của người hâm mộ, nữ diễn viên chỉ đảm nhận vai phụ trong phim. Ngay khi trailer được tung ra, người hâm mộ đã bày tỏ sự thất vọng khi Đường Yên xuất hiện nhạt nhòa, tạo hình cũng không nổi bật, bị nhận xét giống hệt những vai diễn cũ của cô.

Thời gian gần đây, Đường Yên đang trở thành khách trọ thường trú của chương trình Quán Trọ Của Chúng Ta. Tại đây, Đường Yên gây bất ngờ cho khán giả khi xuất hiện với vẻ ngoài xinh xắn, trẻ trung như thiếu nữ. Bên cạnh đó, nhiều khán giả hy vọng sắp tới cô nàng sẽ sớm đảm nhận vai chính trong một dự án phim truyền hình.