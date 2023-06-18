Lý Á Bằng vỡ nợ, vợ trẻ kém 19 tuổi bán hàng online kiếm sống

Sao quốc tế 18/06/2023 14:27

Hải Hà Kim Hỷ đứng ra san sẻ kinh tế cùng chồng trước khủng hoảng.

Sohu đưa tin, người vợ kém 19 tuổi của “Quách TĩnhLý Á Bằng là Hải Hà Kim Hỷ mới đây lần đầu livestream bàn hàng online đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong đó, Kim Hỷ bán quần áo và đa số đều là hàng bình dân, phù hợp cho đa số người xem. Do là lần đầu livestream bán hàng, có những khoảnh khắc cô im lặng khá ngượng ngùng vì dường như không biết nói gì.

Lý Á Bằng vỡ nợ, vợ trẻ kém 19 tuổi bán hàng online kiếm sống - Ảnh 1
Lý Á Bằng và người vợ kém 19 tuổi. 

Theo trang National Business Daily, diễn viên Trung Quốc nằm trong danh sách bị cưỡng chế thi hành án của tòa án ở Bắc Kinh. Anh bị xử thua kiện công ty đầu tư Thái Hòa, phải trả khoản nợ 40 triệu nhân dân tệ (5,8 triệu USD) nhưng chưa chấp hành.

Lý Á Bằng vỡ nợ, vợ trẻ kém 19 tuổi bán hàng online kiếm sống - Ảnh 2
Hải Hà Kim Hỷ luôn ở bên cùng chồng vượt qua khó khăn.

 Nữ người mẫu chia sẻ lý do lớn nhất khiến cô quyết định livestream bán hàng là để giúp gia đình giảm bớt áp lực. Cô biết chồng của mình đang phải đối mặt với rất nhiều áp lực, đặc biệt là áp lực kinh tế. Bản thân cô cũng không muốn xa con trong giai đoạn con còn nhỏ nên cảm thấy việc đi đóng phim, hoạt động nghệ thuật rất khó có thời gian. Đó là lý do vì sao cô quyết định bán hàng online.

Lý Á Bằng vỡ nợ, vợ trẻ kém 19 tuổi bán hàng online kiếm sống - Ảnh 3
Lý Á Bằng từng là tài tử ăn khách của làng giải trí Hoa ngữ.  

Lý Á Bằng từng được nhiều khán giả yêu thích, trân trọng nhờ hình tượng chính trực trên phim lẫn đời thường, đặc biệt là cống hiến trong lĩnh vực từ thiện. Năm 2006, anh và vợ khi đó - Vương Phi - thành lập quỹ Yên Nhiên thiên sứ để giúp phẫu thuật dị tật hở hàm ếch cho trẻ nghèo. Đôi vợ chồng lập quỹ vì con gái họ - Lý Yên - mắc dị tật này, trải qua nhiều lần phẫu thuật.

Lý Á Bằng vỡ nợ, vợ trẻ kém 19 tuổi bán hàng online kiếm sống - Ảnh 4
Trước khi cưới Vương Phi, anh từng có mối tình phim giả tình thật với Châu Tấn.

Năm 2013, Lý Á Bằng - Vương Phi ly hôn, Vương Phi rút khỏi vị trí quản lý quỹ từ thiện. Một năm sau, tài tử bị tố cáo bòn rút từ quỹ Yên Nhiên thiên sứ gần 100 triệu nhân dân tệ (14,4 triệu USD). Sự việc khiến uy tín của Lý Á Bằng và quỹ từ thiện giảm sút. Diễn viên và tổ chức được minh oan sau 18 tháng chịu điều tra.

Lý Á Bằng vỡ nợ, vợ trẻ kém 19 tuổi bán hàng online kiếm sống - Ảnh 5
Nam tài tử được cho là phản bội Châu Tấn để đến với Vương Phi. 

Lý Á Bằng từng trải qua cuộc hôn nhân 8 năm bên ca sĩ Vương Phi và có một con gái chung tên Lý Yên hiện đã 16 tuổi. Những năm qua, nam nghệ sĩ không còn xuất hiện trên màn ảnh. Anh cũng đối mặt với nợ nần, kiện tụng vì làm ăn thua lỗ. Tháng 3/2022, tài tử 7X thông báo kết hôn và sinh con với người mẫu - diễn viên Hải Hà Kim Hỷ sau hơn 2 năm công khai hẹn hò.

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