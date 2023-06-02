Phía Sohu đưa tin, Lý Á Bằng đã lên tiếng bất bình trước việc vợ thường xuyên livestream, tố cô bỏ bê hạnh phúc gia đình để chạy theo lợi ích tài chính. Theo anh, cô ưu tiên lợi ích kinh tế hơn là sự ổn định và hòa thuận của gia đình.

Lý Á Bằng đã lên tiếng bất bình trước việc vợ thường xuyên livestream, tố cô bỏ bê hạnh phúc gia đình để chạy theo lợi ích tài chính

Tuy nhiên, Hải Hà Kim Hỷ hoàn toàn không đồng tình với ý kiến phản biện này và bày tỏ sự bức xúc trước quan điểm của chồng. Cô nhấn mạnh rằng, những nỗ lực nghề nghiệp của cô ấy không chỉ được thúc đẩy bởi lợi ích cá nhân mà được thúc đẩy bởi mong muốn mang lại một cuộc sống tốt hơn cho gia đình họ. Hải Hà Kim Hỷ lập luận rằng, các cá nhân có quyền theo đuổi ước mơ và độc lập về tài chính mà không có nghĩa là thiếu quan tâm đến những người thân yêu của họ. Cô nêu bật những thách thức mà cô phải đối mặt trong sự nghiệp và gia đình, đồng thời tìm kiếm sự thấu hiểu và hỗ trợ từ Lý Á Bằng.