Mâu thuẫn gần đây giữa nam diễn viên Trung Quốc Lý Á Bằng và vợ anh là Hải Hà Kim Hỷ đang thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. https://danviet.vn/ly-a-bang-to-hai-ha-kim-hy-khong-quan-tam-toi-chong-con-20230601201929195.htm
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Phía Sohu đưa tin, Lý Á Bằng đã lên tiếng bất bình trước việc vợ thường xuyên livestream, tố cô bỏ bê hạnh phúc gia đình để chạy theo lợi ích tài chính. Theo anh, cô ưu tiên lợi ích kinh tế hơn là sự ổn định và hòa thuận của gia đình.
Tuy nhiên, Hải Hà Kim Hỷ hoàn toàn không đồng tình với ý kiến phản biện này và bày tỏ sự bức xúc trước quan điểm của chồng. Cô nhấn mạnh rằng, những nỗ lực nghề nghiệp của cô ấy không chỉ được thúc đẩy bởi lợi ích cá nhân mà được thúc đẩy bởi mong muốn mang lại một cuộc sống tốt hơn cho gia đình họ. Hải Hà Kim Hỷ lập luận rằng, các cá nhân có quyền theo đuổi ước mơ và độc lập về tài chính mà không có nghĩa là thiếu quan tâm đến những người thân yêu của họ. Cô nêu bật những thách thức mà cô phải đối mặt trong sự nghiệp và gia đình, đồng thời tìm kiếm sự thấu hiểu và hỗ trợ từ Lý Á Bằng.
Phản ứng của công chúng đối với quan điểm khác biệt của cặp đôi này là trái chiều, với đa số bày tỏ sự đồng tình với Hải Hà Kim Hỷ. Nhiều người đồng cảm với những thách thức mà phụ nữ phải đối mặt trong việc tìm kiếm sự cân bằng giữa tham vọng nghề nghiệp và trách nhiệm của họ đối với gia đình. Sự hỗ trợ dành cho Hải Hà Kim Hỷ phản ánh sự công nhận ngày càng tăng về vai trò nhiều mặt của phụ nữ trong xã hội và nhu cầu thấu hiểu, cũng như đồng cảm trong việc điều hướng những động lực phức tạp này.
Tuy nhiên, cũng có người hoài nghi cho rằng, Lý Á Bằng và Hải Hà Kim Hỷ có thể đang khuếch đại bất đồng để thu hút sự chú ý và tăng tương tác khi quảng bá cho những nỗ lực của mỗi người. Sự hoài nghi như vậy đặt ra câu hỏi về tính xác thực khi cặp đôi tranh chấp công khai và động cơ đằng sau hành động đó.
Á Bằng năm nay 52 tuổi, là ngôi sao làng giải trí Hoa ngữ với nhiều phim như Anh hùng xạ điêu, Tiếu ngạo giang hồ... Anh từng hẹn hò những gương mặt tên tuổi như người mẫu - diễn viên Kha Lam, Cù Dĩnh, diễn viên Châu Tấn, Vương Phi... Hải Hà Kim Hỷ là người tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cô là một người mẫu kiêm diễn viên. Cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới Trung Quốc và giành giải "Người đẹp ăn ảnh".