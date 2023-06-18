Âu Dương Na Na hút hồn trong bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 23

Sao quốc tế 18/06/2023 13:57

Công chúa Cello Đài Loan sở hữu nét đẹp trong sáng, hồn nhiên.

Âu Dương Na Na, sinh năm 2000 là con của diễn viên Âu Dương Long và nữ minh tinh Phó Quyên. Sinh ra trong một ra đình quyền thế, Na Na bén duyên với âm nhạc từ khi còn nhỏ. Cô bắt đầu học piano từ lúc mới 5 tuổi và cello khi lên 6 tuổi. Năm 7 tuổi, Na Na đỗ thủ khoa vào dàn nhạc giao hưởng thiếu nhi Đài Loan. Sở hữu tài năng thiên bẩm, lên 10 tuổi, cô được mệnh danh là "thiên tài cello" khi tham gia biểu diễn trên các sân khấu lớn nhỏ của Đài Loan.

Âu Dương Na Na hút hồn trong bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 23 - Ảnh 1
Cô nàng chính thức bước sang tuổi 23. 

Theo trang tin tức Sina, Âu Dương Na Na có sự thay đổi rõ rệt trong phong cách thời trang lẫn ngoại hình. Thời gian qua, từ đời thường đến sự kiện giải trí, cô luôn mặc trang phục ngắn, sexy để khoe hình thể. Nữ diễn viên cũng tạo dáng táo bạo hơn khi chụp hình. Truyền thông Trung Quốc nhận định Âu Dương Na Na ngày càng trưởng thành, nóng bỏng.

Âu Dương Na Na hút hồn trong bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 23 - Ảnh 2
Âu Dương Na Na có gu thời trang vô cùng ổn định. 

Được mệnh danh là công chúa Cello, Âu Dương Na Na không chỉ được khen ngợi ở khoản tài năng mà còn ghi điểm cả ở ngoại hình. Gương mặt sáng sân khấu, ngũ quan hài hoà, body mảnh khảnh là những yếu tố then chốt giúp cô cân được nhiều style khác nhau.

Âu Dương Na Na hút hồn trong bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 23 - Ảnh 3
Nữ nhạc công khoe vả đẹp thanh thuần, mong manh ở tuổi 23.

Mới đây, nữ diễn viên tung bộ ảnh mừng sinh nhật 23 tuổi khi mặc váy lụa ren khoe vòng một, hình thể chuẩn. Hình ảnh nữ tính nhưng không kém phần gợi cảm của Âu Dương Na Na thu hút sự chú ý của khán giả.

Âu Dương Na Na hút hồn trong bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 23 - Ảnh 4
 
Âu Dương Na Na hút hồn trong bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 23 - Ảnh 5
Thiết kế giúp Âu Dương Na Na phô trọn hình thể. 

Khi mới bắt đầu sự nghiệp, vì được giới thiệu là một công chúa tuổi teen, nữ diễn viên gắn bó với phong cách ngọt ngào, xinh xắn và thanh lịch.  Nếu theo dõi Âu Dương Na Na, bạn sẽ thấy cô chính là một "tắc kè hoa thời trang" chính hiệu. Lên sân khấu là công chúa nhưng rời sân khấu cô sẽ "thoát vai" và làm girl cá tính ngay.

Âu Dương Na Na hút hồn trong bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 23 - Ảnh 6
Âu Dương Na Na sở hữu tài năng chơi cello thiên bẩm.

Năm 2011, Âu Dương Na Na đạt giải quán quân cuộc thi cello Đài Loan, tên tuổi của sao nhí được biết đến rộng khắp cả nước. Năm 2012, cô có chuyến lưu diễn đầu tiên trên toàn Đài Loan và là nghệ sĩ trẻ nhất trong lịch sử diễn tấu tại nhà hát hòa nhạc quốc gia Đài Loan danh giá.

Âu Dương Na Na hút hồn trong bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 23 - Ảnh 7
 Âu Dương Na Na sở hữu gia tài khổng lồ và mức cát xê cao ngang tầm sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ.

 Năm 2013, Âu Dương Na Na nhận học bổng toàn phần tại Học viện âm nhạc Curits của Mỹ - một trong những ngôi trường đào tạo thanh nhạc hàng đầu thế giới. Không chỉ trình diễn tại các sân khấu trong nước, Âu Dương Na Na còn biểu diễn tại nhiều sân khấu tầm cỡ quốc tế và được báo chí thế giới ca ngợi là "công chúa Cello" của Đài Loan

Âu Dương Na Na hút hồn trong bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 23 - Ảnh 8
Năm 2020, cô lọt top 100 những người nổi tiếng Trung Quốc do Forbes bình chọn.
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Theo phản ứng từ khách hàng, thương hiệu cá nhân của Âu Dương Na Na quá đắt đỏ nhưng chất lượng lại không tương xứng với giá trên trời.

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