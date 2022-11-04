'Tiểu hoa tuyến 1' đang hẹn hò chính thức xuất hiện: Âu Dương Na Na lộ bằng chứng yêu đương cùng Trạch Tử Lộ

Sao quốc tế 04/11/2022 15:39

Nhiều bằng chứng đưa ra đã khiến cho tin tức Âu Dương Na Na và Trạch tử Lộ đang trong một mối quan hệ yêu đương thêm nhiều phần chắc chắn.

Tối ngày 3/11 vừa qua, blogger giải trí nổi tiếng xứ Trung Lưu Đại Chùy đã đăng tải một thông tin gây xôn xao về một cặp đôi mới của C-biz. Cụ thể, người này cho biết: "Trưa mai sẽ tung tin hẹn hò của một tiểu hoa hàng đầu mà người dân cả nước Trung Quốc đều biết mặt".

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Âu Dương Na Na và Trạch Tử Lộ bị khui chuyện hẹn hò - Ảnh: Internet

Đến trưa hôm nay, ngày 4/11, Lưu Đại Chùy đã giữ đúng lời hứa của mình và công khai danh tính của cặp đôi nổi tiếng. Theo đó, hai nhân vật chính trong chuyện tình này chính là Âu Dương Na NaTrạch Tử Lộ.

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Trạch Tử Lộ đã ở tại nhà của Âu Dương Na Na được 4 ngày - Ảnh: Internet

Lâm Đại Chùy cho biết, Trạch Tử Lộ vừa qua đã ở tại nhà của Âu Dương Na Na được 4 ngày, nàng tiểu hoa này còn gọi bạn trai mình mà "chồng". Không những vậy, blogger này còn chụp được khoảnh khắc khi Trạch Tử Lộ kéo vali đến nhà của Âu Dương Na Na, sau đó còn có cảnh nam diễn viên cởi trần đi đổ rác giúp cho bạn gái.

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Trạch Tử Lộ cởi trần đi đổ rác giúp cho bạn gái - Ảnh: Internet

Tin tức hai nghệ sĩ trẻ hẹn hò ngay lập tức đã khiến MXH xứ Trung bùng nổ, từ khóa "Âu Dương Na Na - Trạch Tử Lộ" đã leo thẳng lên top 1 bảng hot search mảng giải trí. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng Âu Dương Na Na tuy có nổi tiếng nhưng độ nhận diện vẫn chưa cao đến mức được gọi là "tiểu hoa tuyến 1 mà cả Trung Quốc đều biết".

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Trước tin tức hẹn hò, cả Âu Dương Na Na và Trạch Tử Lộ đều chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào. Dẫu vậy, dân tình cho rằng với những bằng chứng đã quá rõ rằng này thì chuyện cả hai yêu nhau đã chắc chắn đúng.

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