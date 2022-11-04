Tài sản Lý Dịch Phong bị đóng băng hậu bán tháo biệt thự và xe sang để đền bù thiệt hại vì bê bối đời tư

Sao quốc tế 04/11/2022 14:47

Sau ồn ào mua dâm, Lý Dịch Phong từ một trong những ngôi sao có thu nhập cao nhất Hoa ngữ giờ lại lâm vào cảnh gặp nhiều khó khăn về tài chính.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, Công ty Điện ảnh Xiamen Yaotian Shunri vừa qua đã đâm đơn kiện công ty truyền thông Shanghai Fengyan Culture vì tranh chấp quyền thế quyền của chủ nợ. Được biết, Shanghai Fengyan Culture được thành lập vào năm 2018 và được nam diễn viên Lý Dịch Phong đầu tư khoảng 1 triệu NDT (hơn 3,4 tỷ đồng). Nếu như tính đến thời điểm hiện tại, tài tử họ Lý đang bị kiện bởi ít nhất 3 công ty khác nhau.

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Lý Dịch Phong đang bị kiện bởi ít nhất 3 công ty khác nhau - Ảnh: Internet

Trước tranh chấp trên, các công ty đã nhờ đến Ủy ban Trọng tài Bắc Kinh niêm phong tài sản để chờ tòa phán xử. Vì vậy mà những tài sản của Lý Dịch Phong đã đầu vào những công ty này đều bị đóng băng theo.

Cách đây không lâu, một nguồn tin thân cận với Lý Dịch Phong tiết lộ rằng nam diễn viên đang rao bán căn biệt thự đắt tiền của mình tại Bắc Kinh và xế hộp hạng sang. Theo đó, căn biệt thự này có giá thị trường hơn 40 triệu NDT (hơn 137 tỷ đồng), nằm ở khu thương mại đầu tiên của Bắc Kinh - nơi mà giới siêu giàu sinh sống.

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Căn biệt thự mà Lý Dịch Phong được cho là đang rao bán - Ảnh: Internet

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Việc Lý Dịch Phong bán tháo hàng loạt tài sản có giá trị cao được cho là để nam diễn viên bồi thường cho các thương hiệu anh từng hợp tác và đền bù thiệt hại cho các bộ phim mà anh đã ký hợp đồng trước ồn ào mua dâm.

Kể từ khi bị "phong sát" bởi ồn ào mua dâm, Lý Dịch Phong bị áp lực tài chính đè nặng khi không có thu nhập thực sự và phải liên tiếp đối mặt với các rắc rối pháp lý.

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Truyền thông Trung Hoa nhận định, số tiền mà Lý Dịch Phong phải bồi thường cho những bên mình làm ảnh hưởng có thể lên đến 20 triệu USD (hơn 496 tỷ đồng). Dù cho có khả năng chi trả nhưng cùng lúc phải bỏ ra số tiền lớn như vậy thì không hề dễ, nên nam diễn viên đành phải bán tháo nhà xe sang cùng các tài sản có giá trị cao khác để xoay xở.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều tin đồn xuất hiện nói về sự nghiệp của Lý Dịch Phong. Theo đó, nam diễn viên được cho là đang lên kế hoạch ra nước ngoài sinh sống và tiếp tục con đường nghệ thuật sau khi xuất ngoại.

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Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin nhiều công ty hứa hẹn sẽ đầu tư nguồn lực lớn để giúp cái tên Lý Dịch Phong trở lại làng giải trí.

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