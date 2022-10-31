Nghi vấn Lý Dịch Phong tiếp tục sự nghiệp nghệ thuật tại Thái Lan sau lùm xùm 'mua dâm'

Sao quốc tế 31/10/2022 13:48

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin nhiều công ty hứa hẹn sẽ đầu tư nguồn lực lớn để giúp cái tên Lý Dịch Phong trở lại làng giải trí.

Lý Dịch Phong đã hoàn toàn "chạm đáy" sự nghiệp sau nhiều lần bị phát hiện "mua dâm". Theo các nguồn tin, Lý Dịch Phong hiện đang cố gắng thoát khỏi sự soi mói của công chúng bằng cách trở về quê nhà tại Tứ Xuyên. Với khoản nợ khổng lồ đang gánh trên lưng, nam thần ngày nào đang có ý định bán ngôi nhà ở Bắc Kinh với giá thị trường rơi vào khoảng hơn 37 triệu NDT.

 

Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn có lượng người hùng hậu ở Thái Lan và Indonesia, luôn thể hiện sự trung thành và ủng hộ cho thần tượng bất chấp. Người quản lý của ngôi sao tai tiếng được đồn đoán đã cố gắng vực dậy sự nghiệp của Lý Dịch Phong bằng cách liên hệ với các công ty quản lý nước ngoài. Vậy nên, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin nhiều công ty thậm chí còn hứa sẽ đầu tư nguồn lực lớn để giúp cái tên Lý Dịch Phong trở lại làng giải trí.

Nghi vấn Lý Dịch Phong tiếp tục sự nghiệp nghệ thuật tại Thái Lan sau lùm xùm 'mua dâm' - Ảnh 1

Lý Dịch Phong hiện đang bị Công ty Truyền thông Văn hóa Thượng Hải kiện vì tranh chấp hợp đồng, trong đó có dự án phim Thành phố song song sẽ phải “đắp chiếu” vô thời hạn bởi scandal của Lý Dịch Phong. Phiên tòa dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào ngày 29/11 tại tòa án Thượng Hải.

Trước đó, nam diễn viên được trả tự do sau khi bị giam giữ vì hành vi mua dâm vào ngày 25/9. Sau đó, anh được trông thấy xuất hiện ở công ty. Kể từ đó, nam diễn viên sống ẩn dật. Một số nguồn tin cho biết Lý Dịch Phong đã về quê nhà Thành Đô, Tứ Xuyên tránh bão dư luận.

Nghi vấn Lý Dịch Phong tiếp tục sự nghiệp nghệ thuật tại Thái Lan sau lùm xùm 'mua dâm' - Ảnh 2

Bên cạnh đó, tài khoản mạng xã hội Weibo với hơn 60 triệu người theo dõi và trang đại diện công ty quản lý của Lý Dịch Phong cũng bị xóa bỏ, đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của một trong "tứ đại lưu lượng" lừng lẫy của Trung Quốc.

Lý Dịch Phong sinh năm 1987, từng được xếp vào nhóm "Tứ đại lưu lượng", tức 4 nghệ sĩ trẻ nổi tiếng và có lượng fan hùng hậu nhất Trung Quốc, cùng Dương Dương, Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm. Các tác phẩm nổi bật của anh có thể kể đến Cổ kiếm kỳ đàm, Hoạt sắc sinh hương, Đạo mộ bút ký, Ma tước, Tru tiên Thanh Vân chí.

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Mới đây, một video ghi lại cảnh người hâm mộ bắt gặp Lý Dịch Phong tại sân bay khi anh đang trên đường trở về quê nhà Tứ Xuyên.

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