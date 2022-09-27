Lý Dịch Phong cạo đầu, không dám ngẩng mặt đối diện người hâm mộ khi trở về quê nhà

Sao quốc tế 27/09/2022 18:30

Mới đây, một video ghi lại cảnh người hâm mộ bắt gặp Lý Dịch Phong tại sân bay khi anh đang trên đường trở về quê nhà Tứ Xuyên.

Mới đây, Sina đăng tải một video ghi lại cảnh người hâm mộ bắt gặp Lý Dịch Phong tại sân bay khi anh đang trên đường trở về quê nhà Tứ Xuyên. Nam diễn viên thay đổi diện mạo với tóc cạo 3 phân. Cụ thể, khi đi cạnh khán giả trên đường ống lên và xuống máy bay, Lý Dịch Phong thể hiện vẻ mặt u sầu, cố quay đi chỗ khác hoặc cúi đầu để tránh ánh mắt người hâm mộ. 

Bên cạnh đó, trong một nhóm chat với người hâm mộ, nam diễn viên tiết lộ hiện tại vẫn ổn. Đồng thời, anh gửi lời xin lỗi những người tin tưởng, yêu thương anh, nhắn nhủ họ "đừng chờ đợi" anh tái xuất.

Ngoài ra, một nguồn tin tiết lộ Lý Dịch Phong có ý định ra nước ngoài sống một thời gian. Công ty quản lý của anh đã giải tán, các nhân viên đang tìm việc làm mới.

Lý Dịch Phong cạo đầu, không dám ngẩng mặt đối diện người hâm mộ khi trở về quê nhà - Ảnh 1

Lý Dịch Phong bị cảnh sát Bắc Kinh bắt giữ điều tra ngày 10/9 vì hành vi mua dâm trái phép nhiều lần. Đến ngày 12/9, khi có thông báo chính thức từ phía cảnh sát, Lý Dịch Phong bắt đầu bị tẩy chay. Tên của nam diễn viên bị gỡ bỏ khỏi các bộ phim đã đóng, loạt giải thưởng bị thu hồi. Tài khoản mạng xã hội, các từ khóa liên quan đến Lý Dịch Phong cũng bị “xóa sổ”. Hơn 10 nhãn hàng nam diễn viên từng hợp tác làm gương mặt đại diện lần lượt thông báo chấm dứt hợp đồng.

Đặc biệt, những ngày gần đây, sau scandal mua dâm, Lý Dịch Phong tiếp tục ô uế hình ảnh vì loạt video “nhạy cảm” bị lan truyền trên mạng. Khán giả thất vọng và không ngừng chỉ trích nam diễn viên vì lối sống sa đọa, phóng túng.

Lý Dịch Phong cạo đầu, không dám ngẩng mặt đối diện người hâm mộ khi trở về quê nhà - Ảnh 2

Lý Dịch Phong là một trong "tứ đại lưu lượng" của màn ảnh Hoa ngữ, cùng với Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm, Dương Dương. Anh được các nhà sản xuất săn đón, ưu ái nhiều tài nguyên phim ảnh nên đã kiếm bội tiền sau nhiều năm hoạt động ở giới giải trí. Dù chịu phong sát vì lùm xùm mua dâm và sự nghiệp coi như chấm dứt, nhưng Lý Dịch Phong không bị kết án tù như Ngô Diệc Phàm.

Loạt vấn đề mà Lý Dịch Phong phải đối mặt sau khi được tại ngoại vì hành vi mua dâm trước đó

Loạt vấn đề mà Lý Dịch Phong phải đối mặt sau khi được tại ngoại vì hành vi mua dâm trước đó

Mặc dù được tại ngoại sau khi bị tạm giam vì hành vi mua dâm nhưng vẫn còn hàng loạt vấn đề khác mà tài tử Lý Dịch Phong phải đối mặt.

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