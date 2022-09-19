Nghi vấn Lý Dịch Phong có mối quan hệ 'vượt vòng bạn bè' với Nghê Ni

Mới đây, Nghê Ni và Lý Dịch Phong cùng nhau leo lên top tìm kiếm tại cộng đồng mạng xứ Trung.

Mới đây, trang Sohu đưa tin, một tài khoản mạng đăng tải nội dung như sau: “Tôi có phải là người cuối cùng biết rằng Nghê Ni và Lý Dịch Phong hiện tại đang quen nhau không?”, thì lập tức nhận được hưởng ứng lớn từ cư dân mạng. Nhiều người cũng tỏ ra nghi ngờ mối quan hệ này, cho rằng có điều gì đó không bình thường.

Ngay sau đó, các cụm từ liên quan đến Nghê Ni và Lý Dịch Phong đã leo lên top tìm kiếm tại cộng đồng mạng xứ Trung.

Các dẫn chứng được cộng đồng mạng “đào lại”, đưa ra để chứng minh cho mối quan hệ mờ ám giữa 2 diễn viên. Cụ thể, sau khi Lý Dịch Phong và Nghê Ni gặp nhau trong một bữa tiệc, cả hai đã giữ mối liên hệ, chơi game cùng nhau, và quan hệ ngày càng tốt.

Cả hai đã chơi game với nhau trong vòng 2 tháng và mối quan hệ này phát triển một cách “thần tốc” khi mức độ thân thiết trong game của họ là 1000, trong khi đấy Nghê Ni và Tỉnh Bách Nhiên có quan hệ lâu năm như vậy mà chỉ số cũng chỉ đạt đến 3000.

Bên cạnh đó, không ít người còn phát hiện ra Xiaohan trước cũng đã từng dùng truyện tranh để miêu tả quá khứ của một nam ngôi sao hàng đầu và một nữ diễn viên có tính cách thất thường đang trong một mối quan hệ, sau khi gặp nhau ở một bữa tiệc, quan hệ của họ ngày càng mật thiết hơn.

Hiện tại, mối quan hệ của hai người mới ở trong vòng nghi vấn và do cộng đồng mạng đồn đoán từ các biểu hiện thân thiết của hai diễn viên.

Lộ clip ân ái với hotgirl, danh tiếng của Lý Dịch Phong càng thêm hoen ố trong mắt công chúng? Mới đây, một clip đoạn clip nhạy cảm được cho là của Lý Dịch Phong bất ngờ được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghi-van-ly-dich-phong-co-moi-quan-he-vuot-vong-ban-be-voi-nghe-ni-504280.html