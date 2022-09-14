Choáng ngợp với khối tài sản của Lý Dịch Phong trước khi bị bắt vì vi phạm pháp luật

Sao quốc tế 14/09/2022 20:35

Ở vị thế là ngôi sao hàng đầu giới giải trí Hoa ngữ, Lý Dịch Phong được trả mức lương khủng cho mỗi hoạt động nghệ thuật.

Mới đây, trang Sina đưa tin, vụ "mua dâm" của Lý Dịch Phong chỉ buộc anh nghỉ hưu sớm bởi vì anh đã kiếm đủ tiền để sống quãng đời sau này.

Nội dung cho biết: "Thời điểm Lý Dịch Phong nổi tiếng chưa có lệnh hạn chế về thù lao nghệ sĩ, những ngôi sao hàng đầu như anh ấy mỗi ngày có thể kiếm hàng trăm nghìn đến hàng triệu tệ. Có năm thu nhập của Lý Dịch Phong lên tới 170 triệu NDT (24,5 triệu USD)".

Theo thống kê của Forbes China, năm 2015, Lý Dịch Phong đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng 100 người nổi tiếng quyền lực nhất trong làng giải trí Trung Quốc với tổng thu nhập là 69 triệu NDT (gần 10 triệu USD). Đến năm 2016, số tiền nam nghệ sĩ kiếm được là khoảng 90 triệu NDT (13 triệu USD). Năm 2017, anh đứng thứ 11 trong danh sách những nghệ sĩ kiếm tiền nhiều nhất Trung Quốc với 100 triệu NDT (14,4 triệu USD), theo Forbes.

Những năm tiếp theo, Forbes China không thống kê thu nhập của ngôi sao, nhưng công bố danh sách những nghệ sĩ quyền lực nhất, năm nào Lý Dịch Phong cũng lọt top 100. Năm 2020, anh đứng thứ 43. Với vị thế của ngôi sao hạng A, cát-xê đóng phim, thù lao quảng cáo của Lý Dịch Phong đều ở mức cao nhất.

Choáng ngợp với khối tài sản của Lý Dịch Phong trước khi bị bắt vì vi phạm pháp luật - Ảnh 1

Nhờ vẻ ngoài điển trai, năng khiếu nghệ thuật, cùng sự cầu tiến trong công việc, Lý Dịch Phong nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón ở cả 2 lĩnh vực phim ảnh lẫn âm nhạc.

Theo iFeng, thù lao quảng cáo của sao nam khoảng 10-15 triệu NDT/2 năm (1,4-2 triệu USD). Trước scandal, nam diễn viên đang là đại diện của 13 thương hiệu khác nhau, trong đó có thời trang cao cấp, kim cương, xe hơi, đồ nội thất... Cát-xê mỗi dự án truyền hình của nam diễn viên có thể lên tới 10 triệu USD. 

Ngoài ra, theo ứng dụng Thiên Nhãn cho thấy nam diễn viên sở hữu 7 công ty đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó 4 công ty vẫn còn hoạt động, 3 công ty khác đã bị hủy bỏ vào tháng 3 và tháng 4 năm nay. QQ cho biết thêm Lý Dịch Phong có mối quan hệ thân thiết với tài tử Huỳnh Hiểu Minh và được đàn anh dẫn dắt kinh doanh nhiều mảng.

Lý Dịch Phong sở hữu vài chiếc siêu xe, trong đó có chiếc Lamborghini trị giá khoảng 7 triệu NDT (1 triệu USD) từng bị anh gây tai nạn. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng đầu tư nhà đất, sở hữu bất động sản ở Hong Kong, Đài Loan...

Choáng ngợp với khối tài sản của Lý Dịch Phong trước khi bị bắt vì vi phạm pháp luật - Ảnh 2

Khi Lý Dịch Phong vướng bê bối mua dâm, nhiều người nhận định sự nghiệp của anh có thể sẽ chấm dứt giống như nhiều ngôi sao nổi tiếng của Cbiz như Ngô Diệc Phàm, Huỳnh Hải Ba, Lý Vân Địch... Những nghệ sĩ này đều không thể trở lại showbiz vì sự quyết liệt từ cơ quan quản lý lẫn làn sóng tẩy chay từ dư luận.

Hiện tại, cư dân mạng cũng như người hâm mộ của Lý Dịch Phong vẫn đang theo dõi từng động thái của giới chức năng cũng như phía nam diễn viên khi ồn ào bê bối đời tư của anh chưa có dấu hiệu chìm xuống.

Vương Nhất Bác phủ nhận việc có liên quan đến scandal của Lý Dịch Phong, khởi kiện những bên tung tin đồn nhảm

Vương Nhất Bác phủ nhận việc có liên quan đến scandal của Lý Dịch Phong, khởi kiện những bên tung tin đồn nhảm

Công ty chủ quản của Vương Nhất Bác mới đây đã lên tiếng phủ nhận việc liên quan đến scandal mua bán dâm của Lý Dịch Phong.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Dịch Phong tài sản của Lý Dịch Phong sao hoa ngữ sao Châu Á Lý Dịch Phong mua dâm

TIN LIÊN QUAN

Vương Nhất Bác phủ nhận việc có liên quan đến scandal của Lý Dịch Phong, khởi kiện những bên tung tin đồn nhảm

Vương Nhất Bác phủ nhận việc có liên quan đến scandal của Lý Dịch Phong, khởi kiện những bên tung tin đồn nhảm

Địch Lệ Nhiệt Ba - Hoàng Cảnh Du bất ngờ bị gọi tên sau vụ việc bê bối của Lý Dịch Phong bị vỡ lở

Địch Lệ Nhiệt Ba - Hoàng Cảnh Du bất ngờ bị gọi tên sau vụ việc bê bối của Lý Dịch Phong bị vỡ lở

Nhãn hàng rơi vào thế lao đao vì scandal của Lý Dịch Phong

Nhãn hàng rơi vào thế lao đao vì scandal của Lý Dịch Phong

Bật mí lý do giúp Blase Loan Loan không bị cảnh sát 'sờ gáy' dù có liên quan đến drama mua dâm của Lý Dịch Phong

Bật mí lý do giúp Blase Loan Loan không bị cảnh sát 'sờ gáy' dù có liên quan đến drama mua dâm của Lý Dịch Phong

Fan Lý Dịch Phong từng có hành động thô lỗ với nữ diễn viên này, khiến dân tình vô cùng phẫn nộ vì sự việc bây giờ mới được khui ra

Fan Lý Dịch Phong từng có hành động thô lỗ với nữ diễn viên này, khiến dân tình vô cùng phẫn nộ vì sự việc bây giờ mới được khui ra

Phe cánh Kinh Khuyên có giúp Lý Dịch Phong tẩy trắng bê bối tình ái rúng động dư luận?

Phe cánh Kinh Khuyên có giúp Lý Dịch Phong tẩy trắng bê bối tình ái rúng động dư luận?

TIN MỚI NHẤT

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 1 giờ 14 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 2 giờ 14 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 3 giờ 9 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI