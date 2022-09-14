Choáng ngợp với khối tài sản của Lý Dịch Phong trước khi bị bắt vì vi phạm pháp luật

Nội dung cho biết: "Thời điểm Lý Dịch Phong nổi tiếng chưa có lệnh hạn chế về thù lao nghệ sĩ, những ngôi sao hàng đầu như anh ấy mỗi ngày có thể kiếm hàng trăm nghìn đến hàng triệu tệ. Có năm thu nhập của Lý Dịch Phong lên tới 170 triệu NDT (24,5 triệu USD)".

Mới đây, trang Sina đưa tin, vụ "mua dâm" của Lý Dịch Phong chỉ buộc anh nghỉ hưu sớm bởi vì anh đã kiếm đủ tiền để sống quãng đời sau này.

Những năm tiếp theo, Forbes China không thống kê thu nhập của ngôi sao, nhưng công bố danh sách những nghệ sĩ quyền lực nhất, năm nào Lý Dịch Phong cũng lọt top 100. Năm 2020, anh đứng thứ 43. Với vị thế của ngôi sao hạng A, cát-xê đóng phim, thù lao quảng cáo của Lý Dịch Phong đều ở mức cao nhất.

Theo thống kê của Forbes China, năm 2015, Lý Dịch Phong đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng 100 người nổi tiếng quyền lực nhất trong làng giải trí Trung Quốc với tổng thu nhập là 69 triệu NDT (gần 10 triệu USD). Đến năm 2016, số tiền nam nghệ sĩ kiếm được là khoảng 90 triệu NDT (13 triệu USD). Năm 2017, anh đứng thứ 11 trong danh sách những nghệ sĩ kiếm tiền nhiều nhất Trung Quốc với 100 triệu NDT (14,4 triệu USD), theo Forbes.

Nhờ vẻ ngoài điển trai, năng khiếu nghệ thuật, cùng sự cầu tiến trong công việc, Lý Dịch Phong nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón ở cả 2 lĩnh vực phim ảnh lẫn âm nhạc.

Theo iFeng, thù lao quảng cáo của sao nam khoảng 10-15 triệu NDT/2 năm (1,4-2 triệu USD). Trước scandal, nam diễn viên đang là đại diện của 13 thương hiệu khác nhau, trong đó có thời trang cao cấp, kim cương, xe hơi, đồ nội thất... Cát-xê mỗi dự án truyền hình của nam diễn viên có thể lên tới 10 triệu USD.

Ngoài ra, theo ứng dụng Thiên Nhãn cho thấy nam diễn viên sở hữu 7 công ty đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó 4 công ty vẫn còn hoạt động, 3 công ty khác đã bị hủy bỏ vào tháng 3 và tháng 4 năm nay. QQ cho biết thêm Lý Dịch Phong có mối quan hệ thân thiết với tài tử Huỳnh Hiểu Minh và được đàn anh dẫn dắt kinh doanh nhiều mảng.

Lý Dịch Phong sở hữu vài chiếc siêu xe, trong đó có chiếc Lamborghini trị giá khoảng 7 triệu NDT (1 triệu USD) từng bị anh gây tai nạn. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng đầu tư nhà đất, sở hữu bất động sản ở Hong Kong, Đài Loan...

Khi Lý Dịch Phong vướng bê bối mua dâm, nhiều người nhận định sự nghiệp của anh có thể sẽ chấm dứt giống như nhiều ngôi sao nổi tiếng của Cbiz như Ngô Diệc Phàm, Huỳnh Hải Ba, Lý Vân Địch... Những nghệ sĩ này đều không thể trở lại showbiz vì sự quyết liệt từ cơ quan quản lý lẫn làn sóng tẩy chay từ dư luận.

Hiện tại, cư dân mạng cũng như người hâm mộ của Lý Dịch Phong vẫn đang theo dõi từng động thái của giới chức năng cũng như phía nam diễn viên khi ồn ào bê bối đời tư của anh chưa có dấu hiệu chìm xuống.