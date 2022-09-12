Loạt phim giúp Lý Dịch Phong gia nhập 'Tứ đại lưu lượng Cbiz' trước khi bị 'phong sát' vì vi phạm pháp luật

Vào ngày 22/9, cảnh sát Bắc Kinh ra thông báo nam diễn viên 35 tuổi bị bắt vì hành vi mua dâm trái phép nhiều lần. Những thông tin trên cùng động thái tẩy chay rầm rộ của các kênh truyền thông, nhãn hàng khẳng định việc nam diễn viên Lý Dịch Phong đã vướng vào bê bối đời tư, dẫn tới sụp đổ sự nghiệp.

Lý Dịch Phong sinh năm 1987, tại Thành Đô, Trung Quốc. Anh là diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng. Với ngoại hình nổi bật và khả năng diễn xuất được đánh giá khá cao, Lý Dịch Phong từng được xếp vào hàng "tứ đại lưu lượng" của giới giải trí Hoa ngữ, cùng Dương Dương, Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm.

Tuy nhiên, trong 13 năm sự nghiệp, anh đã tham gia gần 30 tác phẩm phim truyền hình lẫn điện ảnh lớn nhỏ và giành hàng loạt giải thưởng danh tiếng hiếm sao Cbiz nào có được.

"Thiên Kim trở về" là bước đệm giúp tên tuổi của Lý Dịch Phong được biết đến. Với cốt truyện chặt chẽ, ly kỳ và lôi cuốn, bộ phim đã đạt thành tích phát sóng ấn tượng. Sau "Thiên Kim trở về", Lý Thấm đã vươn lên hàng sao còn diễn viên tân binh Lý Dịch Phong cũng nhận được sự chú ý lớn.

Cổ Kiếm Kỳ Đàm (2014)

"Cổ Kiếm Kỳ Đàm" là bộ phim truyền hình cổ trang tiên hiệp chuyển thể từ game. Đây chính là tác phẩm đã đưa tên tuổi của Lý Dịch Phong lên một tầm cao mới. Trong phim nam diễn viên vào vai Bách Lý Đồ Tô - một thanh niên trẻ mang sức mạnh siêu phàm, sau khi lớn lên đã bắt đầu chuyến phiêu lưu tìm cách chế ngự tà sát và tìm kẻ thù diệt tộc.

Phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng bao gồm Dương Mịch, Trịnh Sảng, Mã Thiên Vũ, Trần Vỹ Đình… và nhanh chóng thu hút đông đảo khán giả nhờ nội dung lôi cuốn và tạo hình nhân vật bắt mắt.

Hoạt sắc sinh hương (2015)

"Hoạt sắc sinh hương" kể về mối tình oan gia của đôi trai gái thuộc hai gia tộc sản xuất hương liệu hàng đầu thời dân quốc. Ninh Trí Viễn (Lý Dịch Phong) nhờ duyên phận mà gặp được cô gái có năng khiếu trời sinh về việc ghi nhớ mùi hương là An Nhược Hoan (Đường Yên).

Cây dành dành nở hoa (2015)

"Cây dành dành nở hoa" có nội dung khá nhẹ nhàng, kể về câu chuyện tình yêu ngọt ngào, lãng mạn từ thời đại học của cặp đôi chính trong phim do Lý Dịch Phong – Trương Huệ Văn thủ vai. Dù nội dung không quá mới lạ song đề tài thanh xuân vườn trường luôn là xu hướng được ưa chuộng trên màn ảnh, "Cây dành dành nở hoa" vẫn được nhiều khán giả đón nhận.

Thanh Vân Chí (2016)

"Thanh Vân Chí" là bộ phim truyền hình cổ trang huyền huyễn cải biên từ tiểu thuyết "Tru Tiên" của nhà văn Tiêu Đỉnh. Từ trước khi ra mắt, bộ phim đã thu hút công chúng bởi sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng như Lý Dịch Phong, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử, Thành Nghị, Tần Tuấn Kiệt...

Một lần nữa, Lý Dịch Phong đã chứng minh cho khán giả thấy bản thân xứng đáng với danh hiệu "nam thần phim cổ trang" bằng thần thái lẫn khả năng diễn xuất được đánh giá cao.

Ám dạ hành giả (2022)

Đây là dự án mới nhất của Lý Dịch Phong. Lần này, nam diễn viên tiếp tục lựa chọn vai diễn khó nhằn.

Nội dung phim xoay quanh cuộc đời của Lạc Tường - một viên quan cảnh sát (Lý Dịch Phong thủ vai). Suốt bộ phim là những cảnh quay hành động đấu súng giật gân và điều tra phá án kịch tính. Sau khi công chiếu, Lý Dịch Phong đã nhận được nhiều lời khen vì sự cố gắng thay đổi trong vai diễn mới này.