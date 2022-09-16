Lộ clip ân ái với hotgirl, danh tiếng của Lý Dịch Phong càng thêm hoen ố trong mắt công chúng?

Mới đây, một clip đoạn clip nhạy cảm được cho là của Lý Dịch Phong bất ngờ được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.

Mới đây, trang QQ đưa tin, clip ân ái dài 7 giây của Lý Dịch Phong đang được lan truyền trên mạng xã hội Weibo. Video khá tối song khi chỉnh sáng có thể nhìn rõ mặt nam diễn viên nổi tiếng Trung Quốc. Sau vài chục phút tồn tại, tất cả video và hình ảnh nhạy cảm này đã bị xóa trên các diễn đàn. Những hình ảnh dung tục, phản cảm nói trên khiến hình ảnh Lý Dịch Phong thêm hoen ố trong mắt công chúng. Ngoài ra, nhiều tài khoản cũng đăng clip nóng dài 3 phút được cho là của nam diễn viên. Tuy nhiên, các trang tin lớn của Trung Quốc xác định người trong video không phải Lý Dịch Phong.

Nam chính trong clip nhạy cảm đang phát tán - Ảnh: Internet Theo Sina, Lý Dịch Phong bị sụp đổ hình tượng sau khi cảnh sát Bắc Kinh tuyên bố anh bị bắt vì nhiều lần mua dâm. Nam diễn viên từng được đánh giá là ngôi sao có EQ cao, thông minh khéo léo. Hình ảnh đẹp giúp Lý Dịch Phong được hàng chục triệu khán giả hâm mộ. Tuy nhiên, sau bê bối, đời tư thác loạn của Lý Dịch Phong dần bị lộ. Nam diễn viên bị cho là đã bỏ toàn bộ chi phí để bao hot girl mạng Loan Loan đi du lịch đảo Ko Samui (Thái Lan) 5 ngày 4 đêm cùng mình. Khi bị phát hiện, Lý Dịch Phong phủ nhận tin hẹn hò, như vậy Loan Loan được cho là bạn tình của nam diễn viên. Bên cạnh đó, Lý Dịch Phong còn từng tham gia các bữa tiệc ăn chơi do Seungri (thành viên nhóm Big Bang) tổ chức.

Sự việc Lý Dịch Phong bị bắt vì nhiều lần mua dâm vẫn đang gây chấn động giới giải trí Trung Quốc. Tại cơ quan điều tra, Lý Dịch Phong khai nhận từng nhiều lần thực hiện giao dịch tình dục bất hợp pháp. Sau khi nhận tội, anh bị phạt hành chính và tạm giữ 14 ngày. Từ tối 10/9, giới chức Trung Quốc có động thái quyết liệt để cấm nam diễn viên hoạt động nghệ thuật như xóa tên khỏi danh sách diễn viên trong những tác phẩm từng tham gia, tước bỏ giải thưởng diễn xuất danh giá. 14 nhãn hàng đã hủy hợp tác với Lý Dịch Phong. Anh đối mặt với khoản bồi thường hàng chục triệu USD.

Mỹ nhân Hàn Quốc duy nhất được Lý Dịch Phong công khai hẹn hò Là một trong tứ đại lưu lượng của Cbiz với vô số bóng hồng vây quanh, song Lý Dịch Phong chỉ công khai hẹn hò Lee Da Hae.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-clip-an-ai-voi-hotgirl-danh-tieng-cua-ly-dich-phong-cang-them-hoen-o-trong-mat-cong-chung-503173.html