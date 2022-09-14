Vận đen chưa dứt, Lý Dịch Phong bị người đóng thế 'bóc phốt', tố cáo bị đối xử bất công

Sao quốc tế 14/09/2022 10:42

Sau khi bị công khai tội danh mua bán dâm nhiều lần, mới đây Lý Dịch Phong đã bị diễn viên đóng thế của mình tố cáo những điều nam tài tử đã làm trong quá khứ.

Mới đây, một tài khoản Weibo tự nhận là diễn viên đóng thế của Lý Dịch Phong trong Ám Dạ Hành Giả đã đăng đàn tiết lộ những điều nam tài tử đã làm với mình trong thời gian hợp tác quay phim. Người này cho hay, vì lúc trước Lý Dịch Phong còn ở đỉnh cao nên không thể nói ra những chuyện này, giờ đây mới có thể lên tiếng và mong mọi người không nghĩ mình đang "giậu đổ bìm leo".

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Lý Dịch Phong bị diễn viên đóng thế tố cáo bị đối xử bất công - Ảnh: Internet

Đầu tiên, khi người đóng thế đang hướng dẫn cho Lý Dịch Phong cách có thể nín thở dưới nước thì nam tài tử lại tự mình bị sặc nước. Tuy vậy, anh lại trở nên nổi giận với người đóng thế và mắng nhiếc đối phương.

Tiếp theo, vì cả đoàn làm phim chỉ có một phòng thay đồ nên mọi người phải thay phiên nay sử dụng. Trong một lần, diễn viên đóng thế bị ướt "như chuột lột" và muốn sử dụng căn phòng này nhưng Lý Dịch Phong cũng đang ở bên trong không chịu ra. Bên cạnh đó, quản lý của nam tài tử đã chặn người đóng thế bên ngoài và cả hai đã cãi nhau kịch liệt.

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Quá đáng hơn, trong một phân cảnh dưới nước, diễn viên đóng thế này đã bị giật điện và chuyển viện tới tận 2 lần. Tuy nhiên, fan của Lý Dịch Phong không những không nể phục hay an ủi người này mà còn quay sang mắng: "Kiếm tiền nhờ đóng thế thì không giật điện anh chẳng lẽ lại giật điện Lý Dịch Phong?".

Sau khi bài viết được đăng tải, có nhiều ý kiến cho rằng diễn viên đóng thế này đang đổ thêm dầu vào lửa. Tuy nhiên, cũng có không ít người bênh vực anh, cho rằng đây là thời điểm thích hợp nhất để những người đã chịu bất công nói ra nỗi lòng của mình vì khi trước Lý Dịch Phong còn là đỉnh lưu, việc tiết lộ các thông tin này sẽ khiến người đó mất việc.

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