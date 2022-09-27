Loạt vấn đề mà Lý Dịch Phong phải đối mặt sau khi được tại ngoại vì hành vi mua dâm trước đó

Sao quốc tế 27/09/2022 13:43

Mặc dù được tại ngoại sau khi bị tạm giam vì hành vi mua dâm nhưng vẫn còn hàng loạt vấn đề khác mà tài tử Lý Dịch Phong phải đối mặt.

Ngày 10/9, Lý Dịch Phong bị cảnh sát Bắc Kinh bắt giữ điều tra vì hành vi mua dâm trái phép nhiều lần. Đến ngày 12/9, khi có thông báo chính thức từ phía cảnh sát, Lý Dịch Phong bắt đầu bị “phong sát”, tẩy chay. Theo đó, anh thừa nhận với cơ quan chức năng rằng anh đã nhiều lần quan hệ tình dục thông qua các đường dây môi giới phi pháp. Với tội danh này, Lý Dịch Phong bị tạm giữ 15 ngày để điều tra thêm.

Loạt vấn đề mà Lý Dịch Phong phải đối mặt sau khi được tại ngoại vì hành vi mua dâm trước đó - Ảnh 1
Lý Dịch Phong

Mới đây, theo truyền thông Trung Quốc, nam tài tử Lý Dịch Phong đã được tại ngoại sau khi bị tạm giam vì hành vi mua dâm. Xuất hiện tại một địa điểm đông người, nam diễn viên liên tục quay mặt né tránh, cúi mặt, không dám đối diện với khán giả và truyền thông. Nam tài tử ăn vận giản dị, đeo khẩu tráng kín mít. 

Loạt vấn đề mà Lý Dịch Phong phải đối mặt sau khi được tại ngoại vì hành vi mua dâm trước đó - Ảnh 2
Lý Dịch Phong xuất hiện sau ồn ào. 

Mặc dù đã được trả tự do nhưng Lý Dịch Phong phải tiếp tục đối mặt với những vấn đề rắc rối khác. Tên của nam diễn viên bị gỡ bỏ khỏi các bộ phim đã đóng, loạt giải thưởng bị thu hồi. Tài khoản mạng xã hội, các từ khóa liên quan đến Lý Dịch Phong cũng bị “xóa sổ”. Nhiều nhãn hàng nam diễn viên từng hợp tác làm gương mặt đại diện lần lượt thông báo chấm dứt hợp đồng.

Theo Sina, văn phòng đại diện của Lý Dịch Phong đang đứng trước bờ vực giải thể, rất nhiều nhân viên đang ở trong tình trạng thất nghiệp. Một số thông tin tiết lộ, Lý Dịch Phong sẽ sang nước ngoài sau khi chấm dứt hoạt động nghệ thuật ở Trung Quốc.

Theo đó, việc anh xuất hiện vào tối 25/9 là để đến công ty giải quyết những ồn ào kiện tụng, các vấn đề rắc rối sau khi tên tuổi nam tài tử lao dốc. Anh bị các đối tác chấm dứt hợp đồng và đang phải đối mặt với khoản bồi thường lên đến hàng trăm triệu nhân dân tệ. 

Loạt vấn đề mà Lý Dịch Phong phải đối mặt sau khi được tại ngoại vì hành vi mua dâm trước đó - Ảnh 3
Sau khi “phong sát” vì scandal mua dâm và sự nghiệp coi như chấm dứt, điều này đồng nghĩa việc quay trở lại làng giải trí Hoa ngữ của Lý Dịch Phong là không thể.

Trước đó, Lý Dịch Phong là một trong “tứ đại lưu lượng” (nghệ sĩ đông fan bậc nhất) của màn ảnh Hoa ngữ, cùng với Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm, Dương Dương. Sau khi mạng xã hội đã lan truyền tin đồn Lý Dịch Phong bị bắt vì hành vi mua dâm, thời điểm đó phía nam tài tử phủ nhận. Tuy nhiên, sau đó nam diễn viên bị cắt khỏi tiết mục trong chương trình mừng Trung thu của CCTV tối 10/9 khiến nhiều người hoài nghi thông tin anh bị bắt là có cơ sở.

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