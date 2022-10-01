Vừa được tại ngoại chưa được bao lâu, Lý Dịch Phong bị ép buộc giải nghệ

Sao quốc tế 01/10/2022 22:00

Nam diễn viên cho biết bản thân đã ý thức được việc sự nghiệp của mình đã tiêu tan hoàn toàn khi bị cảnh sát giam giữ.

Mới đây sau 5 ngày được cảnh sát thả tự do, Lý Dịch Phong vẫn chưa có bất kỳ động thái nào trên mạng xã hội hay xin lỗi các fan hâm mộ vì những sai lầm của anh. Tất cả những thông tin liên quan đến nam diễn viên là việc anh cho biết: "Tôi vẫn ổn, lúc này muốn dành thời gian suy xét lại bản thân", anh nói. 

Vừa được tại ngoại chưa được bao lâu, Lý Dịch Phong bị ép buộc giải nghệ - Ảnh 1
Hình ảnh nam diễn viên được trả tự do sau khi bị cảnh sát tạm giam - Ảnh: Internet

Giới truyền thông nhận định tài tử đối diện với những thiệt hại nặng nề sau scandal. Ngoài mất danh tiếng, số tiền đền bù hợp đồng cũng là vấn đề nan giải đang cần được mỹ nam họ Lý giải quyết khi có thông tin cho rằng con số đã lên đến 20 triệu USD. 

Dù không thông báo cụ thể, Cục điện ảnh và phát thanh truyền hình Trung Quốc ra lệnh "cấm sóng" vĩnh viễn đối với nam diễn viên. Chính vì vậy những fan hâm mộ hy vọng sẽ có điều thần kỳ cho anh chàng trở lại dường như là điều không thể vào lúc này khi Cbiz vốn luôn là nơi không nhân từ với những ngôi sao mang hình ảnh xấu. 

Vừa được tại ngoại chưa được bao lâu, Lý Dịch Phong bị ép buộc giải nghệ - Ảnh 2
Lý Dịch Phong dường như đã tự tay đóng lại sự nghiệp của mình - Ảnh: Internet

Một nguồn tin thân cận tiết lộ nam diễn viên dự tính sẽ sang nước ngoài định cư và làm việc. "Anh ấy muốn chôn vùi quá khứ của mình tại Trung Quốc. Anh cũng mong mọi người đừng chờ đợi về sự trở lại", người này nói. 

Ngày 11/9, Lý Dịch Phong bị cảnh sát Bắc Kinh (Trung Quốc) tuyên bố bắt giữ vì cáo buộc mua dâm nhiều lần. Vụ việc gây chấn động dư luận và truyền thông bởi tài tử là sao hạng A, có sức ảnh hưởng rất lớn của showbiz Hoa ngữ. 

Vụ việc khiến ngôi sao 35 tuổi đánh mất sự nghiệp đỉnh cao. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, anh bị ít nhất 13 nhãn hàng chấm dứt hợp đồng. Trong đó các giải thưởng danh giá mà nam diễn viên từng đạt được trong quá khứ cũng bị khước từ một cách chóng vánh. 

Lý Dịch Phong chính thức đưa ra lời xin lỗi đến fan hâm mộ sau bê bối mua dâm

Lý Dịch Phong chính thức đưa ra lời xin lỗi đến fan hâm mộ sau bê bối mua dâm

Nam diễn viên Lý Dịch Phong đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ và nhắn nhủ họ đừng chờ anh tái xuất

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