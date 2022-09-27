Nam diễn viên Lý Dịch Phong đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ và nhắn nhủ họ đừng chờ anh tái xuất

Mới đây theo một số nguồn tin từ báo xứ Trung cho biết Lý Dịch Phong sẽ gửi lời xin lỗi đến fan hâm mộ sau loạt bê bối vừa qua. Lý Dịch Phong vừa được thả tự do sau bê bối mua dâm - Ảnh: Internet Như đã biết Lý Dịch Phong đã rời khỏi trại tạm giam nhưng mọi tài khoản trên mạng của anh đã khóa, tên cũng bị xóa khỏi giải thưởng cũng như các tác phẩm đã từng tham gia. Chính vì vậy, anh phải nhờ những các trang báo lớn tại xứ Trung để nói lời xin lỗi cũng là điều dễ hiểu.

Theo đó, Lý Dịch Phong cho biết anh vẫn ổn. Anh xin lỗi những người đã tin tưởng và nhắn nhủ họ đừng chờ anh tái xuất. Anh chào tạm biệt khán giả cũng như công việc kinh doanh của mình. Nam diễn viên xin lỗi fan hâm mộ đã luôn ủng hộ anh - Ảnh: Internet Công ty quản lý của nam diễn viên đã giải tán. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất mà mỹ nam họ Lý phải đối mặt khi những nhãn hàng mà anh từng đại diện khả năng cao sẽ yêu cầu Lý Dịch Phong bồi thường hợp đồng với số tiền cao ngất ngưỡng.

Hiện tại, Lý Dịch Phong đã về quê nhà Tứ Xuyên ở cùng cha mẹ một thời gian. Một số thông tin cho rằng anh sẽ đưa gia đình qua Thái Lan định cư vào năm sau. Một số công chúng lên tiếng chỉ trích những người hâm mộ vẫn còn thần tượng Lý Dịch Phong sau vụ bê bối, cho rằng đó là sự cố chấp. Lý Dịch Phong là nam diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của Trung Quốc, một trong "tứ đại lưu lượng" (những thần tượng có lượng người hâm mộ lớn, sức ảnh hưởng rộng, đại sứ cho nhiều nhãn hàng) cùng với Ngô Diệc Phàm, Dương Dương, Lộc Hàm. Chiều 11-9, trang Sina và hàng loạt báo Trung Quốc khác đồng loạt thông tin cảnh sát thông báo bắt một nam diễn viên họ Lý, 35 tuổi. Sau khi bị bắt, đối tượng thừa nhận mua dâm bất hợp pháp nhiều lần. Nam diễn viên họ Lý bị xử lý hành chính và tạm giam để điều tra. Đài CCTV đã tiến hành xác minh từ phía cảnh sát và được xác nhận nam diễn viên họ Lý chính là Lý Dịch Phong. Ngay sau đó, hàng loạt các bình luận về vụ việc nổ ra. Giải thưởng Hoa Đỉnh thông báo tước 2 danh hiệu "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" và "Ngôi sao được khán giả toàn quốc yêu thích nhất" mà Lý Dịch Phong đã từng gặt hái được. Nhãn hiệu Prada tuyên bố hủy mọi quan hệ hợp tác với Lý Dịch Phong và ngay sau đó là hàng loạt nhãn hàng khác mà nam diễn viên này làm đại sứ cũng nối gót.

Nóng: Lý Dịch Phong được trao trả tự do sau loạt lùm xùm liên quan đến cáo buộc mua dâm Lý Dịch Phong lần đầu xuất hiện sau bê bối mua dâm. Hiện tại, nam diễn viên bị cấm sóng và gần như sự nghiệp đã bị khép lại sau scandal vừa rồi.

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